Призёр фотоконкурса «Длинная коса – девичья краса» Елизавета Колесникова получила приз

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-02T16:49:49+03:00

Девушка мечтает стать актрисой, поэтому длинные ухоженные волосы для неё не просто красивая часть образа

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- У меня всегда были длинные волосы, но одно время я очень хотела короткие. Спасибо маме, она меня отговорила от радикальной стрижки, чему я очень рада, - рассказала в пресс-центре «Комсомольской правды – Псков» Елизавета Колесникова.

Девушка заняла третье место в фотоконкурсе «Длинная коса – девичья краса», но не смогла приехать на награждение. Причина исключительно уважительная – была в лагере под Лугой, а оттуда просто так не вырвешься, да и ехать далековато, поэтому девушка вместе с мамой пришли в редакцию сразу, как появилась возможность.

К участию в фотоконкурсе Елизавету, казалось бы, подтолкнула сама судьба.

- Я участвовала в тематической фотосессии, которая как раз была связана с красотой волос, - объяснила Елизавета.

А тут новость о том, что «Комсомолка» проводит конкурс красавиц с косами, принесла библиотекарь Новоизборской школы, где Елизавета учится.

- Думаю, почему бы не отправить фотографию? Выбрала снимок, где акцент на волосы и загрузила. Сначала даже не думала о том, что выиграю, пока мама мне не сказала, что главный приз стайлер, - поделилась красавица.

Тут-то Елизавета и решила побороться за призовую тройку. Сделать это оказалось не так легко, потому что пришлось подниматься с 19 места. Но верные друзья активно включились в борьбу и помогли школьнице занять третье место.

- Я много езжу, занимаюсь танцами, да и в лагере в тот момент была, поэтому поддержка была сильной, - объяснила конкурсантка.

Конкурсное фото Елизавета выбрала из тематической фотосессии.

Елизавета очень любит свои волосы, тем более, для занятий танцами нужны как раз длинные, потому что для номеров из нужно собирать в куколь, чтобы ничего не лезло в глаза. В школу ходит и с хвостом, и с распущенными, под настроение.

- В начальной школе я ей делала тугой конский хвост и плела из него косу. Только так причёска держалась весь день, - объяснила мама девушки Ольга.

На праздники можно себе позволить лёгкие локоны, для этого дома есть специальная плойка, а теперь ещё и стайлер. Им хоть кудри, хоть прямые пряди можно сделать.

- Секрета по уходу у меня нет, - пожала плечами Елизавета. – Я когда-то слышала, что надо правильно сушить волосы – голову опускать вниз и сушить с передних прядей.

Хорошая внешность для девушки очень важна и потому, что она занимается моделингом, а в будущем планирует стать актрисой. Если всё получится, то после 9 класса она поступит на актёрский факультет, тем более диплом местной школы искусств уже есть.