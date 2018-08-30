Идти или не идти: Девушек призывают отбросить сомнения в борьбе за корону «Мисс Псков»

СЕГОДНЯ 14:53 2018-08-30T15:04:06+03:00

Победительница проекта 2015 года Валерия Иванова дала несколько советов псковичкам, которые планируют попробовать свои силы в конкурсе красоты

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Валерия Иванова три года назад выиграла титул самой красивой незамужней девушки города и с тех пор её судьба изменилась. Девушка уверена, что если кто-то из псковичек раздумывает, идти или не идти на проект, то нужно выбирать первый вариант.

- Лучше попробовать и получать от этого удовольствие, - уверена красавица. – Но идти нужно только в том случае, если душа просит. Через силу заставлять себя не надо. Возможно, участие в конкурсе поможет раскрыть свою индивидуальность и даст импульс для дальнейшего развития.

СОВЕТ 1. ДИСЦИПЛИНА – НАШЕ ВСЁ

Нужно морально подготовиться к тому, что «Мисс Псков» - это не просто пара выходов на подиум раз в месяц. Это бесконечные репетиции, фотосессии, акции, мастер-классы. На них нужно находить силы и время

- Нужно быть морально готовой к тому, что придётся выполнять задания организаторов. Нужна дисциплина, потому есть определённый регламент, который нельзя нарушать. Если говорят, что нужно прийти в чёрных туфлях, значит, нужно прийти именно в чёрных, а не в зелёных, - рассказывает Валерия Иванова.

Опаздывать и пропускать без уважительной причины репетиции нежелательно. В противном случае, такую девушку попросят покинуть конкурс.

СОВЕТ 2. НЕ ЗАБЫВАЙ О СОЦСЕТЯХ

Любая девушка, участвующая в конкурсе красоты, становится объектом повышенного внимания. Первое, что делают наблюдающие за ходом конкурса люди, открывают соцсети и ищут там страницы конкурсанток.

- Почему-то мало кто из наших девушек задумывается о том, что нужно подготовить свои соцсети, - вздыхает Валерия Иванова. – Ведь профили просматривают не только болельщики, но и представители других конкурсов красоты.

Обратная сторона медали под названием «слава» - хейтеры, которые могут налететь с критикой на участниц. Здесь важно понимать, что некоторые люди пишут негатив просто потому, что могут, а не потому, что с девушкой что-то не так. Нужно научиться отделять конструктивную критику от огульной и не переживать без повода.

Девушкам советую не изменять своему стилю. Фото: официальная группа проекта.

СОВЕТ 3. ИСКРА В ГЛАЗАХ

Такому делу, как участие в конкурсе красоты, нужно отдаваться полностью. Конечно, это не значит, что спать придётся на шпильках, потому что в сутках не будет хватать времени на то, чтобы переобуться. Просто внутренне нужно быть готовой к тому, что проект длится три месяца, перестроиться самой и немного пересмотреть приоритеты на этот период.

- Если у девушки нет искры в глазах и желания победить, то у неё вряд ли что-то получится. Несколько месяцев нужно будет жить этой мечтой, - улыбается Валерия.

СОВЕТ 4. БУДЬ СОБОЙ

Если вы вынашиваете идею поучаствовать в конкурсе уже много лет, выучили, как выглядят все прошлые победительницы, вычислили их сильные стороны и старательно их копируете, то вряд ли это вам поможет.

- Нужно создавать свою историю, - уверяет красавица. - Все индивидуально, у каждой есть свои сильные стороны, своя изюминка.

Директор конкурса Николай Королёв рассказывал такую историю: несколько лет назад девушка решила выиграть проект, а для этого скопировала образ предыдущей победительницы: та же причёска, тот же стиль, похожее поведение на сцене. Но не попала даже в топ-3, потому что мало быть внешне привлекательной, нужно ещё что-то.

СОВЕТ 5. ИСПОЛЬЗУЙ ВСЕ ШАНСЫ

Этот совет относится к тем, у кого не получилось взять корону с первого раза. Да, обидно. Но нужно пережить это разочарование и, если мечта стать королевой красоты осталась, нужно продолжить восхождение.

- Не стоит замыкаться только на Пскове, есть другие города, можно съездить на отрытые кастинги, кого-то приглашают поучаствовать агенты, - объяснила «Мисс Псков 2015».

И тут мы вспоминаем о предыдущих советах: дисциплина, идеальные соцсети, искра в глазах и вера в себя. Это поможет добиться успеха.

Мисс Псков - это конкурс с определённым регламентом, поэтому нужна дисциплина и сила воли. Фото: официальная группа проекта.

КСТАТИ

Валерия Иванова уже не раз становилась членом жюри псковских конкурсов красоты. Девушка призналась, что отлично понимает участниц.

- На ты сцене, ты, конечно, переживаешь, но есть и радость, что за тобой из зала следят друзья родители. Когда ты в жюри, то, с одной стороны, чувствуешь себя спокойнее, но с другой – это ответственность перед участницами. Я их прекрасно понимаю. Поэтому стараюсь встретиться взглядом, чтобы дать понять: «Всё хорошо!».

СКАЗАНО

Николай Королёв, директор конкурса «Мисс Псков»:

- На вопрос «Идти или не идти на конкурс?» я однозначно отвечаю: «Идти!». Не потому, что я организатор, а потому что этот мастер-класс в широком смысле слова полезен любой девушке. Во-первых, это опыт, во-вторых, это позволяет расширить круг знакомств., узнать тех же визажистов и стилистов. Многие девочки сейчас любимые модели наших псковских мастеров. Тем более, каждый год появляются какие-то новые магазины. Им нужны манекенщицы для съёмок.

Мы всегда стараемся подходить с пониманием к участницам, не искать их изъяны, а наоборот грамотно и тонко минимизировать их.

КОНКРЕТНО

Запись на катиснг продлится до середины сентября 2018-го. Организаторы ждут девушек от 16 до 25 лет. Заявки следует оставлять в группе проекта.