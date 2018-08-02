В Пскове ищут хозяев таксе, которую с щенками посадили в коробку и бросили на жаре

2 Авг. 15:22 2018-08-02T15:25:19+03:00

Такса по кличке Бэлль несколько часов провела под палящим солнцем в коробке со своими мёртвыми щенками. Фото: группа «Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! г.Псков».

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В Пскове вторая половина июля выдалась особенно жаркой, термометр показывает не меньше 28 градусов в тени. Такая температура сохранилась и в первых числах августа. И в такую жару кто-то подбросил к крыльцу частного дома на улице Розы Люксембург коробку с собаками – взрослой таксой и щенками.

АГРЕССИВНЫЙ ПОДКИДЫШ

Днём 31 июля псковским зоозащитникам поступил сигнал - хозяин частного дома требует забрать с его участка коробку, в которой сидит агрессивная собака. Животное ведёт себя неадекватно, настаивает мужчина: лает бросается, но из коробки не вылезает. Если волонтёры не примут меры, но хозяин дома просто расстреляет коробку и дело с концом.

Сердобольные зоозащитники помчали выяснять, что же так за агрессивный зверь. На участке, на самом солнцепёке, стояла картонная коробка, в которой сидела небольшая такса-метис, а на дне лежали два крохотных комочка – щенки. Их-то и защищала маленькая собака.

- Щенки уже большенькие, около 8-10 дней (пуповинки совсем зажили), - описали их в группе.

Щеночки были мертвы. Сказать, что их погубило, сложно. Жара могла вызвать обезвоживание, да и нервная мама могла их просто-напросто затоптать.

Коробку с животными срочно увезли в приют, стали выяснять, где прежние хозяева.

Лохматая Бэлль оказалась очень доброй и ласковой собакой. Фото: группа «Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! г.Псков».

ПОГРОМ В ПРИЮТЕ

Спасённая собака, которую нарекли Бэлль, тем временем обживалась в вольере. Зоозащитники сделали вывод, что животное раньше жило в квартире, а ещё очень скучает по щенкам.

Хозяева объявились быстро. Сначала в приют позвонила девушка и сообщила, что собаку выбросил её отец, а потом вместе с ним приехала забирать Багиру (так зовут таксу на самом деле).

- Она угрожала, пыталась забрать собаку, не предъявив никаких документов, разломала нам стационар (выломала дверь, окно), нанесла телесные повреждения сотруднику приюта, - перечисляют в приюте.

Разбушевавшуюся женщину еле-еле вытолкали за порог. Теперь в адрес сотрудников приюта летят угрозы и проклятья. В ответ зоозащитники пишут заявления в полицию.

Сейчас собака на передержке у девушки-волонтёра. Фото: группа «Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! г.Псков».

ВЖАЛАСЬ В ПОЛ

Лохматая Бэлль пока привыкает к временному жилищу у девушки по имени Юлия. Она взяла собачку к себе на передержку и очень переживает, что прежние хозяева обращались с животинкой плохо.

- Она вжалась в пол, когда я на своего кота повысила голос. Просто вжалась. Я не знаю, через что она прошла. Но приложу все усилия, чтобы она об этом забыла, - пишет Юлия.

Псковичка заметила, что такса постоянно ищет своих щенков – скулит, тычется носом во всё, где могут прятаться малыши.

- И спит вот так в прихожей. Не на лежаке, не на диване. А именно так, в надежде, что придёт, черт возьми, хозяйка. У меня нет слов, - заключает девушка.

Впереди у Бэлль стерилизация, лечение, если оно понадобится и поиск новой, любящей семьи.