Наследство викингов: Какие тайны хранит загадочное поселение в Псковской области

2 Авг. 15:56 2018-08-02T16:01:22+03:00

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В Псковской области археологи уже в течение трех лет исследуют значимый для региона памятник - древнее поселение вблизи деревни Горожане Новосокольнического района. В X веке здесь было богатое поселение викингов, которое достигло расцвета и загадочно исчезло с этой территории в начале XI века.

ЗАГАДКА ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОЖАНЕ

Начало X века. В километре от современной деревни Горожане, что в Новосокольническом районе Псковской области, появляются люди. Постепенно они занимают площадку на вершине большого холма.

Поселение стоит на дороге, соединяющей два центра северной Руси - Великий Новгород и Полоцк. Удачное территориальное расположение дает быстрый толчок для его развития. Уже к середине века здесь активно налаживаются международные торговые связи, динамично развивается ремесло и дружинная культура.

Во второй половине века страшный пожар уничтожил поселение практически полностью. Жители заново отстроили дома, восстановили все торговые и ремесленные площадки. Здесь жили искусные ювелиры и кузнецы, ремесленники, крупные торговцы и профессиональные воины. Но начало XI века перевернуло жизнь людей на этом месте. Богатое поселение, которое могло через несколько десятилетий стать крупным городом, перестало здесь существовать по неизвестным причинам. По крайней мере, пока неизвестным.

- Такие поселения были распространены на территории Руси, современной Швеции, Дании, Германии и Прибалтики. Это крупные поселения, где очень активно развивается торговля и ремесло. Они появляются на рубеже IX-X веков, но уже в первой половине XI века прекращают свое существование. Точно неизвестно, с чем это связано. Есть разные версии. Скорее всего, это комплекс причин экономического и политического характера, - рассказал археолог Александр Михайлов.

Женские украшения в X-XI веках привозили в основном из Византии. Фото: Археологический центр Псковской области.

АРХЕОЛОГИ НА МЕСТЕ

Прошло десять веков, прежде чем это место вызвало интерес археологов. В 2016 году житель Великих Лук Сергей Козлов обратил внимание на старое колхозное поле. На удивление в земле, где десятилетиями местные жители сажали картошку, оказалось очень много отголосков древности. Мужчина собрал целую коллекцию из 1,5 тысяч экспонатов. Уникальную находку великолучанин передал на хранение Псковскому музею-заповеднику, а о месте рассказал археологам.

- Весной 2016 года, когда я впервые увидел эту коллекцию, меня и моих коллег поразило богатство и разнообразие предметов, которые в нее входили. Помимо большого количества дирхемов были и элементы костюма: разнообразные застежки, пряжки, ременные накладки. В коллекцию вошли и весовые гирьки, ножи, лом цветного металла. Возникло ощущение, что эта коллекция происходит из достаточно богатого статусного могильника, но никак не из культурного слоя поселения, - вспоминает руководитель археологической экспедиции на поселении Горожане Александр Михайлов.

Летом того же года археологи отправились на первые разведочные работы. Были выполнены всего два небольших шурфа. Но уже тогда специалисты поняли, что место уникальное.

Культурный слой местами достигал метра. Примечательно, что на этой территории длительное время велась запашка тяжелой техникой, которая значительно потревожила культурный слой. Однако большое количество предметов осталось в сохранности.

На поселении Горожане за три года работы псковские археологи вместе с волонтерами изучили 60 квадратных метров.

- Археология - наука-разрушительница, - отмечает руководитель экспедиции. – Когда изучаем слой, мы его разрушаем. То, что мы наблюдаем, до нас никто не видел. После нас тоже никто не увидит. Поэтому так важно максимально точно зафиксировать все свидетельства прошлого, обнаруженные в пределах раскопа.

Ключ от навесного замка такой формы свидетельствует о сотрудничестве с Северной Европой. Фото: Археологический центр Псковской области.

ОТГОЛОСКИ ЭПОХИ ВИКИНГОВ

Конечно, рассуждать о том, каким было древнее поселение, нужно не на пустом месте. История людей, заселявших территорию около деревни Горожане, складывается по мельчайшим крупицам. Их из земли добывают псковские археологи. Что уже удалось найти?

Самая распространенная «крупица» - дирхемы. Это серебряные арабские монеты, которые были основным платежным средством на Древней Руси. В основном монеты разломаны на половинки и четвертинки. Но их поломало не время, а покупатели в X веке. Номинал монеты не имел значения, актуальной была масса серебра, содержащегося в монетах. С активной торговлей поселения связано и большое количество найденных гирек для складных весов, с помощью которых взвешивалось монетное серебро.

- Примечательно, что у нас преобладает количество достаточно крупных гирек по 20-40 граммов. Видимо, для жителей этого поселения было актуально взвешивать значительные объемы серебра, - отметил Александр Михайлов.

О богатстве поселения говорят не только многочисленные монеты и признаки широкой торговли, но и украшения. Археологи нашли большое количество бус, преимущественно византийского происхождения. Мужчины поселения подчеркивали свой статус поясным набором. Узкий кожаный ремешок украшался бронзовыми бляшками, а его конец отливали наконечником из этого металла.

С левой стороны мужчины крепили боевой меч, а с правой - мешочек с серебром.

Еще одной очень интересной находкой стал небольшой горшок. Несмотря на то, что посуды археологи всегда находят много, этот черепок стал свидетельством торговых контактов жителей поселения с территориями Южной Балтии (современная Германия и Польша).

Верхнее плечико горшка украшено совершенно нетипичным для наших мест орнаментом - цветочком, или по-другому его называют косым крестом. Такой орнамент характерен для западных славян. Привезли эту посуду из тех стран или ее сделал кто-то из ремесленников уже на территории поселения, так и останется тайной.

Большое количество предметов, найденных археологами, свидетельствуют о сильном влиянии скандинавской культуры на древнее поселение. Например, в этом году удалось найти серебряный амулет в форме кресала, характерный для скандинавов.

Накладка на мужской ремень выполнена из бронзы. Фото: Археологический центр Псковской области.

Земля сохранила и ключ, форма которого свидетельствует о северноевропейском происхождении, и набор наконечников стрел. Такое вооружение и кольчужное кольцо, найденное совсем недавно, говорит о том, что на этой территории жили профессиональные военные.

Правда, оборонительных сооружений специалистам пока не удалось обнаружить. На этом исследование памятника не завершено. По словам руководителя экспедиции, работы продолжатся еще около пяти лет. С помощью волонтеров псковские археологи сделают еще много открытий.