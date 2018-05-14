2018-10-23T15:21:28+03:00
Общество

«Вечный узбек» Анвар Зуфаров присягнул на верность России

И через несколько дней фермер-сыродел из псковской глубинки, обращавшийся через «Комсомольскою правду» к президенту страны, получит паспорт гражданина Российской Федерации [видео]
Ирина ПОТАПОВА@KP_PSKOV
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Анвар Зуфаров обещал закатить грандиозный праздник в честь получения российского паспорта.Анвар Зуфаров обещал закатить грандиозный праздник в честь получения российского паспорта.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В этой истории было все: суды, выдворение мамы из страны, видеообращение к Владимиру Путину, неудавшийся пикет в Пскове, получение вида на жительства и лишение его. И, наконец, можно сказать, что в истории с российским гражданством для выходца из Узбекистана Анвара Зуфарова поставлена жирная точка.

БЕЗ МАТЕРИ

Никто точно и не скажет, сколько дней и ночей минуло с тех пор, как Анвар Зуфаров, переехавший в псковскую глубинку, начал собирать документы для получения российского гражданства. Кажется, минула целая вечность.

А начиналось все с того, что он поселился в Печорском районе у самой границы с Эстонией, и занялся фермерством. Здесь, на окраине России, как настаивает сам Анвар, он занялся импортозамещением. Вместе с женой Анной они изготавливают сыры. Через какое-то время, продав все имущество в Узбекистане, к сыну переехала мама. Но по какому-то нелепому стечению обстоятельств, ее выслали из страны.

- Маме предложили явиться для получения документов по истечении срока пребывания в России, разрешенного законом, - рассказывает мужчина. – Анна тогда была в Пскове, я на ферме. Отпустил маму одну. Еще сказал ей тогда: привыкай к реальностям российской жизни.

Здание, в которое пожилая женщина пришла за документами, находится через дорогу от районного суда. Вот туда ее и проводили.

- Как только она позвонила, я сразу же приехал. И часа не прошло. А ее уже опросили, она дала признательные показания, и ее осудили…

Маму выдворили из страны. Вот только в той стране, куда ее отправили, у нее уже ничего не было. Все имущество женщина продала, чтобы переехать жить к сыну.

- В октябре прошлого года я получил вид на жительство. А 19 ноября умерла мама, - вспоминает Анвар. – Тромб оторвался. Похоронами занималась двоюродная сестра. Я не смог поехать без документов.

На могиле мамы он так и не побывал.

Супруга Анна поддерживала Анвара в этой непростой ситуации. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Супруга Анна поддерживала Анвара в этой непростой ситуации.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В ХОЛОДНЫХ СТЕНАХ

В Псковской области который день жара. На солнце все градусов 30. Мы стоим перед зданием территориального Управления миграционной службы России в Печорах. Анвар приехал вместе с женой. Ему назначили на 14 часов. Похоже, что сегодня все действительно закончится. Зуфарову, возможно, выдадут паспорт гражданина Российской Федерации. Накануне он перечитал все подробности об этой процедуре для иностранцев, познакомился с текстом присяги.

- Меня предупредили, что объект режимный и журналистов могут не пустить, но присяга – это публичное мероприятие, так что проблем быть не должно, - говорит Анвар.

Он старается улыбаться, даже шутить. Но чувствуется сильное волнение. Анна еще раз проверяет все документы, снова и снова перепроверяет, все ли вытащила из машины. Готовы. Под палящим солнцем они стоят всего несколько минут, и, наконец, идут к входу.

В здании прохладно.

- Здесь толщина стен в метр, - рассказывает Анвар. Он здесь уже бывал и не раз. – Так что здание в такую жару не прогревается.

К ожидающим выходит сотрудник полиции, еще раз проверяет все принесенные документы.

- А где же ваше свидетельство о рождении?

По повисшей в воздухе паузе и тому, как растерянно Анвар смотрит на Анну, становится понятно, что этого документа среди других нет.

- А оно обязательно? – уточняет «вечный узбек».

- Конечно, в него ставят отметку о выдаче паспорта, - спокойно отвечает мужчина в форме.

- Оно у меня даже не здесь, а в Ленинградской области… - объясняет Анвар.

Сотрудник ведомства скрывается за дверью.

Но через пару минут Анвара с супругой все-таки приглашают в небольшой зал.

«КЛЯНУСЬ СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ»

- Решение о получении гражданства вступает в силу только после принесения присяги, - поясняют им.

Анвару Зуфарову вручают папку в цветах российского триколора. Он поднимается на небольшую трибуну и зачитывает вслух:

- Добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества…

И далее читает он по тексту.

Все это происходит под звуки гимна страны, гражданином которой, если верить документам из УМВД России по Псковской области, Анвар стал еще 8 мая этого года.

Через минуту он ставит подписи под документами и выходит в коридор.

Идущий следом сотрудник ведомства поясняет: паспорт можно будет получить через пару дней, как только гражданин представит свидетельство о рождении. Зуфаров обещает, что это произойдет через день-другой.

"Комсомолка" помогла Анвар Зуфарову получить вид на жительство.

"Комсомолка" помогла Анвар Зуфарову получить вид на жительство.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Я россиянин, оказывается, с 8 числа, - улыбается «вечный узбек». - Решение было принято, но оно недействительно пока я не дам присягу. Стало быть, с сегодняшнего числа я гражданин. Остались исключительно формальности

Анна уже запланировала следующий шаг для их семьи – получение документов для поездок за границу.

- У меня вид на жительство в Эстонии, - поясняет она. – А мы не могли съездить туда на фермы, чтобы посмотреть, как там работают, перенять опыт, например, как заготавливают корма.

Анвар кивает.

- Теперь просто работать, работать и работать, - говорит он. – Как Иван Ургант говорит? «Работаем». Теперь у меня будет меньше отговорок для моей деятельности. Теперь только вперед. И огромное спасибо журналистам за помощь. Без их содействия ничего не получилось бы…

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«Вечный узбек» Анвар Зуфаров: «Получу российский паспорт — устрою грандиозный праздник!».

«Вечный узбек» Анвар Зуфаров получил российское гражданство.В этой истории было все: суды, выдворение мамы из страны, видеообращение к Владимиру Путину, неудавшийся пикет в Пскове, получение вида на жительства и лишение его. И, наконец, можно сказать, что в истории с российским гражданством для выходца из Узбекистана Анвара Зуфарова поставлена жирная точка.! другой источник

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