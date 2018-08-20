В Псковском районе 9-летний ребенок утонул в канализационном колодце

СЕГОДНЯ 20:49 2018-08-20T20:53:29+03:00

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В деревне Долгорепицы Псковского района трагедией закончились игры детей. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 15:28 на пульт дежурного поступил звонок – жители деревни сообщили о гибели девятилетнего мальчика.

Оказалось, ребенок отправился с друзьями поиграть на край деревни, где стоит здание старой школы. Это совсем близко от дома, где он живет с родителями, и, судя по всему, туда бегал он нередко.

Местные жители рассказали, что колодец всегда был накрыт металлическим листом. Но в этот раз почему-то оказался открытым.

Ребенок провалился. Очевидцы, позвонившие в МЧС, сообщили, что мальчика извлекли из воды прибежавшие на крики детей люди, но спасти ребенка не успели. Он захлебнулся.

На место выехали специалисты МЧС, представители правоохранительных органов, омбудсмен Наталия Соколова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка Псковской области:

- Недавно я обращалась к родителям Псковской области с просьбой сообщать в полицию и МЧС места, потенциально опасные для детей. Более 30 человек написали. Но ведь это не предел. Таких мест очень много.

Сейчас погиб ребенок. Произошло все рядом с домом, на окраине деревни. Видимо, мальчики там гуляли не один раз.

Девять лет – это возраст, когда хочется изучать мир, исследовать новые неизвестные места. Но нужно предупреждать ребенка, что такие места таят опасность. Родителям следует внимательнее относиться к территориям, где гуляют их дети. Каждый раз, когда ребенок уходит на улицу, нужно говорить ему, что ты его любишь, что он должен думать о своей безопасности.