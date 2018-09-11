В Бежаницком районе очевидцы засняли, как медведь Антон бегает по посёлку

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-11T12:19:55+03:00

Хозяин мишки объяснил, что просто водил животное купаться и случайно засветился с ним на записи [видео]

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В интернете появилось видео, где вдоль асфальтированной дороги Бежаницкого района Псковской области несётся медведь. Зверь забегает на мост через реку Ашевка, где и остаётся за спиной оператора. В этот момент машина обгоняет и велосипедиста, который едет перед мишкой.

Заснял косолапого пассажир проезжающего мимо автомобиля. Ролик быстро стал популярным в соцсетях и за несколько дней набрал более 84 тысяч просмотров «ВКонтакте».

В Псковской области медведь Тоша бегал по деревне Ашева.Медведь Антон, который живёт в питомнике Рамзана Абубакарова, после купания в реке пробежался по деревне Ашева в бежаницком районе. Никто из прохожих не пострадал. Видео: Галина Ушакова.

– Я на велосипеде был! Это мой медведь – Тоша! – признаётся корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» Рамзан Абубакаров, владелец зверинца в деревне Ашево. – Купать его водил. Думал, посторонние не заметят. Не получилось. Пожаловались, что медведя выгуливаю. Теперь жду, когда ветеринария с проверкой нагрянет.

По словам Рамзана, проверяют его и Тошу из-за обращения людей, которые не в курсе происходящего.

– Сначала приезжим не нравилось, что медведя не выгуливаю! Теперь не нравится – что выгуливаю! – негодует хозяин зверинца. – А местные все знают, что Антон не тронет. Он одомашненный. К нему в рот рукой залезть можно, в зубах ковыряться. Дети Тоше сладости дарят, радуются, смеются.

В 2018 году на Рамзана уже дважды жаловались из-за мишки. Первый раз – весной: семья из Санкт-Петербурга беспокоилась, что зверя не кормят. Второй – в середине лета: интересующиеся усомнились в существовании документов на косматого.

К Рамзану Абубакарову Тоша попал летом 2015 года из гастролирующего цирка, где жил в клетке 1х1 метр.Фото: Ирина ПОТАПОВА

ИЗ ТОНИ В АНТОНА

– Когда с проверкой приезжают сотрудники, им придраться не к чему! – утверждает Рамзан. – Прививки Тоше делаю. С врачами о нём консультируюсь. Питается же Антон в основном бананами, мандаринами, конфетами, мороженым, поэтому и такой толстый. В день до пятнадцати батонов хлеба съедает и до шести раз оправляется. Так что нормально! Да и документы в порядке!

В 2015 Рамзану отдали двухлетнего Тошу сотрудники гастролирующего цирка. Говорят, они содержали животное в неприемлемых условиях и не знали его пол: называли Тоней.

– При цирке Антон сидел в клетке метр на метр. Кажется, гастролёры не догадывались, что это самец, поскольку никогда его не выпускали, – делится мнением владелец ашевского зверинца.

Сейчас у Антона свободная клетка, шириной – четыре метра, длиной – семь, высотой – два метр.

– Сознаться, по глупости Тошу взял, – вспоминает Рамзан. – Думал выходить и выпустить, но, выяснилось, что он – лакомый кусочек для браконьеров. В пушкиногорском зоопарке же уже есть один медведь, больше для зрителей не надо. В Санкт-Петербург хотел отдать – там за клетку 150 тысяч рублей запросили.

Так, хозяин зверинца и оставил нового друга в Ашево, среди страусов, верблюдов и лошадей.

– Если при всём том, что я рассказал, вы уверены, что справитесь лучше – возьмите Тошу себе! – восклицает Рамзан.