Не ленитесь – подтянитесь: Как турник объединил три десятка псковичей разного возраста

СЕГОДНЯ 21:33 2018-08-11T21:59:23+03:00

В Пскове выяснили, что лучше всех подтягиваются воспитанник военно-патриотического клуба, росгвардеец и будущий вертолётчик

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Три десятка псковичей собрались у дома на Западной, 12, чтобы выяснить, кто из них лучше подтягивается на турнике. Казалось бы, что может быть проще – хватайся за перекладину да тяни себя вверх. Но тут и сила невероятная нужна, и выносливость, и техника, и тактика со стратегией.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Соревнования по подтягиванию «Кубок Турника» проходят в Пскове уже в пятый раз. С каждым годом число желающих померяться силушкой богатырской да удалью молодецкой растёт, приходят новые участники, старички тоже стараются не почивать на лаврах и приумножать результаты.

Организаторы соревнований - общественное молодежное движение «Здоровое поколение Псковской области», идейный вдохновитель – Владимир Фёдоров.

- Мы, основав это движение в 2012 году, вели и ведем активную работу по пропаганде здорового образа жизни через популяризацию массовых спортивных мероприятий. Одним из таких мероприятий и стал «Кубок Турника», - рассказывает Владимир. - Мы хотели поддержать тех, кто зарождал в далеком 2013 году модное сегодня направление street workout (уличная акробатика на турниках и брусьях, - Ред.).

Пять лет назад в Пскове мало кто знал о том, что такое воркаут, поэтому к этому диковинному виду спорта псковичей решили готовить постепенно.

- Мы решили в основу турниров положить всем известную игру «в лесенку», которая лично мне знакома еще со школьной скамьи. И мы получили должный отклик, - делится собеседник.

Псковским спортсменам идея понравилась настолько, что «движение турника» не менее популярное, чем воркаут, а организаторы хотят сохранить «Кубок Турника» в первозданном виде, без акробатики.

- Мы хотим сделать наш турнир для больших масс участников разных возрастов, чтобы люди, просто подтягивающиеся могли проявить себя, не терять соревновательный дух по жизни и всегда поддерживать себя в хорошей физической форме, - резюмирует Владимир.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Вернёмся на спортивную площадку. Там собралось несколько десятков человек, из которых тридцать – участники, остальные болельщики и просто зрители. Чуть дальше турников, занятых под соревнования, уличные тренажёры, турники, детская площадка. Там тоже бродят любопытные. Кстати, ребятишки с удовольствием повторяли упражнения разминки, которую проводила профессиональный фитнес-тренер.

Участников разделили на три группы – дети (10 – 16 лет), юноши (16 – 26 лет) и мужчины. Мальчишки дурачились, висли на турнике, парни постарше разминались, а взрослые только присматривались. Они будут выступать последними, ещё успеют мышцы разогреть, поэтому сейчас можно приглядеться, поискать знакомые лица, поздороваться и переброситься парой словечек, заодно и прикинуть уровень соревнований.

Забегая вперёд: пока шли соревнования, мальчики и девочки на площадках тоже пытались подтягиваться, повторяли за взрослыми движения и не слезали с турников.

«ЗУБРЯТА» ПОКАЗЫВАЮТ КЛАСС

Открывал турник десятилетний Илья Игнатьев. Он с папой Владимиром, тоже участником, и сестрой Ульяной приехал на Кубок из Струг Красных. Пока парнишка пыхтел на турнике, папа снимал выступление на камеру и подбадривал сына: «Илюх, давай ещё пяток!». Илюха добавил пяток, потом ещё чуть и в общей сложности выдал 19 подтягиваний.

- Я хотел больше, - расстроенно заявляет мальчик.

Папа в шутку даже пожурил, что надо было лучше стараться, всё-таки спортсмен, занимаешься кикбоксингом и воркаутом.

- Я сам всегда с турником на «ты», - заявляет Владимир Игнатьев. – Тренируемся дома, у нас во дворе турники есть, а больше в Стругах негде. Там есть площадка, но она такая, для бабушек больше. А жаль.

Игнатьевы не единственная семья на соревнованиях. В младшую категорию заявились браться Шишовы – Никита и Александр. Они занимаются в военно-патриотическом клубе «Зубрёнок», поучаствовать позвал тренер Андрей Сергеевич Мусатов. Мальчишки пошли.

- Я бы мог лучше, - честно говорит Саша.

- А я доволен, но не совсем, - говорит Никита, подтянувшийся 21 раз.

Ещё двое подростков из их клуба – Алексей Зуев и Данила Семёнов – взяли медали. Лёша победил, Даня стал третьим.

- Я не спортсмен, просто веду здоровый образ жизни. У нас в клубе много физической подготовки, поэтому я обычно тридцать раз подтягиваюсь. Сегодня я тоже тридцать раз подтянулся, но мне разок не засчитали, потому что локти не до конца выпрямил, а с последнего вообще спрыгнул, не знаю почему, - делится победитель. – Кубок на видное место поставлю и ещё раз поучаствую в следующем году.

Данила тоже пообещал поучаствовать в шестом Кубке, потому что надо брать реванш у Алексея.

- Я вообще подтягиваться люблю. Бегать не так нравится, а вот подтягиваться – да, - признаётся призёр.

Участники и победители призёры в категории «Дети».Фото: Анастасия ХОРОШЕВА

ВЕРТОЛЁТЧИК И ПЯТИБОРЕЦ

Соревнования в детской возрастной группе пролетели в считанные минуты, потому что и участников не так много, и делают они только один подход. В категории «юноши» всё намного сложнее: здесь сильнейшего выясняют по системе «лесенка», когда в каждом новом подходе добавляется определённое количество повторений. В этот раз начали с 14, потом перешли к 16, 18, 20 и так далее.

