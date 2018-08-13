НИЧОСИ: За что так не любят жителей улицы Доставалова в Пскове?

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-13T18:03:00+03:00

Псковичка жалуется на огромные ямы на проезжей части, в которых застревают колёса машин, и на бестолковое благоустройство

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Некоторые псковичи и не знают, кто такой майор Доставалов, а таксисты уже десять лет назад перестали удивлённо спрашивать, где находится улица, названная в его честь. Жительница одного из домов на этой улице уверена, что у кого-то из градоначальников есть свои личные счёты с этой частью города, поэтому никто не торопится решать проблемы, которые в избытке скопились на небольшом пятачке.

БАССЕЙН ДЛЯ БЕГЕМОТА

Огромные ямы, в которых может всеми четырьмя колёсами встать небольшая легковушка, порядком надоели жителям. Они постоянно осаждают городские власти вопросом: «Когда положите асфальт?». Улица не видела нормального ремонта много лет.

- Я живу тут с 2005-го, и что-то не припомню, чтобы у нас проводили что-то кроме ямочного ремонта. Но ведь это же не ремонт, а шутовство, потому что камни разлетаются по округе, оставляют трещины в лобовых стёклах и царапины на краске. А ямы становятся всё больше после каждой зимы! – возмущается жительница дома Анастасия. – Перед въездом во двор дома № 2 есть такая ямища, куда можно привозить бегемота, чтобы он там плескался.

Есть ещё одна болевая точка – перекрёсток Доставалова и Юбилейной. И водители, и пешеходы его не любят. Во-первых, не знаешь откуда прилетит камнем. Во-вторых, из-за выбоин машины постоянно заезжают на встречную полосу, в-третьих, после дождя вода стоит и никуда не уходит, а ширина луж около бордюра может доходить до двух метров. Брызги, грязь.

- Как раз – лужа от одной стороны тротуара до второй. Особенно, когда переходишь улицу Юбилейную, - жалуется Анастасия.

Как отметила жительница улицы, в некоторых ямах может свободно плескаться бегемот.Фото: Анастасия ХОРОШЕВА

НАДО ШЕЮ СВЕРНУТЬ

- Наш кусок вообще как-то по-дурацки спланирован. Точнее, никак не спланирован, потому что на пятачке «Доставалова – Юбилейная» сходятся дома трёх разных застройщиков, и они между собой не согласовывали, как должны располагаться тротуары, чтобы было безопасно для людей, - сетует жительница улицы. – Когда выходишь из-за второго дома на Достовалова, нужно шею свернуть, чтобы заметить машину, несущуюся через двор. Там можно проехать насквозь, поэтому некоторые водители не считают нужным снижать скорость. Я даже не буду сейчас давить на то, что там школа рядом, дети и всё такое. Нормальные люди должны это сами понимать.

По мнению девушки, ситуацию спасёт «лежачий полицейский» и запрет парковки вдоль дома на Юбилейной, 36, что вряд ли с восторгом примут жильцы многоэтажки. Камеры, конечно, помогут ловить нарушителей скоростного режима, но остановит ли это любителей погонять?

ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО

- У меня вообще складывается впечатление, что наш микрорайон какой-то проклятый. За домом № 4 есть пустырь. Несколько лет назад там начали какую-то стройку, которую то ли закончили, то ли нет, - продолжает девушка. - Кусок земли не приводят в порядок: раз в год, может два, пригоняют солдат, которые там курят по два часа, опираясь на мётлы, и потом уходят. Чище не становится, а люди приспособили лужайку под место отдыха, едят пьют, бросают мусор, бутылки бьют. Хаос. Уж лучше бы оборудовали для собачников это место или под парковку.

Именно этот въезд во двор пугает жителей: там не видно въезжающие машины, приходится буквально сворачивать шею, чтобы что-то рассмотреть.Фото: Яндекс.карты

ЧАВКАЮЩАЯ ЦЕЛИНА

Слева от пустыря высится детский садик, к нему ведёт асфальтовая дорожка, по которой в непогоду проблематично пройти.

- Тут ещё немного пожалюсь за жителей улицы Шестака. Им чтобы к «цивилизации» выйти, надо вообще по целине брести. Сейчас-то сухо, а что там творится, когда на улице слякоть, а она в нашем климате девять месяцев в году, - негодует Анастасия. – Идёшь, а ноги засасывает чавкающая грязь. Народ доски кладёт, чтобы пройти и не утонуть.

Жительница говорит, что раньше на все обращения городские власти объясняли, что земля принадлежит Министерству оборону, вот к ним и обращайтесь, но в апреле 2018 года территорию передали муниципалитету.

- Знаете, что недавно ответили на сайте Пскова на вопрос «Когда будет ремонт улицы»? Вот что: «При условии выделения дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос о проведении ремонта асфальтобетонного покрытия вышеуказанной улицы». То есть наши доблестные градоначальники только от обратившегося узнали о проблемах? – всплёскивает руками жительница. – Я понимаю, что в городе полно неустроенных уголков, но у нас относительно молодые кварталы, неужели сразу нельзя делать нормально, чтобы потом не строчить отмазки?