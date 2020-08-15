Известный художник Дмитрий Дроздецкий организовал атр-объект на Псковщине

Фото: ПАИ

Справка: Дмитрий Дроздецкий – художник из объединения «Митьки». Его работы выставлены в Государственном Русском музее, Псковском Государственном художественном музее, Екатеринбургском художественном музее, Себежском краеведческом музее и других. Произведения Дроздецкого находятся в частных коллекциях многих стран мира, он участвовал в групповых выставках и устраивали персональные.

Фото: ПАИ

Художник живет в Красногорске в Московской области, работает краеведом, а также является сотрудником комитета по культуре.

Деятелю искусства от отца достались небольшие владения в деревне Кицково Себежского района. Теперь он вместе со своими знаменитыми гостями превращает это место в арт-объект.

Фото: ПАИ

Дроздецкий занимается художественным обликом крыльца в то время, как в сарае свои рисунки оставляют его гости. Однако он говорит, что нужно будет отремонтировать крыльцо: «Если развалится, то будет запечатлена гибель произведения искусства» - с иронией сказал художник.

В его арт-галерее представлены сказочные, деревенские и городские сюжеты. Особая любовь у художника к старинным московским улицам, которые сохранились только на фото.

Сейчас Дмитрий дописывает виды Псковского кремля.