2018-08-05T20:23:17+03:00
Спорт

Со спецэффектами и легендой: В Пскове прошёл фестиваль «Земля Великих Побед»

Автограф-сессия трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина длилась почти полчаса
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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Сфотографироваться с Александром Карелиным хотели все независимо от возраста и вида спорта.Сфотографироваться с Александром Карелиным хотели все независимо от возраста и вида спорта.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В большом зале «Олимпа» яблоко не смогло бы упасть при всём желании: сотни людей пришли посмотреть на великих спортсменов, послушать их речи, поучаствовать в мастер-классах или хот бы просто прикоснуться к атмосфере большого спортивного праздника «Земля Великих Побед», который прошёл 5 августа в Пскове.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Псковская область старается держать марку спортивного региона и постоянно устраивает какие-то праздники и проводит фестивали. Боевые искусства в этом плане – идеальный вариант. Никаких особых затрат, по сравнению с технически сложными видами спорта, нужны просто большой зал и ковёр.

При этом несомненный плюс единоборств – их разнообразие и зрелищность. Даже если для тебя самбист отличается от кобудиста кроем формы, ты засмотришься на то, что творят спортсмены, начнёшь болеть и поддерживать одного из двух участников схватки.

Не любишь смотреть на спарринги, то спокойно дожидайся показательных выступлений. Они, как правило, построены на том, чтобы в первую очередь было интересно зрителю: эффектных разбиваниях деревянных дощечек, синхронных имитациях боя, стремительных техничных поединках и прочих спецэффектах, которые на соревнованиях не встречаются.

Открытие фестиваля порадовало как раз этими самыми спецэффектами: разведрота ВДВ с её неизменной живой пирамидой в конце, массовые синхронные удары в невидимого противника от кобудистов, разбивание дощечек от таэквондистов и прочее, прочее.

Показательные выступления добавили динамики церемонии открытия. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Показательные выступления добавили динамики церемонии открытия.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

ЛЮДСКОЕ МОРЕ

Сверху зона болельщиков выглядела как море. То и дело по нему пробегали волны – люди менялись местами, встречали друг друга, кто-то отбегал позвонить, а на его место тут же просачивались другие. Островом, свободным от людей, выделялся центр поля, там были расстелены ковры для борьбы и татами. На них наступать могут только бойцы.

Бурные потоки любопытных сдерживали широкоплечие спортсмены, которые расположились по периметру «острова».

У каждого «утёса» табличка с названием вида спорта: бокс, греко-римская борьба, грепплинг и панкратион, кикбоксинг, кобудо, джиу-джицу, кудо, тайский бокс, смешанные единоборства, рукопашный бой, самбо и таэквондо.

Даже самые сильные и рослые парни замирали, когда к микрофону подходили их кумиры – трёхкратных олимпийский чемпион Александр Карелин, заслуженный мастер России по тайскому боксу Артём Левин, мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог и российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов.

Поклонники продержали Александра Карелина как минимум полчаса. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Поклонники продержали Александра Карелина как минимум полчаса.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В интернете любят пошутить над очередями за новенькими гаджетами одной яблочной компании. Мол, молодёжь яблоками не корми, дай прикупить последнюю модель смартфона. Такие вот любители были бы изрядно ошарашены, если бы увидели, с каким пылом псковичи ринулись за автографом к Карелину, Левину, Харитонову, Акавову и другим.

Огромная очередь на зависть всяким фруктам выстроилась именно к Александру Александровичу Карелину. Он стал легендой ещё во время своей карьеры, выиграв девять золотых медалей чемпионата мира и три золота олимпиад. При этом серебро для него равно провалу.

Вокруг трёхкратного олимпийского чемпиона собралось человек триста, не меньше. Все они тянули к нему блокноты, вымпелы, листочки, кимоно, курточки и всё, на чём можно оставить автограф. Мэтр терпеливо оставлял свои подписи, фотографировался и желал всем удачи.

Получившие автограф звезды мальчишки, даже если им по двадцать лет, отходили в сторону и сияли как начищенные монеты. Вот эта мотивация так мотивация, на всю жизнь заряд спортивной бодрости. Не будешь лениться, весь сам Карелин благословил на спортивные подвиги.

Александр Карелин. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Александр Карелин.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

СКАЗАНО

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин:

- Фестивали, как и Олимпийские игры, — это как сеть с разноразмерной ячеей. Кто-то останется в боксе. Кто-то полюбит, увидев здесь в многообразии единоборств, греко-римскую борьбу. Кто-то выберет для себя азиатский, имеющий глубокие традиции вид спорта дзюдо. Кто-то, планируя свою жизнь намного вперед, станет самбистом.

Мы увидели тех, кто потенциально будет нашими последователями.

Меня двигала всю карьеру вперёд простая человеческая жадность, не украшенная многословием. Жадность быть в самой сильной сборной мира. Если бы этого не было, я бы сейчас не вызывал у вас такой интерес.

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