2018-09-09T20:02:15+03:00
Политика

Как голосовали на выборах губернатора Псковской области 2018 депутаты регионального парламента

Народные избранники призывают псковичей исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы губернатора Псковской области 2018 депутаты [фото, видео]
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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В Псковской области больше 530 тысяч человек обладают избирательным правом. Фото: Избирательная комиссия Псковской области.В Псковской области больше 530 тысяч человек обладают избирательным правом. Фото: Избирательная комиссия Псковской области.
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Псковские политики активно голосовали на выборах губернатора Псковской области 2018 с самого утра 9 сентября. Самым первым на участок пришёл Александр Котов.

- Каждый голос избирателя – это не только точка зрения, это, собственно, ответственность за будущее той территории, на которой мы проживаем, - прокомментировал он необходимость голосовать.

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АЛЕКСАНДР КОТОВ: Каждый голос избирателя это не только точка зрения, это, собственно, ответственность за будущее той территории, на которой мы проживаем.
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Вице-спикер Собрания Виктор Остренко уверен, что от каждого конкретного псковича зависит будущее региона.

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ВИКТОР ОСТРЕНКО: Сегодня проходят выборы губернатора Псковской области это человек, который на протяжении ближайших пяти лет будет принимать важные, можно сказать, судьбоносные решения для нашего региона.
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Депутат Андрей Козлов проголосовал по месту регистрации - - в сельском клубе посёлка Насва Новосокольнического района.

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Я всегда хожу на выборы, - поделился председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, руководитель сельхозпредприятия АНДРЕЙ КОЗЛОВ
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Сделать хороший выборам псковичам пожелал Владимир Яников. Он голосовал в Псковском районе, в Тямше.

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ВЛАДИМИР ЯНИКОВ: Мы выбираем главу Псковской области и главу Псковского района на пять лет.
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Парламентарий Андрей Корнев считает, что более-менее реальная картина пожеланий общества будет достигнута только в том случае, если на выборы придут хотя бы 50 % избирателей.

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АНДРЕЙ КОРНЕВ: Легитимность избранной власти зависит от того, какое количество людей придёт на выборы.
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- Как выбираем, так и живём, - заявил лидер псковских коммунистов Пётр Алексеенко в избирательном участке.

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ПЁТР АЛЕКСЕЕНКО: Сегодня для жителей нашей области ответственный день - предстоит сделать выбор, избрать руководителя нашей области.
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- Я всегда хожу на выборы, привожу семью, - отрапортовал вице-спикер Собрания Юрий Сорокин. – Потому что от этого зависит, кто нами будет управлять, какая будет власть для людей.

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ЮРИЙ СОРОКИН: Выборы - это важный день для всех жителей Псковской области.
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Президент футбольного клуба «Псков – 747» Алексей Севастьянов сравнил выборы с лакмусовой бумажкой.

- Это та лакмусовая бумажка, которая ставит оценку действующей власти, и власть должна знать, на что она наработала и что от нее ждет народ, - считает депутат.

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АЛЕКСЕЙ СЕВАСТЬЯНОВ: Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан принимать участие в выборах.
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Марина Борисенкова заботится не только о себе, но и о маломобильных избирателях.

- Я представляю людей с ограниченными возможностями, и мне очень важно понять, смогут ли люди проголосовать в разных районах. В этот раз мы выбрали участок, расположенный в училище №2, чтобы проверить, как работает система. И оказалось, что всё работает, - сказала она.

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МАРИНА БОРИСЕНКОВА: Голосовать важно, потому что это наше будущее, которое мы выбираем сами.
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Всеволод Козловский порадовался тому, что 9 сентября выдалась отличная погода.

- Погода замечательная. Настроение отличное. На избирательных участках работают буфеты. Мы свой выбор уже сделали. А вы? - написал он.

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ВСЕВОЛОД КОЗЛОВСКИЙ: Сегодня в Великих Луках активно проходит голосование за кандидатов на должность губернатора Псковской области.
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- И если вам небезразлично, кто будет определять судьбу развития и процветания нашего региона, нужно отдать свой голос сегодня за сильного и грамотного лидера, - обратилась к своим подписчикам Дарья Козьякова.

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ДАРЬЯ КОЗЬЯКОВА: Существует прекрасное выражение по поводу выборов: "Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять ход событий".
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Не голосовать ногами призвал псковичей Анатолий Тиханов.

- Некоторые говорят, что «голосуют ногами», когда не приходят. Но я считаю, что нужно всё-таки сходить и проголосовать, чтобы выбор не делали всего 10-20% избирателей, это неправильно, - уверен он.

- Отдавая голос, мы не только реализуем свое право выбирать, но ещё и обретаем моральное право спрашивать с тех, кого выбираем – от главы сельского поселения до президента, - так считает Наталья Тудакова.

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АНАТОЛИЙ ТИХАНОВ: Мы должны идти и принимать участие в выборе муниципальной и региональной власти, выражать свое мнение.
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НАТАЛЬЯ ТУДАКОВА: Считаю, что каждый уважающий себя и свою Родину гражданин, если ему дорого то, чем он живет, если он любит своих родителей, если ему небезразлична судьба своих детей и внуков, обязан участвовать в мероприятиях, которые касаются всей обла
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На избирательный участок в родном Порхове Геннадий Григорьев пришёл с супругой и младшим сыном, чтобы выбрать будущее не только для своей семьи, но и для всего региона.

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ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВ: Мы сегодня выбираем будущее Псковской области, потому что хотим видеть ее сильной, динамично развивающейся и комфортной для жизни.
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- Традиционно свой выбор я уже сделала на избирательном участке №51 в городе Пскове, - поделилась с подписчиками самый молодой депутат Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова.

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ЛИДИЯ ДРАГУНОВА: Дорогие друзья, избиратели 6 округа, сегодня у нас с вами есть уникальная возможность повлиять на будущее нашего региона.
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