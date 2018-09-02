2018-09-02T16:07:08+03:00
Общество

Синоптики рассказали, каким будет сентябрь 2018 года в Псковской области

Если верить прогнозу, то сентябрь 2018 года будет приятным в плане погоды
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Сентябрь будет относительно тёплым, особенно первая половина месяца.Сентябрь будет относительно тёплым, особенно первая половина месяца.Фото: Алексей Потапов
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Псковское лето в 2018 году выдалось на загляденье – жарким, относительно сухим. Таким, чтобы можно было без опаски спрятать подальше тёплые кофты и достать летние рубашки и платья. Мы узнали, каким будет сентябрь 2018 года в Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на который ссылается пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области, температура будет на градус-полтора выше нормы. Однако не стоит ждать бесконечно солнечной погоды: синоптики прогнозируют от 70 до 100 % месячной нормы осадков, а сентябрь в Псковской области обычно дождливый.

При этом сентябрь будет относительно тёплым, особенно первая половина месяца. Днём в этот период будет от 17 до 22 градусов по Цельсию, а ночью +9…+14 градусов.

Вторая половина будет чуть прохладнее - +12…+17 днём и +7…+12 градусов ночью. Некоторые ночи будут холодными, и тогда столбик термометра не поднимется выше 6 градусов.

- Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, - добавили в центре.

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