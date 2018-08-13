Аналог уступит место цифре

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-13T17:06:21+03:00

Вся надежда на молодёжь, которая поможет бабушкам и дедушкам разобраться в сложностях перехода. Фото: pixabay.com

Разбираемся, что ждет псковичей с переходом на цифровое вещание и во сколько это обойдется семейному бюджету

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В начале 2019 года аналоговое телевещание останется только в Пскове. В остальных городах региона его полностью заменит цифровое вещание, переход на которое длится уже несколько лет.

В ЧЕМ СУТЬ?

Щелкая по каналам, вы вряд ли задумываетесь, каким способом происходит вещание. Этот вопрос обычно решается один раз с покупкой телевизора и к нему потом не возвращаются годами.

Сейчас есть три вида вещания: эфирное, кабельное и интернет-телевидение. Кабельное и интернет-тв дают практически безграничные возможности смотреть любые программы, но за определенную плату, а эфирное - бесплатное.

Эфирное вещание осуществляется двумя способами аналоговым и цифровым. Не будем вдаваться в технические дебри, скажем лишь, что аналог уже устарел, поэтому по всей стране идет перевод на цифровое вещание. Псковская область не стала исключением и в 2009 году запустила программу по переводу, рассчитанную до конца 2018 года.

Инженеры Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) начали менять коммуникации, и в 2012 году в регионе впервые запустили цифровую трансляцию, а в 2014 году запущен первый мультиплекс – пакет из бесплатных каналов «в цифре».

- Пройден большой путь по модернизации самой сети, - пояснил начальник ОРТПЦ Александр Лаптиев.

Эфиры велись одновременно с помощью цифровой и аналоговой трансляции. Теперь пришло время распрощаться с устаревшей технологией.

Аналоговое ТВ отключать в Псковской области после новогодних праздников в 2019 году.Фото: pixabay.com

КОГО КОСНЕТСЯ?

Переход коснется тех жителей региона, которые смотрят аналоговые телеканалы. Определить это совсем несложно. Достаточно включить телевизор и присмотреться к логотипу телеканала. Если в уголке есть маленькая буква «а», значит, надо переходить на цифру. Если нет, то выдохните и выбросите из головы непонятные слова.

Еще один метод – посмотреть год выпуска своего телевизора. Если его произвели в 2012-м или позже, то цифровое вещание поддерживается автоматически и переживать не стоит.

- Прекращать ли аналоговое вещание, решают сами вещатели, - объясняет Александр Викторович. – Например, «Культура» заявила, что вещать в аналоге не будет. Некоторые каналы, например НТВ, объявили, что аналоговый эфир в 2019 году сохранят только в городах, где населения больше 100 тысяч человек. В Псковской области под этот критерий подпадает только Псков.

Аналоговое вещание отключат после новогодних праздников в 2019 году.

- На данный момент наш центр готов вести цифровое вещание 99,94 % населения, - подчеркивает директор ОРТПЦ.

Все телевизоры, выпущенные после 2012 года, поддерживают цифровое вещание. Более старые модели - не всегда.Фото: pixabay.com

КАК ПЕРЕЙТИ?

Итак, вы поняли, что у вас или вашей бабушки, ловит только аналоговый эфир. С чего начать переход?

С похода в магазин электроники, где вы подойдете к продавцу и попросите помочь подобрать специальную приставку с поддержкой стандарта DVB-T2 для каждого старого телевизора. Там вам все покажут и расскажут. Затем нужно будет по инструкции настроить приставку, запомнить, каким пультом что переключать.

Кроме приставки понадобится антенна, которая принимает волны в дециметровом диапазоне. С ее установкой и настойкой придется повозиться, потому что тарелку надо повернуть в нужную сторону и поднять на правильную высоту.

- У нас есть консультационный пункт в Пскове на Печорской, 2. Туда можно прийти или позвонить. Наши инженеры все расскажут и объяснят. Там же есть образцы оборудования и антенн, - говорит Александр Лаптиев.

Все эти сложные танцы с бубнами, приставками и антеннами можно заменить на более дорогой, но простой вариант – купить новый телевизор.

Вся надежда на молодежь – школьников и студентов, которые помогут своим пожилым родственникам и соседям, объяснят все эти премудрости, помогут выбрать и найти нужные устройства.

При установке тарелку нужно учитывать, в какой стороне находится источник сигнала.Фото: pixabay.com

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

Главное достоинство цифрового телевидения – его качество. Теперь никаких рябей, помех и прочих прелестей, когда звук есть, а картинка куда-то запропастилась или наоборот.

- Десять бесплатных каналов в отличном качестве уже доступны почти всем жителям области. К концу этого года мы планируем запустить и второй мультиплекс, - озвучивает планы Александр Лаптиев. – Это еще десять каналов. Сейчас они доступны 72 % населения.

Специально для перехода на цифровое вещание в Псковской области построили 27 вышек для передачи информации. Скоро начнут строительство передающей спутниковой станции.

- Сейчас все каналы мы принимаем со спутника, - поясняет Александр Викторович. – А региональные врезки по оптоволоконной цепи отправляет в Санкт-Петербург, дальше - в Тверь. Там сигнал «поднимается» на спутник и идет в Псков. С помощью станции можно будет делать региональные врезки не только новостей, но и рекламы.

Однако и минусы есть. Например. если повредить антенну, то исчезнут все десять каналов, а не один, как раньше. Но инженеры решают эту проблему – ставят источники бесперебойного питания, дизельные генераторы.

КОНКРЕТНО

В первый мультиплекс входят каналы:

«Первый канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр».

Каналы второго мультиплекса:

«РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

ЦЕНА ВОПРОСА

Цифровая приставка – от 700 рублей.

Антенна – от 1000 рублей

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

Консультационный пункт ОРТПЦ:

Псков, ул. Печорская, 2.

Т. (8112) 580-100

Режим работы: пн – пт, 10.00 – 17.00

Круглосуточный бесплатный телефон: 8 800 220 20 02

Сайт: http://pskov.rtrs.ru/