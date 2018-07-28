Человек с большим сердцем: Гоша Куценко помог собрать деньги на обучение музыке слабовидящих детей Пскова

28 Июль 22:30 2018-08-01T14:52:43+03:00

У артиста есть свой благотворительный фонд, который помогает детям с ДЦП. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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- Гоша Куценко – человек с большим сердцем, - представил журналистам своего друга кандидат в губернаторы Псковской области Михаил Ведерников.

Именно он пригласил в регион артиста на открытие масштабного для области события – этапа военных игр «Десантный взвод».

Отказать другу Юрий Георгиевич (так зовут актёра по паспорту) не стал, да и оснований не было. Нашёл в плотном графике лазейку в пару дней и приехал в Псков.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Приятельский визит было решено совместить с добрым делом. Гоша Куценко несколько лет назад открыл фонд помощи детям, больным ДЦП, «Шаг вместе», под эгидой которого работают три реабилитационных центра. В Пскове есть центр, где работают с такими детьми.

- Мы поделимся нашими наработками, и будем помогать взаимно друг другу, - рассказал артист.

Однако сидеть сложа руки в ожидании поездки в учреждение он не стал, и решил дать благотворительный концерт, чтобы помочь псковичке Ольге Кутузовой.

МУЗЫКА В СЕРДЦЕ

Юрист, общественница и немного музыкант, так можно описать эту молодую женщину. Недавно она затеяла уникальный для региона проект «Звонкие сердца».

- Идея зародилась у меня в момент знакомства с семьей, где есть слепая девочка, она очень музыкальная, хочет петь. Но у нас в городе нет методик для обучения таких детей музыке, - рассказала Ольга Кутузова.

Занятия начинаются в августе. Сейчас важно найти деньги на воплощение идеи в жизнь. Уже запланирован благотворительный концерт в Казани, все собранные деньги с которого пойдут на покупку специального оборудования для обучения детей.

Во время концерта псковичи могли пожертвовать деньги на реализацию проекта.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ

Уже утром 28 июля Гоша Куценко и его творческая команда «ГК» были в Пскове, а ближе к полудню начали концерт на полигоне «Завеличье», где проходило открытие «Десантного взвода».

- Мы подпишем договор с Псковским краем и будем сотрудничать с фондом, который помогает больным детский церебральным параличом. Совместим наши усилия и будем помогать семьям, которые живут в Пскове, - обратился к зрителям артист, а затем спел несколько песен.

Тем временем у слушателей была возможность обратиться к волонтёрам и пожертвовать любую посильную им сумму на помощь «Звонким сердцам».

Свою заинтересованность именно этим проектом Куценко объяснил так:

- У меня есть знакомый, когда-то служил он в спецназе и лишился зрения. Два года назад он позвонил и сказал, что хочет снять кино как режиссёр, месяц назад он принёс хороший тонкий сценарий, а позавчера у нас был первый съемочный день, - поделился историей артист. – Я недавно надел тёмные очки и ходил с тростью, как слепой. Но признаюсь, я подглядывал, потому что это большое испытание для человека.

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