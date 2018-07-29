Анна Вораксо представит Псковскую область в четвёртом сезоне вокального проекта «Новая звезда»
Певица Анна Вораксо из Великих Лук пробилась в вокальный проект «Новая звезда». Он выйдет на телеканале «Звезда» уже в четвёртый раз. Харизматичная девушка со звонким, чистым и сильным голосом может претендовать на высокие места.
- Ну, что??? Приключения начинаются!!! Я уже чувствую что это будет круто и незабываемо! Теперь главное не облажаться и не опозорить родную область! Здравствуй #newstarfamily, - написала на своей страничке Анна (орфография и пунктуация сохранены).
Удачи претендентке пожелала и прошлогодняя участница программа Мария Галиева.
- Давай Анют! Ещё раз добро пожаловать в мега крутую семью #newstarfamily, - поддержала подруга девушку в комментариях под постом.
Себя Анна Вораксо описывает просто: «певица, художник-бутафор, фотограф, культ-организатор, житель планеты земля». Её голос знаком великолучанам, да и другим жителям региона. Несколько лет назад Анна вместе с любительским театром «Трубадур» колесила по области с мюзиклом «Кентервильское приведение», в котором исполнила одну из самых сложных вокальных партий.
Сейчас девушка работает на одной из радиостанций южной столицы Псковской области.
СПРАВКА «КП»
АННА ВОРАКСО - RIEKA BEZ IMENA (Cover Marija esti ).
Кто ещё представлял Псковскую область на проекте «Новая звезда»:
2017 год – Мария Галиева
2016 год – Алина Виардо
2015 год – Анатолий Орлов
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