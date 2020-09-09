В редакции бежаницкой газеты появился необычный сотрудник

Фото: из личного архива Любови Озерской

В редакции бежаницкой районной газеты "Сельская новь", что находится в Псковской области, теперь числится необычный сотрудник - пес по кличке Рой.

Примерно полгода назад в соцсетях начали появляться сообщения от местных жителей города Бежаницы, что по улицам города уже порядка нескольких месяцев без надзора хозяев скитается породистый охотничий пес.

"Он бегал возле школ и детских садиков, возможно, его подкармливали детишки, а он этим благополучно пользовался, - рассказала "Комсомольской правде" главный редактор газеты Любовь Озерская. В один из дней мне позвонила сестра и сказала, что пес вновь попался ей на глаза совсем исхудавший и без сил. И тут я решила сама приехать и забрать собаку на передержку".

РАБОТНИК РЕДАКЦИИ

Когда Любовь приехала и открыла перед обезвоженной собакой дверь своей Нивы, она прыгнула на заднее сиденье, улеглась и уснула, как будто всегда там и была.

Сегодня пес доволен жизнью, ведь он - член семьи. Его хозяйка - главный редактор газеты, в офисе которой он работает "управляющим охранной сигнализации" - как его ласково называют сотрудники.

Фото: из личного архива Любови Озерской

"В офисе он всегда рядом. Как только заскучает - подойдет и положит голову мне на колено. В полшестого начинает поскуливать - знает, что рабочий день подходит к концу. Но если придет кто-то чужой, особенно в маске, сперва относится недоверчиво".

Любовь смеется и рассказывает, что пса пора поставить на довольствие, ведь обходится молодой кобель недешево.

КЛИЧКУ ВЫБИРАЛ САМ

"Мы просмотрели все клички для породы курцхаар, но ни одна из них не подошла. Наш офис-менеджер Жанна начала перечислять вслух клички, пришедшие ей в голову. Имя Рой выбрал себе сам" - рассказала Любовь.

Фото: из личного архива Любови Озерской

Когда Любовь Озерская со своим мужем вечером стали вывозить собаку погулять за город поняли - собака сумасшедшая:

"Пробежав километров 15 вокруг нас, пес находит местечко и начинает рыть так, что дерн из под его сильных лап улетает на несколько метров". Так пёс окончательно получил кличку Рой.

Пара сразу поняла, что собака охотничья и это заложено у него в крови. Муж Любови сразу бы взял собаку в дело, ведь у него тоже есть страсть к охоте, но созерцательная. Как говорит Любовь "он не смог по моральным качествам".

ЛОГИСТИКА В ДОМЕ

Любовь призналась нам, что всю жизнь любит кошек и в ее доме их уже немало. Поэтому вопрос с подселением пса стал для семьи волнительным моментом:

"Со временем мы организовали у себя дома логистику. Когда кошки возвращаются или идут на прогулку, Рой проходит в отдельный кабинет, чтобы не смущать их, - смеется хозяйка. Для него мы выделили отдельное место на кресле, а кошкам, конечно, пришлось организованно переехать жить на печку.

Рой сразу сообразил, что значит сидеть, "зайчик" и как давать лапу. Теперь он дает ее каждому гостю, это традиционно - рассказывает редактор. Но когда собака освоилась, она стала проявлять свой непростой темперамент и профессиональные охотничьи качества.

ЕГО СНЯЛИ С ГОНА

Для стороннего человека совершенно непонятно, как помочь породистой собаке, которая бегает по дороге. Первое, что приходит в голову неравнодушному человеку - надо ее подобрать, чтобы не случилось беды. Но никто не знает, что этот поступок на самом деле может обернуться трагедией для охотничьей собаки и ее хозяина.

" Рой попал в стандартную для охотничьих собак ситуацию. Охотник вывез собаку в гон, она пошла по следу и проезжающие мимо люди решили, что она потерялась. Если бы они не забрали его с дороги, он бы смог вернуться по следу, но теперь не сможет".

Фото: из личного архива Любови Озерской

ОЧЕРЕДНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Редакция газеты "Сельская новь" провела целую акцию по поиску хозяина Роя. К работе сразу подключилось сообщество по поиску пропавших курцхааров из Санкт-Петербурга. В социальных сетях информация о Рое разлетелась быстро, о пропаже собаки узнали даже в Крыму.

"Было много желающих забрать Роя. Я, наверное, обрадовалась бы хозяину-охотнику, но муж верно говорит - это будет очередное предательство. Ведь мы уже стали неразлучными друзьями", - поделилась Любовь.

Профессионалы не обнаружили на собаке ни чипа, ни клейма, хотя понятно стало сразу - собака не простая. В свои, предположительно, два года он отлично натасканный, рабочий пес и ему однозначно нужна охота.

Но даже если старый хозяин вернется - стоит ли снова разлучать собаку с хозяином, к которому он уже привык - спорный вопрос.