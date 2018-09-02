Призёр фотоконкурса «Длинная коса – девичья краса» Елизавета Колесникова получила приз
- У меня всегда были длинные волосы, но одно время я очень хотела короткие. Спасибо маме, она меня отговорила от радикальной стрижки, чему я очень рада, - рассказала в пресс-центре «Комсомольской правды – Псков» Елизавета Колесникова.
Девушка заняла третье место в фотоконкурсе «Длинная коса – девичья краса», но не смогла приехать на награждение. Причина исключительно уважительная – была в лагере под Лугой, а оттуда просто так не вырвешься, да и ехать далековато, поэтому девушка вместе с мамой пришли в редакцию сразу, как появилась возможность.
К участию в фотоконкурсе Елизавету, казалось бы, подтолкнула сама судьба.
- Я участвовала в тематической фотосессии, которая как раз была связана с красотой волос, - объяснила Елизавета.
А тут новость о том, что «Комсомолка» проводит конкурс красавиц с косами, принесла библиотекарь Новоизборской школы, где Елизавета учится.
- Думаю, почему бы не отправить фотографию? Выбрала снимок, где акцент на волосы и загрузила. Сначала даже не думала о том, что выиграю, пока мама мне не сказала, что главный приз стайлер, - поделилась красавица.
Тут-то Елизавета и решила побороться за призовую тройку. Сделать это оказалось не так легко, потому что пришлось подниматься с 19 места. Но верные друзья активно включились в борьбу и помогли школьнице занять третье место.
- Я много езжу, занимаюсь танцами, да и в лагере в тот момент была, поэтому поддержка была сильной, - объяснила конкурсантка.
Конкурсное фото Елизавета выбрала из тематической фотосессии.
Елизавета очень любит свои волосы, тем более, для занятий танцами нужны как раз длинные, потому что для номеров из нужно собирать в куколь, чтобы ничего не лезло в глаза. В школу ходит и с хвостом, и с распущенными, под настроение.
- В начальной школе я ей делала тугой конский хвост и плела из него косу. Только так причёска держалась весь день, - объяснила мама девушки Ольга.
На праздники можно себе позволить лёгкие локоны, для этого дома есть специальная плойка, а теперь ещё и стайлер. Им хоть кудри, хоть прямые пряди можно сделать.
- Секрета по уходу у меня нет, - пожала плечами Елизавета. – Я когда-то слышала, что надо правильно сушить волосы – голову опускать вниз и сушить с передних прядей.
Хорошая внешность для девушки очень важна и потому, что она занимается моделингом, а в будущем планирует стать актрисой. Если всё получится, то после 9 класса она поступит на актёрский факультет, тем более диплом местной школы искусств уже есть.
Партнёр проекта.
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