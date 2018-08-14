Косу расплетай - подарок получай

СЕГОДНЯ 17:06 2018-08-14T17:13:48+03:00

Арина Мертин с мамой и бабушкой. остальные победители не смогли приехать на награждение. Фото: Владимир Кольцов

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- Нам всегда очень приятно принимать в редакции гостей. Особенно, когда приходят читатели. Такие яркие, такие интересные и такие особенные люди, на которых посмотришь и складывается впечатление, что ты знаешь их давно, - поприветствовала визитеров из Великих Лук главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова.

ОТБОР ДЛЯ ФОТО

Семья победительницы голосования Арины Мертин приехала из южной столицы Псковской области, не поленились преодолеть такое расстояние, чтобы побывать в редакции любимой газеты.

- Я однажды даже выиграла полугодовую подписку на «Комсомолку», - поделилась мама Арины Татьяна Васильевна.

Самой девочке не привыкать принимать поздравления с победой. Она из тех детей, которые успевают всё и везде, стараются поучаствовать в максимуме соревнований и часто получают хороший результат.

Арина похожа на девочку-огонёк: такая же ярко-рыжая и непредсказуемая. Даже когда она спокойно сидит на месте, где-то в глубине души пляшет маленький чертёнок, который любит приключения и всё новое. Вот на семейном совете и решили, что поучаствовать в фотоконкурсе «Длинная коса – девичья краса» просто необходимо.

- Это решение для нас было не спонтанным, а обдуманным, - смеясь, сказала мама девочки. – Мы пошли и устроили фотосессию. Сделали штук 120 снимков.

- А потом отобрали двадцать, - добавила Аринина бабушка.

- Я вам больше скажу, мы из них выбрали три и на семейном совете решали, какую именно отправить на конкурс, - продолжает мама.

Отобрать подходящий снимок было непросто: на одном цвет вышел чудо, каким насыщенным, на втором видно всю длину волос.

- В итоге остановились на третьем, потому что оно необычное. Мы понимали, что люди будут оценивать не только волосы, но и фото в целом, - пояснила Татьяна Васильевна.

Кстати, папа девочки предлагал соломоново решение – отослать все три снимка, пусть бы в редакции сами решили, что лучше.

Арина Мертин выбирала из трёх фото. А какое бы выбрали вы?

ЗОВИ ДРУЗЕЙ

После того, как выбор фото сделан, можно выдохнуть? Как бы не так. Впереди самая ответственная часть конкурса – голосование. Тут нужно быть всегда начеку, иначе не видать первого места!

- Мы сначала решили, что загрузили фото и всё, дальше будь, как будет, - рассказала Татьяна Васильевна.

- Но потом как-то втянулись, - подхватила Арина. – Решили, что можно попробовать выиграть.

Затем и друзья стали писать: «У вас лучшее фото, мы обязательно будем голосовать!», так и загорелись желанием победы.

- Все как-то активно подключились: и коллеги, и друзья, и знакомые, и родственники, и одноклассники. За нас голосовали не только Великие Луки, но и Кунья, и Москва, и Питер, и Казахстан, - перечислили группу поддержки гости.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ

У Арины волосы ярко-рыжие, в папу. А длинные, потому что сама так решила.

- Как-то мы пришли в парикмахерскую, чтобы подравнять кончики. Мастер посмотрела, и сказала, что поблагодарить маму и папу за генетику, что волосы очень здоровые и красивые, - поделилась девочка. – Я тогда решила, что буду отращивать их, пока не вырастут до колена, а потом только поддерживать форму и длину.

Утро Арины начинается с создания причёски. Тут без мамы никуда, а она наловчилась плести каждый день новые косы.

- Ищу в интернете видео несложных причёсок, чтобы без шпилек и лака, - пояснила она. – Мне ещё очень нравится, как смотрятся вплетённые в косы ленты, особенно, если они сочетаются по цвету с одеждой.

На создание причёски уходит минут двадцать, иногда чуть дольше, но это если школьницу собирают на концерт или какое-то другое выступление.

- У меня дома целый ящик украшений для волос. Люблю яркие резинки и заколки, - рассказала великолучанка.

Локоны девочки всегда притягивают взгляды. Некоторые даже просят разрешения, чтобы потрогать.

- Один раз мы были на юге у моря. Во время прогулки две незнакомые нам женщины стали восхищаться цветом волос Ариши, мол, когда вырастет, красить не надо, - поделилась историей бабушка девочки Ирина Васильевна.

Красота, конечно, страшная сила, но она иногда требует жертв. Арина ходит на плавание, а там нужно каждый раз надевать шапочку. Испытание не из лёгких, особенно, если копна волос до пояса.

- Раньше я на весь бассейн могла кричать, когда шапочку натягивала, - припомнила девочка. – А теперь у меня есть специальная шапка для длинноволосых, с ней никаких проблем.

Как мы ни просили Арину поделиться секретом таких хороших волос, она не смогла этого сделать, потому что секрета никакого нет.

Занять призовое место Алине Лукьяненко помогли живое фото и друзья по всей стране.

ЖИВОЕ ФОТО – ЗАЛОГ УСПЕХА

Серебряный призёр фотоконкурса Алина Лукьяненко общественный деятель. Это ей отчасти помогло в конкурсе, а отчасти помешало. Помешало потому, что девушка просто не смогла прийти на награждение.

- По работе я сталкиваюсь с большим количеством людей, часто езжу на форму в разные части страны, поэтому они за меня так активно голосовали, - объяснила Алина.

Девушка совершила невероятный рывок за последние дни, а всё потому, что её поддерживали друзья и знакомые из Астрахани, Архангельска, Псковской области и даже Чечни.

Выигрышно смотрелось и само фото – живое, яркое, забавное, но при этом подчёркивающее красоту волос.

- Снимок как-то сразу выбрала, даже не думала над этим, - призналась участница. – Захотелось поучаствовать, и не просто загрузить фото, а попасть как минимум в тройку.

Говоря это, Алина привычным движением поправляет свои тяжёлые волосы до талии. Сложно поверить, но она однажды обрезала их по плечи.

- Потом всё-таки решила отрастить. Потому что всегда до этого были длинные, - поделилась девушка. – Раньше они были непослушные, а сейчас я их «приручила», и на причёску утром трачу немного времени – час-полтора. Это и высушить, и выпрямить. Уход у меня обычный, никаких секретов.

Елизавета Колесникова отдыхает в лагере, поэтому не приехала на награждение.

К сожалению, Елизавета Колесникова, ставшая третьей в нашем фотоконкурсе, не смогла приехать на награждение. Девушка сейчас отдыхает в лагере. Подарок мы ей обязательно передадим и про секреты причёски расспросим.