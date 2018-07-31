Погода в Пскове на август: Жарко и дождливо

31 Июль 14:36 2018-07-31T14:39:09+03:00

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В Псковской области жители региона не перестают удивляться жаркому лету. К концу июля успели загореть уже даже те, кто выходит из офиса лишь на обеде. Последние июльские деньки запомнятся 30-градусной жарой. А чем запомнится август?

НА КОНТРАСТЕ

Первая половина августа напомнит псковичам середину июля. Знойные дни разнообразят кратковременные ливни. Часто в регион будут наведываться и грозы с штормовым ветром.

По ожиданиям синоптиков, август 2018 года на несколько градусов будет жарче, чем в предыдущие годы. При этом и осадков выпадет больше на 10-15 %, чем обычно. По статистике, в Псковской области в августе в среднем дожди идут 65 часов.

Температура воздуха будет около +25 градусов по Цельсию. Но будут и такие дни, когда псковичам очень захочется спрятаться от обжигающих лучей солнца в прохладное место. К счастью, в знойные дни на помощь жителям региона придет освежающий дождь.

Некоторые дни впечатлят своей стихийностью. Поднимется сильный ветер. В регион придет грозовой фронт. К такой погоде лучше подготовиться заранее и быть осторожным.

НА ПУТИ К ОСЕНИ

Вторая половина августа постепенно подготовит жителей региона к приходу осени. Псковичи сами того не заметят, как будут готовы к сентябрьским денькам.

Резких температурных перепадов синоптики не прогнозируют. С каждым днем на улице будет становиться немного прохладнее. В среднем днем в конце августа ожидается комфортная и теплая погода: около +20 градусов по Цельсию. Только ночи станут уже намного холоднее. О ночных прогулках в футболке и шортах можно уже забыть и заранее достать легкую куртку. Ночные температуры снизятся до +7...+12 градусов. Поэтому первые сентябрьские заморозки будут уже не так страшны псковичам.