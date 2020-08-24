Псковский музей-заповедник изменил график работы для туристов

Фото: Анны Лаба

Завтра жители и гости города могут увидеть все экспозиции музея в обычном режиме, кроме Спасо-Преображенского собора. Он будет закрыт для посещения.

Санитарный день отменен ввиду большого потока туристов.

«Мы решили, что не можем оставить людей в каникулы без осмотра достопримечательностей. Поскольку нам известно, что все гостиницы и хостелы в городе заняты. Было бы неверным решением делать санитарный день в такой обстановке. Его решили просто отменить» - поделились в пресс-службе.

Фото: Анны Лаба

Несмотря на отмену санитарного дня, все эпидемиологические правила по коронавирусу соблюдаются. По новому законодательству организациям возмещают средства, которые затрачены на профилактику COVID-19, за счет фонда социального страхования. Это расходы на маски, перчатки, респираторы и прочее.

«Музей, среди прочих организаций, закупился необходимым и обеспечил туристам санитарную безопасность» - отметили в музее.

Фото: Анны Лаба

Уже совсем скоро псковский музей-заповедник планирует открыть выставку современной иконописи. Первые работы уже поступили во Двор Постникова.