С первого же круга на себя обратил внимание Никита Егоров. Парень подходил к перекладине, спокойно подтягивался нужное количество раз и шёл отдыхать. Двигался спортсмен гладко, размеренно, без рывков.

Соперники попались неуступчивые, ни шагу назад, как говорится: тяжело даются последние два-три раза за подход, но чуть отдохнут, повисят пару секунд и снова тянут подбородок к перекладине. В итоге Никита всё-таки выиграл, не без труда, но и не сверхусилиями.

- Я раньше ходил в военный клуб и попал на чемпионат молодёжи допризывного возраста. Там была отдельная дисциплина – подтягивания. Я загорелся идеей и в итоге занял третье место по России. Потом был чемпионат Псковской области, который я выигрывал, разные военные соревнования. В позапрошлом году я уже участвовал в «Кубке Турника» и занял третье место, - рассказывает чемпион. – Сейчас я занимаюсь военным пятиборьем, в которое входит восьмикилометровый кросс, полоса препятствий, заплыв на 50 метров, метание гранаты на дальность и точность, стрельба из малокалиберной винтовки с 50 метров.

Никита будущий вертолётчик, учится в Сызрани, а военным ремеслом начал заниматься глядя на папу. Тот тоже может подтянуться не один десяток раз, потому что, как он сам выразился военный спротсмен.

Победители призёры в категории «Юноши».Фото: Анастасия ХОРОШЕВА

ОПЫТ И ТРЕНИРОВКИ

Самая напряжённая борьба была в категории мужчин. Они и подходов больше сделали, и участников там набралось больше всего, все опытные. Один Александр Николаевич Герасименко что стоит! Ему 78 лет, а он не побоялся заявиться на Кубок.

- Я занимался полиатлоном, там есть и подтягивания, - поясняет самый старший участник. – В спорте, можно сказать, всю жизнь, но три года не тренировался особо. О турнире прочитал в газете буквально вчера и решил поучаствовать.

За Александра Николаевича болели все, даже беспристрастный судья. Каждый выход спортсмена встречали аплодисментами, с турника тоже провожали овациями. После третьего подхода Александр Герасименко всё-таки снялся с соревнований - дал дорогу молодым, это он сам так сказал. Результат впечатляющий – 14 - 16 – 18, итого 48 раз! Хотя вначале планировал подтянуться раз двадцать.

У каждого из мужчин была своя тактика. Некоторые старались выполнить подход как можно быстрее, вторые дробили на мини-подходы по пять-семь раз, третьи брали спокойный темп и придерживаюсь его от начала до конца.

Тем временем коварная лесенка сокращала круг претендентов. У лидеров было всё меньше времени на отдых, как и сил. Зато как все друг друга поддерживали! Стоило кому-то устать на последних трёх-пяти подтягиваний, как зрители, среди которых были и соперники, начинали кричать «Давай-давай! Вперёд!».

К кругу на 26 повторений осталось 8 человек из 14, а до 29-ти добрались только двое. Преодолеть этот рубеж смог только Сергей Бушменков.

- В любых состязаниях должны быть тактика и стратегия, это я уже по своему опыту знаю, потому что не первый раз участвую и всегда попадаю в призы, - делится секретом успеха Сергей. – Я не ожидал, что такой высокий уровень у соревнований будет в этом году, но я всегда себя в форме поддерживаю. Люблю лёгкую атлетику, тяжёлую тоже жалую.

Сергей служит в Росгвардии, там требования к физподготовке высокие. К тому же, супруга – фитнес-тренер, подскажет, как правильно, поможет в тренировках и восстановлении.

Победители в категории «Мужчины».Фото: Анастасия ХОРОШЕВА

АБСОЛЮТНАЯ СИЛА

На этом соревнования не завершились, впереди выявление абсолютного чемпиона. В эту стадию попали призёры мужского и юношеского зачётов. И хоть не все были согласны с такими условиями, от борьбы никто не отказался.

Спортсменов вновь ждала лесенка, начинали с 15 с шагом в два повторения. Мужчины физически сильнее юношей, но они порядком подустали после своих баталий, поэтому силы оказались примерно равны.

Самыми неуступчивыми оказались Сергей Бушменков, Никита Егоров и прошлогодний чемпион Эдуард Коношко. Сергей и Эдуард поразили волей к победе – отмахав в своей категории больше всех, они цеплялись за каждое подтягивание и держали интригу до последнего.

Дошли до 27. Осталось двое – Никита и Эдуард. Победа досталась Никите, но тот всё равно вышел к перекладине, чтобы завершить следующий шаг и подтянулся вместо 29-ти 35 раз.

- Неплохо, но можно лучше, - обращается к чемпиону его отец, Валерий Геннадьевич. – 40-45 раз было бы в самый раз.

К вытирающему пот парню тем временем подходит Сергей Бушменков, чтобы поблагодарить за борьбу и пожать руку.

В следующем году будет интересно, не сомневайтесь.

КОНКРЕРТНО

Победители «Кубка Турника – 2018» в Пскове

КАТЕГОРИЯ «ДЕТИ»

1 место – Алексей Зуев

2 место – Михаил Галенко

3 место – Данил Семёнов

КАТЕГОРИЯ «ЮНОШИ»

1 место – Никита Егоров

2 место – Владимир Тимофеев

3 место – Тимофей Андреев

КАТЕГОРИЯ «МУЖЧИНЫ»

1 место – Сергей Бушменков

2 место – Иван Каранинов

3 место – Эдуард Коношко

АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ

1 место – Никита Егоров

2 место - Эдуард Коношко

3 место - Сергей Бушменков