Ольга Васильева: Школа вновь должна стать домом для учащихся

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-24T14:36:43+03:00

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Ольга Васильева, министр образования России, встретилась с работниками образовательных учреждений Псковской области 24 августа. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», глава ведомства подчеркнула, что приоритетным для ведомства становится строительство новых школ. Псковской области нужны еще как минимум три школы. Идет строительство кванториумов, в каждом городе, где проживает более 60 тысяч человек, к 2024 году появится свой кванториум.

Но встает остро вопрос, чем наполнять эти площадки. Задача, стоящая перед педагогами, - изменить отношение к детям.

- Школа должна вновь стать домом для каждого учащегося в ней, - отметила Ольга Васильева.

Эксперты настаивают: необходимо возвращаться к наработанной практике школ 20-30 летней давности.

- Климат в наших школах меняется,- отметила глава ведомства. - Имеющиеся случаи и насилия, и девиантного поведения, заставили нас подойти к решению о создании концепции психологической службы в каждом регионе. Уже в июле 2018 года мы создали на базе Российской академии образования ресурсный центр, который будет консультировать всех наших психологов на территории страны.

Ольга Васильева настойчиво посоветовала руководителям школ снять с учителей «бумажную» нагрузку. Педагог должен больше времени уделять ребенку.

- Дети перестали радоваться успехам других и не торопятся работать в команде. Разучились функционально читать . Что это такое? Они не понимают, что читают,- сказала она. - Пожалуйста, если по показателям в 4-м классе мы почти первые среди других стран, в 9-м классе мы не входим в десятку. Наша с вами задача вернуть чтение в школу, чтобы наша страна снова начала читать.

Министр образования подняла и вопрос кибербезопасности – необходимо создавать условия для пробуждения интереса у ребенка к наукам, чтобы он не проводил все свое свободное время в гаджетах, нужна работа с талантливыми детьми.