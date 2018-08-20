Через болото и песчаные холмы

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-20T15:11:13+03:00

Участниками стали около пятисот человек. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Трасса оказалась настолько сложной, что некоторые участники финишировали со слезами на забрызганных грязью лицах.

Ваулины Горы. С финиша около сотни зрителей смотрят на едва различимые контуры волнообразной трассы. Последние десятки метров — подъём. Скоро сюда взберётся первый лидер четвёртого этапа соревнований по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT»: Кубок губернатора – 2018».

– Этап отличается сложностью. Чтобы его пройти, большинству надо болото и карьер одолеть, – уточняет лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин.

Несмотря на сложность, по данным организаторов, набралось более пятисот участников.

Дети младше десяти лет бежали один километр. Спустя 3 минуты 55 секунд после старта финиширует мальчик из деревни Переслегино (Великолукский район) Илья Варганов. Следом – Илья Игнатьев из посёлка Струги Красные. Третий – Иван Дубинец, тоже из Великолукского района. Зрители аплодируют.

Пятиклассница Анастасия Галкина – из деревни Слопыгино (Палкинский район) первая среди девочек группы. Снимает с голени чип электронного хронометража. Результат: 4 минуты 27 секунд.

– Задумка выполнена, – пьёт поданную волонтёром воду Настя. – И в следующий раз буду участвовать. И побеждать.

На втором и третьем этапах соревнований девочка тоже лидировала.

– Дочь бегает пять лет: её отец и братья подают пример! – отмечает мать девочки Елена Галкина.

У Елены шестеро детей. Четверо – занимаются бегом. Иван и Егор Галкины преодолевают дистанцию возрастной группы «до шестнадцати лет» – три километра. Мальчишки занимают шестнадцатое и семнадцатое места соответственно. Их одежда крапчатая от въевшегося песка. На пьедестал поднимаются пскович Максим Лебедев, житель Себежа Владимир Коновалов и великолучанин Филипп Варганов.

– По дебрям бежали. Брызги – во все стороны! – поясняет другой спортсмен этой категории. По его щеке, размачивая грязевое пятно, стекает слеза. Рядом лежат на траве пять-шесть таких же ребят.

– Пот течет, а кажется, будто плачу, – смеётся один из них.

Следующими финишируют испачканные в полный рост «любители» – самая многочисленная группа участников (около двухсот человек 2001 года рождения и старше). Первые трое, кто осилил пять километров, псковичи Георгий Копаев, Иван Пугавьев и Александр Сукманов.

Самая сложная часть дистанции - финишный подъём.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

А на земле тут же скукоживается девушка. Держится за голень. Её перевязывает бинтом фельдшер СМП Елена Кручинина.

– Растяжение! Обычное дело для таких мероприятий. Опаснее – переломы. Их сегодня нет, – уверяет сотрудник медслужбы.

Тем временем к концу трассы выныривает лидер «профессионалов», которые не чище и формально не старше «любителей», – добивающий десять километров москвич Александр Шевченко. Но пробегает мимо заветного подъёма! Снова заходит на пятикилометровый круг. «Куда ты? Сюда давай!» – кричат зрители. В итоге – 38 минут 41 секунда: около двадцати секунд потеряно.

– Не увидел обозначений! – объясняется мужчина. – Всё понравилось! Трасса вязкая. Мышцы ног забиты. Здесь меня окружают близкие по духу люди!

В течение минуты за Александром финишируют пскович Иван Никитин и барнаулец Алексей Стяжкин.

Однако в последней группе нашлись и те, кто закончил кросс чистюлей.

– Грязь обойду. Для меня главное – участие, – делится один из старейших участников мероприятия, шестидесятивосьмилетний Александр Петров, под нагрудным номером которого красуется георгиевская лента. – Она символизирует стойкость. Нельзя сдаваться! У меня пяточная шпора, но я трассу всё равно закончу.

На соревнованиях мужчина кладёт под больную пятку черпало алюминиевой ложки. Говорит: «это от негативных последствий нагрузок». Он на одиннадцатом месте.

И вот на рыхлую возвышенность забирается последний участник. Постепенно люди спускаются к сцене, где получают сертификаты на плавание в бассейне, спортивную одежду и премии.