В Псковской области отмечают День Государственного флага

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Справка: День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Памятная дата была установлена на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Считается, что триколор придумал и учредил Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Царь сам нарисовал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Официально трехцветный флаг был утвержден в 1896 году перед коронацией Николая II. В то время цвета получили толкование: белый - цвет свободы и независимости; синий - цвет Богоматери, покровительницы России; красный – «державность».

Сейчас цвета неофициально трактуются по-другому: белый - мир, чистота; синий - цвет веры и постоянства; красный - энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.

«Сегодня мы чествуем главный символ Российской Федерации, который объединяет все народы нашей великой страны общими ценностями, традициями и историей» - отметил в поздравлении Михаил Ведерников.

Этот главный символ страны поднимают во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий.

Обычно в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия: флешмобы, концерты, мастер-классы, спортивные фестивали, квесты. Однако в связи с пандемией мероприятий в Псковской области не будет.

«В истории триколора успехи всех жителей страны. Каждый день своим трудом, творчеством и верой мы дополняем и укрепляем его славу» - заключил губернатор и пожелал здоровья, благополучия и новых свершений.