2018-08-31T14:41:34+03:00
Политика

За ними не успевает звук: В небо над Псковом поднялись «Русские витязи»

Пилотажная группа лётчиков-асов удивляет псковичей фигурами, которые машины выписывают в воздухе
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Особенность «сушек» - сначала появляются они, бесшумно прошмыгивая над головой, как опасный хищник, и только несколько секунд спустя зрителей настигает звук.Особенность «сушек» - сначала появляются они, бесшумно прошмыгивая над головой, как опасный хищник, и только несколько секунд спустя зрителей настигает звук.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Чем запомнится последний день лета 2018-го псковичам? Наверняка, большинство скажет, что шумом самолётных моторов: как раз 31 августа в небе над городом носились «Русские витязи».

Асы прибыли в Псков по приглашению 76 десантно-штурмовой дивизии, чтобы поздравить её с днём образования, который отмечается 2 сентября. Свободное время лётчики решили посвятить то ли тренировкам, то ли рекламе своего воскресного выступления.

Погода, кстати, как по заказу: чистейшее без намёка на тучи небо, солнце, слабенький ветерок. Ничто не мешает наблюдать за манёврами в высоких сферах.

Посмотреть есть на что. Лётчики настолько хорошо владеют управлением боевыми машинами, что выполняют движения абсолютно синхронно. Ни один из четырёх бортов не отклоняется в сторону, все фигуры выполняются в одной плоскости, будто машины приклеены к прозрачному куску пластика и повинуются движениям воздушных потоков.

Самолёты как будто приклеены к куску прозрачного пластика, поэтому двигаются абсолютно синхронно. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Самолёты как будто приклеены к куску прозрачного пластика, поэтому двигаются абсолютно синхронно.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Четыре 25-тонных истребителя Су-30 СМ скользят по небу как капли воды по стеклу, одновременно поворачиваясь на крыло и поставляя небу белое «брюхо» фюзеляжей. Секунда, и самолёты бритвой режут пространство над городом, уходя на следующий круг по изящной траектории. Создаётся ощущение, что летят на максимально низкой высоте, потому что без бинокля можно рассмотреть рисунки на бортах.

Особенность «сушек» - сначала появляются они, бесшумно прошмыгивая над головой, как опасный хищник, и только несколько секунд спустя зрителей настигает звук. От этого складывается впечатление, что над землёй в этот момент пролетает огромный невидимый истребитель.

Псковичи выглядывают в окна, достают камеры, снимают и обсуждают. У тех, кто пропустил выступление небесных гимнастов, будет возможность посмотреть на них 2 сентября на полигоне «Завеличье».

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