Главный редактор «Комсомольской правды - Псков» провела Урок России в родной школе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-03T14:52:48+03:00

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Главный редактор «Комсомольской правды - Псков» Ирина Потапова в рамках проекта «Урок России» провела занятие для учащихся девятых классов в Бежаницкой средней общеобразовательной школе, выпускницей которой она является.

Начинался разговор с рассказа о профессии журналиста. За плечами Ирины Сергеевны работа на радио и телевидении, в информационном агентстве и в пресс-службе.

- Говорили мы не столько о выборе специальности, сколько о формировании полезных привычек, о самодисциплине, об участии в молодежных проектах, о реализации собственных творческих идей. Все это поможет по жизни. Таким ребятам легче дается учеба, проще найти работу уже в период получения высшего образования и уж тем более после окончания вуза, - отметила Ирина Потапова.

Но была в этом занятии и еще одна тема: безопасность в социальных сетях.

- Мы говорили о том, как не стать жертвой мошенников, какие правила следует соблюдать, чтобы твоя личная жизнь оставалась скрытой от посторонних глаз, какие фотографии не следует размещать, как вычислисть фейковую страничку. Не секрет, что сегодня у многих школьников созданы так называемые «открытые» и «закрытые» странички в соцсетях. На одних постятся красивые фотографии, добрые цитаты. Это страничка для родителей. Но есть еще одна. Та, на которой подросток настояший. С его страхами, болью, ненавистью. Примерно половина ребят, пришедших на занятие, подняли руки, признавшись, что у них есть вторая страничка, скажем так, с пометкой «не для всех»,- уточнила Ирина Сергеевна.

К сожалению, в 2018 году несколько подростков в Псковской области погибли, делая селфи на крыше. С предложением сделать такой снимок к ребятам обращаются в соцсетях. За фото предлагают заплатить. Одна из присутствовавших на встрече с редактором «Комсомолки» школьниц призналась, что ей тоже поступало такое предложение.

- Одна из задач занятия с девятиклассниками - предупредить их об опасности, предостеречь от необдуманного шага, и, может быть, спасти жизнь, - добавила Ирина Потапова.