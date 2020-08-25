Псковичи могут взглянуть на свой город в передаче «Доброе утро» на первом канале

Скрин выпуска

В нем сняты кадры ландшафта и достопримечательностей Печорского района и Пскова. Показан новый музейный объект - Варлаамовская башня.

Фото: Комитета по туризму и Туристского информационного центра

«По официальным данным Пскову 1117 лет, а данные археологов говорят о том, что древней псковской земле более полутора тысячи лет» - поделилась в интервью псковский экскурсовод Татьяна Больсунова.

Фото: Комитета по туризму и Туристского информационного центра

Съемочная группа обратила внимание на прозрачность реки Великой и упомянула, что купаться в ней можно. В сюжете рассказали и о Мальском озере в Изборско-Мальской долине.

«Это единственный карстовый разлом на всем северо-западе. Озеро глубиной 27 метров, идеально чистая вода» - пояснил генеральный директор Парка активного отдыха Мальская долина Геннадий Орлов.

Сами съемки проходили 26 и 27 июля. В первый день группа посещала объекты Пскова - кремль, Варлаамовскую башню, памятник Александру Невскому, набережную и брод недалеко от погоста Выбуты.

Фото: Комитета по туризму и Туристского информационного центра

По словам представителей туристического информационного центра Псковской области, которые организовывали поездку, съемочная группа осталась довольна, они были под впечатлением.Во второй день команда отправилась в Печорский район. Они сняли виды Изборско-Мальской долины, посмотрели и записали материал об Изборской крепости, Словенских ключах и музее ретротехники в Тешевицах.

Скрин выпуска

«Они даже в озере искупались и от брода в Пскове были в восторге» - отметили организаторы.