Псковичи увидят «Слово о полку Игореве» в исполнении театра на Малой Бронной

Фото: театрально-концертная дирекция

Справка: Таинственный документ древнерусской литературы о неистовом походе на поганых половцев молодого и честолюбивого князя Игоря Святославовича. В исполнении хора чоповцев, которые стоят на посту в дождь и в снег, несмотря на варикоз, неадекватных посетителей и низкую зарплату. А дома ждут жены как Ярославны — и всё им денег мало, и недовольны, что зарплаты низкие, и поля не кошены, и хочется выйти испить шеломами Дону Великого, а получается лишь покурить на свежем воздухе. Словом, слово о том, как оборона земли русской обернулась охраной склада.

Фото: театрально-концертная дирекция

В спектакле режиссер Кирилл Вытоптов соединил древнерусский текст «Слова о полку Игореве» с документальным театром. Драматургом постановки выступает Саша Денисова, художник-постановщик и художник по костюмам Нана Абдрашитова.

Актеры Театра на Малой Бронной представили вольную фантазию, вдохновленную древнерусским эпосом.

Фото: театрально-концертная дирекция

В основе текста спектакля – вербатим: документальные интервью с невыдуманными московскими охранниками.

«Слово о полку Игореве» приглашает тихо и без лишнего пафоса поразмышлять о бедах и радостях современного мужчины, о том, каково это сегодня – быть защитником и с какими коварными недругами приходится иметь дело» - поделились в пресс-службе.

Начало спектакля в 18.00. Продолжительность 2 часа без антракта.