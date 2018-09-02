2018-09-02T16:49:49+03:00
Фотоконкурсы

Призёр фотоконкурса «Длинная коса – девичья краса» Елизавета Колесникова получила приз

Девушка мечтает стать актрисой, поэтому длинные ухоженные волосы для неё не просто красивая часть образа
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
Поделиться:
Елизавета Колесникова заняла в голосовании третье место.Елизавета Колесникова заняла в голосовании третье место.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

- У меня всегда были длинные волосы, но одно время я очень хотела короткие. Спасибо маме, она меня отговорила от радикальной стрижки, чему я очень рада, - рассказала в пресс-центре «Комсомольской правды – Псков» Елизавета Колесникова.

Девушка заняла третье место в фотоконкурсе «Длинная коса – девичья краса», но не смогла приехать на награждение. Причина исключительно уважительная – была в лагере под Лугой, а оттуда просто так не вырвешься, да и ехать далековато, поэтому девушка вместе с мамой пришли в редакцию сразу, как появилась возможность.

К участию в фотоконкурсе Елизавету, казалось бы, подтолкнула сама судьба.

- Я участвовала в тематической фотосессии, которая как раз была связана с красотой волос, - объяснила Елизавета.

А тут новость о том, что «Комсомолка» проводит конкурс красавиц с косами, принесла библиотекарь Новоизборской школы, где Елизавета учится.

- Думаю, почему бы не отправить фотографию? Выбрала снимок, где акцент на волосы и загрузила. Сначала даже не думала о том, что выиграю, пока мама мне не сказала, что главный приз стайлер, - поделилась красавица.

Тут-то Елизавета и решила побороться за призовую тройку. Сделать это оказалось не так легко, потому что пришлось подниматься с 19 места. Но верные друзья активно включились в борьбу и помогли школьнице занять третье место.

- Я много езжу, занимаюсь танцами, да и в лагере в тот момент была, поэтому поддержка была сильной, - объяснила конкурсантка.

Конкурсное фото Елизавета выбрала из тематической фотосессии.

Конкурсное фото Елизавета выбрала из тематической фотосессии.

Елизавета очень любит свои волосы, тем более, для занятий танцами нужны как раз длинные, потому что для номеров из нужно собирать в куколь, чтобы ничего не лезло в глаза. В школу ходит и с хвостом, и с распущенными, под настроение.

- В начальной школе я ей делала тугой конский хвост и плела из него косу. Только так причёска держалась весь день, - объяснила мама девушки Ольга.

На праздники можно себе позволить лёгкие локоны, для этого дома есть специальная плойка, а теперь ещё и стайлер. Им хоть кудри, хоть прямые пряди можно сделать.

- Секрета по уходу у меня нет, - пожала плечами Елизавета. – Я когда-то слышала, что надо правильно сушить волосы – голову опускать вниз и сушить с передних прядей.

Хорошая внешность для девушки очень важна и потому, что она занимается моделингом, а в будущем планирует стать актрисой. Если всё получится, то после 9 класса она поступит на актёрский факультет, тем более диплом местной школы искусств уже есть.

Партнёр проекта.

Партнёр проекта.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Показательные выступления «Русский витязей» в Пскове посмотрели больше 10 тысяч человек
В псковских автобусах установят видеокамеры
Псковские власти готовы заплатить 109 тысяч рублей за акустический отпугиватель птиц
Для фельдшерского пункта в деревне Ушицы Куньинского района закупят новое оборудование
На подъезде к полигону «Завеличье» из желающих попасть на День гвардии выстроились автомобильные пробки
В Куньинском районе к концу 2018 года построят мост через реку Лусня
Псковские росгвардейцы выиграли ведомственный чемпионат Северо-Западного округа по мини-футболу
Преображение: Пскович превратился в женщину, чтобы не платить долг
Псковских студентов приглашают в Поход первокурсника
В Великих Луках в День знаний открылся новый корпус школы № 6
Псковичи выберут лучшего участкового региона
Больше 255 тысяч жителей Псковской области планируют привить от гриппа