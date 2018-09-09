Как голосовали на выборах губернатора Псковской области 2018 депутаты регионального парламента
Псковские политики активно голосовали на выборах губернатора Псковской области 2018 с самого утра 9 сентября. Самым первым на участок пришёл Александр Котов.
- Каждый голос избирателя – это не только точка зрения, это, собственно, ответственность за будущее той территории, на которой мы проживаем, - прокомментировал он необходимость голосовать.
Вице-спикер Собрания Виктор Остренко уверен, что от каждого конкретного псковича зависит будущее региона.
Депутат Андрей Козлов проголосовал по месту регистрации - - в сельском клубе посёлка Насва Новосокольнического района.
Сделать хороший выборам псковичам пожелал Владимир Яников. Он голосовал в Псковском районе, в Тямше.
Парламентарий Андрей Корнев считает, что более-менее реальная картина пожеланий общества будет достигнута только в том случае, если на выборы придут хотя бы 50 % избирателей.
- Как выбираем, так и живём, - заявил лидер псковских коммунистов Пётр Алексеенко в избирательном участке.
- Я всегда хожу на выборы, привожу семью, - отрапортовал вице-спикер Собрания Юрий Сорокин. – Потому что от этого зависит, кто нами будет управлять, какая будет власть для людей.
Президент футбольного клуба «Псков – 747» Алексей Севастьянов сравнил выборы с лакмусовой бумажкой.
- Это та лакмусовая бумажка, которая ставит оценку действующей власти, и власть должна знать, на что она наработала и что от нее ждет народ, - считает депутат.
Марина Борисенкова заботится не только о себе, но и о маломобильных избирателях.
- Я представляю людей с ограниченными возможностями, и мне очень важно понять, смогут ли люди проголосовать в разных районах. В этот раз мы выбрали участок, расположенный в училище №2, чтобы проверить, как работает система. И оказалось, что всё работает, - сказала она.
Всеволод Козловский порадовался тому, что 9 сентября выдалась отличная погода.
- Погода замечательная. Настроение отличное. На избирательных участках работают буфеты. Мы свой выбор уже сделали. А вы? - написал он.
- И если вам небезразлично, кто будет определять судьбу развития и процветания нашего региона, нужно отдать свой голос сегодня за сильного и грамотного лидера, - обратилась к своим подписчикам Дарья Козьякова.
Не голосовать ногами призвал псковичей Анатолий Тиханов.
- Некоторые говорят, что «голосуют ногами», когда не приходят. Но я считаю, что нужно всё-таки сходить и проголосовать, чтобы выбор не делали всего 10-20% избирателей, это неправильно, - уверен он.
- Отдавая голос, мы не только реализуем свое право выбирать, но ещё и обретаем моральное право спрашивать с тех, кого выбираем – от главы сельского поселения до президента, - так считает Наталья Тудакова.
На избирательный участок в родном Порхове Геннадий Григорьев пришёл с супругой и младшим сыном, чтобы выбрать будущее не только для своей семьи, но и для всего региона.
- Традиционно свой выбор я уже сделала на избирательном участке №51 в городе Пскове, - поделилась с подписчиками самый молодой депутат Псковского областного Собрания депутатов Лидия Драгунова.
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