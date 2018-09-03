2018-09-03T14:52:48+03:00
Общество

Главный редактор «Комсомольской правды - Псков» провела Урок России в родной школе

Занятие было организовано в рамках масштабной акции Общероссийского народного фронта
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Редактор «Комсомольской правды - Псков» провела занятие с учениками Бежаницкой средней школы.Редактор «Комсомольской правды - Псков» провела занятие с учениками Бежаницкой средней школы.Фото: Ирина ПОТАПОВА
Изменить размер текста:

Главный редактор «Комсомольской правды - Псков» Ирина Потапова в рамках проекта «Урок России» провела занятие для учащихся девятых классов в Бежаницкой средней общеобразовательной школе, выпускницей которой она является.

Начинался разговор с рассказа о профессии журналиста. За плечами Ирины Сергеевны работа на радио и телевидении, в информационном агентстве и в пресс-службе.

- Говорили мы не столько о выборе специальности, сколько о формировании полезных привычек, о самодисциплине, об участии в молодежных проектах, о реализации собственных творческих идей. Все это поможет по жизни. Таким ребятам легче дается учеба, проще найти работу уже в период получения высшего образования и уж тем более после окончания вуза, - отметила Ирина Потапова.

Но была в этом занятии и еще одна тема: безопасность в социальных сетях.

- Мы говорили о том, как не стать жертвой мошенников, какие правила следует соблюдать, чтобы твоя личная жизнь оставалась скрытой от посторонних глаз, какие фотографии не следует размещать, как вычислисть фейковую страничку. Не секрет, что сегодня у многих школьников созданы так называемые «открытые» и «закрытые» странички в соцсетях. На одних постятся красивые фотографии, добрые цитаты. Это страничка для родителей. Но есть еще одна. Та, на которой подросток настояший. С его страхами, болью, ненавистью. Примерно половина ребят, пришедших на занятие, подняли руки, признавшись, что у них есть вторая страничка, скажем так, с пометкой «не для всех»,- уточнила Ирина Сергеевна.

К сожалению, в 2018 году несколько подростков в Псковской области погибли, делая селфи на крыше. С предложением сделать такой снимок к ребятам обращаются в соцсетях. За фото предлагают заплатить. Одна из присутствовавших на встрече с редактором «Комсомолки» школьниц призналась, что ей тоже поступало такое предложение.

- Одна из задач занятия с девятиклассниками - предупредить их об опасности, предостеречь от необдуманного шага, и, может быть, спасти жизнь, - добавила Ирина Потапова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России
В “Сокольниках” заработала интерактивная площадка Минпромторга, на которой можно познакомиться с передовыми технологиями, применяющимися в деревянном домостроении
"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о вечности": читатели обсуждают экспедицию «Комсомолки» по великой русской реке
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов за два лета проплыли на резиновой лодке от самых истоков Волги до Каспийского моря, чтобы понять, чем и как живет страна по обеим берегам [фото]
Новости 24
В Пскове больше 200 человек почтили память погибших во время террористического акта в Беслане
В Великих Луках полиция задержала парня и пенсионера, укравших мобильные телефоны у двух женщин
В Пскове 22 сентября пройдёт финал чемпионата по подтягиваниям на «Кубок Губернатора»
Проект Псковской области «Социальный городок» поддержат из федерального бюджета
На трассах Псковской области расширят сеть видеофиксации
В Псковской области выберут лучшее вязанное граффити на заборе или фонарном столбе
Спортсмены из Псковской области завоевали три награды на этапе кубка России по пара-бадминтону
Псковичка Елизавета Степанова завоевала бронзу кубка Европы по дзюдо
ФК «Псков-747» уступил на выезде подмосковному «Знамени труда» в седьмом туре сезона 18/19 ПФЛ
Представители регоператора по обращению с ТКО и 40 волонтеров провели уборку на острове Залита
В Пскове в магазине нашли фальшивую пятитысячную купюру
В Великих Луках женщина на скутере пострадала из-за невнимательного водителя
В Дедовичском районе пожарные спасли от огня пять зданий
В Пскове в Троицком соборе началу учебного года посвятили службу