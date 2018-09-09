Как голосовали на выборах губернатора Псковской области 2018 депутаты регионального парламента

СЕГОДНЯ 19:51 2018-09-09T20:02:15+03:00

В Псковской области больше 530 тысяч человек обладают избирательным правом. Фото: Избирательная комиссия Псковской области.

Изменить размер текста: A A

Псковские политики активно голосовали на выборах губернатора Псковской области 2018 с самого утра 9 сентября. Самым первым на участок пришёл Александр Котов.

- Каждый голос избирателя – это не только точка зрения, это, собственно, ответственность за будущее той территории, на которой мы проживаем, - прокомментировал он необходимость голосовать.

sobranie.pskov АЛЕКСАНДР КОТОВ: Каждый голос избирателя это не только точка зрения, это, собственно, ответственность за будущее той территории, на которой мы проживаем.

Вице-спикер Собрания Виктор Остренко уверен, что от каждого конкретного псковича зависит будущее региона.

sobranie.pskov ВИКТОР ОСТРЕНКО: Сегодня проходят выборы губернатора Псковской области это человек, который на протяжении ближайших пяти лет будет принимать важные, можно сказать, судьбоносные решения для нашего региона.

Депутат Андрей Козлов проголосовал по месту регистрации - - в сельском клубе посёлка Насва Новосокольнического района.

sobranie.pskov Я всегда хожу на выборы, - поделился председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, руководитель сельхозпредприятия АНДРЕЙ КОЗЛОВ

Сделать хороший выборам псковичам пожелал Владимир Яников. Он голосовал в Псковском районе, в Тямше.

sobranie.pskov ВЛАДИМИР ЯНИКОВ: Мы выбираем главу Псковской области и главу Псковского района на пять лет.

Парламентарий Андрей Корнев считает, что более-менее реальная картина пожеланий общества будет достигнута только в том случае, если на выборы придут хотя бы 50 % избирателей.

sobranie.pskov АНДРЕЙ КОРНЕВ: Легитимность избранной власти зависит от того, какое количество людей придёт на выборы.

- Как выбираем, так и живём, - заявил лидер псковских коммунистов Пётр Алексеенко в избирательном участке.

sobranie.pskov ПЁТР АЛЕКСЕЕНКО: Сегодня для жителей нашей области ответственный день - предстоит сделать выбор, избрать руководителя нашей области.

- Я всегда хожу на выборы, привожу семью, - отрапортовал вице-спикер Собрания Юрий Сорокин. – Потому что от этого зависит, кто нами будет управлять, какая будет власть для людей.

sobranie.pskov ЮРИЙ СОРОКИН: Выборы - это важный день для всех жителей Псковской области.

Президент футбольного клуба «Псков – 747» Алексей Севастьянов сравнил выборы с лакмусовой бумажкой.

- Это та лакмусовая бумажка, которая ставит оценку действующей власти, и власть должна знать, на что она наработала и что от нее ждет народ, - считает депутат.

sobranie.pskov АЛЕКСЕЙ СЕВАСТЬЯНОВ: Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан принимать участие в выборах.

Марина Борисенкова заботится не только о себе, но и о маломобильных избирателях.

- Я представляю людей с ограниченными возможностями, и мне очень важно понять, смогут ли люди проголосовать в разных районах. В этот раз мы выбрали участок, расположенный в училище №2, чтобы проверить, как работает система. И оказалось, что всё работает, - сказала она.

sobranie.pskov МАРИНА БОРИСЕНКОВА: Голосовать важно, потому что это наше будущее, которое мы выбираем сами.

Всеволод Козловский порадовался тому, что 9 сентября выдалась отличная погода.

- Погода замечательная. Настроение отличное. На избирательных участках работают буфеты. Мы свой выбор уже сделали. А вы? - написал он.

sobranie.pskov ВСЕВОЛОД КОЗЛОВСКИЙ: Сегодня в Великих Луках активно проходит голосование за кандидатов на должность губернатора Псковской области.

- И если вам небезразлично, кто будет определять судьбу развития и процветания нашего региона, нужно отдать свой голос сегодня за сильного и грамотного лидера, - обратилась к своим подписчикам Дарья Козьякова.

sobranie.pskov ДАРЬЯ КОЗЬЯКОВА: Существует прекрасное выражение по поводу выборов: "Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять ход событий".

Не голосовать ногами призвал псковичей Анатолий Тиханов.

- Некоторые говорят, что «голосуют ногами», когда не приходят. Но я считаю, что нужно всё-таки сходить и проголосовать, чтобы выбор не делали всего 10-20% избирателей, это неправильно, - уверен он.

- Отдавая голос, мы не только реализуем свое право выбирать, но ещё и обретаем моральное право спрашивать с тех, кого выбираем – от главы сельского поселения до президента, - так считает Наталья Тудакова.

sobranie.pskov АНАТОЛИЙ ТИХАНОВ: Мы должны идти и принимать участие в выборе муниципальной и региональной власти, выражать свое мнение.

sobranie.pskov НАТАЛЬЯ ТУДАКОВА: Считаю, что каждый уважающий себя и свою Родину гражданин, если ему дорого то, чем он живет, если он любит своих родителей, если ему небезразлична судьба своих детей и внуков, обязан участвовать в мероприятиях, которые касаются всей обла

На избирательный участок в родном Порхове Геннадий Григорьев пришёл с супругой и младшим сыном, чтобы выбрать будущее не только для своей семьи, но и для всего региона.

sobranie.pskov ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВ: Мы сегодня выбираем будущее Псковской области, потому что хотим видеть ее сильной, динамично развивающейся и комфортной для жизни.

- Традиционно свой выбор я уже сделала на избирательном участке №51 в городе Пскове, - поделилась с подписчиками самый молодой депутат Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова.