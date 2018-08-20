Пьяный мужчина натравил овчарку на прохожих в Великих Луках

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-20T18:54:18+03:00

Два человека получили травмы и были отправлены в больницу

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На часах 16:08. Автобусная остановка. Вот пожилая женщина ждет транспорт, рядом двое мужчин, мама с двумя дочерьми. Воскресный день близок к концу. У каждого свои планы на вечер. Однако не все из собравшихся на этой остановке людей смогут их реализовать.

СТРАННЫЙ ПРОХОЖИЙ

- Автобус опаздывал. Я постоянно посматривал на часы, а его все не было, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» очевидец событий Станислав Леонов.

Он в тот день приехал в город по делам. Пора было возвращаться.

В этот момент на противоположной стороне дороги появился мужчина с собакой. И прямиком в кусты. На вид лет 35. В светлой рубашке в серую клетку. Видно было, что он подвыпил – фигуру его сильно штормило. Собака между тем бегала вокруг.

Мимо него по тротуару шла женщина. И пока хозяин выбирал точку опоры для того, чтобы не упасть пока справляет малую нужду, пес стал лаять на незнакомку.

- Собака бегала то к мужчине, то к женщине, и даже хватала женщину за одежду. Потом мужчина позвал собаку и пошел с нею дальше, - рассказал очевидец. - Женщина мелкими шажками двинулась в противоположную сторону. Видно было со стороны, что она очень сильно испугалась. В этот момент она сказала, что сейчас вызовет полицию. Мужчина это услышал, догнал ее и начал на повышенных тонах спрашивать: «Что ты сказала на собаку, что ты хотела с нею сделать».

Все это время собака громко лаяла. Мужчина напирал. Перепуганная великолучанка уже не знала, куда деться.

С остановки за происходящим наблюдали люди.

- С другой стороны дороги я даже приготовился что-то сделать, - продолжил рассказ Станислав. - Женщина кричала мужчине «извините, простите». Только бы он убрал собаку. Я кричал с остановки, чтобы он надел намордник на пса. Но он ничего не сделал, и отправился на остановку, к нам.

Мужчина говорит, что не помнит, что творил на автобусной остановке. Фото: Группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

Кристина на остановке была с мамой и младшей сестрой. Видя, что переходящий дорогу мужчина пьян, что его собака готова броситься на людей, она стала требовать от незнакомца уйти и забрать пса.

- Девушка кричала, чтобы он надел намордник собаке. Возможно, прозвучали и какие-то еще слова, обидные ему. Но когда к тебе подводят агрессивно настроенную собаку, чего только не скажешь. Мужчина подошел к ней ближе, спустил поводок и собака начала лаять. А потом в какой-то момент бросилась и укусила девушку за руку, - рассказали очевидцы.

Стоявшие вокруг люди в ужасе отшатнулись. Стали вдвое громче кричать, требовать от мужчины убрать собаку.

- Ничего она не укусила, - ответил хозяин овчарки.

Тогда ему продемонстрировали следы зубов, оставшиеся на руке.

- На мгновение показалось, что у него в глазах промелькнул страх. Он отошел в сторону. Показалось, что успокоился, - вспоминает Станислав.

Все это время стоявшие вокруг люди не переставали убрать собаку, грозились вызвать полицию.

В ответ незнакомец выпрямился и громко заявил:

- Я сейчас спущу собаку, - и стал отцеплять ее ошейник от поводка.

С огромным трудом девушки, которые прятались в магазине, вызвали полицию. Фото: Группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

ПРЯТАЛИСЬ В МАГАЗИНЕ

Первым на пути встал мужчина. Он где-то успел схватить железную трубку и стал отмахиваться ею. Кристина, которая стала первой жертвой пса, уверяет, что владелец собаки в этот момент кричал «взять!». Через минуту-другую собака рванула к ее сестре. Челюсти лацкнули в районе живота ребенка.

Люди стали пятиться. Овчарка и ее пьяный хозяин наступали.

- Мы перешли к магазину и закрыли дверь изнутри, - поделились очевидцы. - Мужчина двинулся за нами. Подошел к стеклянной двери, ударил по ней кулаком. Мы даже испугались, что он ее разобьет. Он кричал смотрящему на него мужчине: «Чего ты там стоишь, выходи!».

Мимо магазина шли прохожие, собака рвалась к ним, лаяла. Все это время прятавшиеся в магазине люди пытались дозвониться до полиции. Как назло никто не помнил, как это можно сделать с мобильного телефона.

- Одна девушка дозвонилась, у нее потребовали ее данные, год рождения и так далее, - вспоминает один из очевидцев. – А на все это надо время. Нам сказали, что наряд выехал. Но долго никого не было.

Наконец, подъехала машина. Стражи правопорядка с дубинками направились к мужчине, все это время стоявшему у дверей магазина.

Через минуту на улицу высыпали очевидцы и пострадавшие. Девушке и ее сестре вызвали скорую помощь.

КОНКРЕТНО

В пресс-службе УМВД России по псковской области сообщили, что мужчина был задержан и доставлен в отдел.

В результате инцидента пострадали два человека – это сестры, которые находились на остановке вместе с мамой. У старшей – укушена рука, у младшей – живот.

- Госпитализация им не потребовалась, - пояснил руководитель пресс-службы ведомства Алексей Баранов.

Написано заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет приниматься решение о дальнейшей судьбе великолучанина и его собаки.

КСТАТИ

Мужчина был отпущен до выяснения всех деталей произошедшего. Вместе с собакой. Говорят, ничего не помнит о том, что вытворял на остановке.