Юрий Грымов: О кино, театре, о себе и о Пскове

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-11T15:35:35+03:00

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О ТЕАТРЕ

- В начале 2017 года Вы сказали, что полностью разочаровались в кино. На встрече с журналистами даже прозвучала фраза: «кинематограф исчез». Вы всё ещё так считаете? Или что-то изменилось в этом направлении после прихода в театр «Модерн»?

– Я считаю, что всё усугубилось в негативную сторону. К примеру, на страну обрушилось большое количество фильмов о спорте. Если они нравятся зрителю, это прекрасно, но я всегда говорю о полном спектре картин, в котором должны быть: драмы, комедия, детские, исторические, авторские фильмы. Из кино исчез эксперимент, а если он исчезает, то исчезает и целая индустрия, и количество картин в производстве тоже падает. Поэтому у меня, к сожалению и со слезами на глазах, совершенно нет сегодня надежды на то, что русское кино будет развиваться и иметь собственное лицо. Такое, какое оно имело во время Советского Союза. Когда был СССР – было кино. И это был пик развития кинематографа, моего любимого, 60-е-70-е годы. Сегодня, к сожалению, всё создаётся на потребу зрителям. И кино стало «фастфудное»: съел, проглотил и забыл. А я люблю кино, как и театр, которое оставляет послевкусие. Когда ты задумываешься, споришь внутри себя, когда ты вспоминаешь это кино или спектакль на следующий день, у тебя возникают вопросы к автору, к себе... Вот тогда кино живо!

- Чем живёт театр сегодня? Удалось ли за то время, что вы являетесь его художественным руководителем, воплотить в жизнь ранее поставленные вами цели? Наполняемость, афиша, актёры, новые талантливые режиссёры-постановщики?

– Я скажу вам честно, что успехи есть. Мы увеличили продажи с моим приходом на 46 %, в 2-3 раза подняли цены на билеты, и при этом посещаемость увеличилась. Я рад, что мы подняли на 26 % зарплату актёрам. Но всё это связано только с тем, что в наш театр стали приходить зрители. Бюджет театра остался тем же, каким он был до моего прихода. Зрители проявляют интерес к театру «Модерн». Я этим горжусь. Мы развиваемся и за первый год выпустили шесть премьер. Шесть премьер это практически нереально. Сейчас я думаю, как же это мы смогли? Ответ прост: потому что у нас прекрасная труппа театра, 27 человек, отличный коллектив. Сегодня театральная жизнь в Москве бурлит. Если у вас хороший спектакль, то он находит своего зрителя.

- Помнится, Вы говорили о проекте «Приходите завтра» и уточняли, что «каждый человек должен быть услышан» и «любой режиссёр-постановщик может постучаться в двери театра». Удалось ли привлечь этих новых людей в театр «Модерн»? Откликнулись ли новые авторы, новые режиссёры? Что удалось реализовать с их помощью, при их участии?

– В театре «Модерн» случилось несколько удачных премьер. Я считаю, что благодаря нашей такой инновации пришла Елена Котихина, выпустившая успешный детский спектакль «Сказки простого карандаша». Это молодой режиссёр, это практически её дебют по сказкам Евгения Клюева. Я рад, что у нас в театре работает детская театральная студия, что к нам приходят работать известные актёры. Они присылают свои резюме, мы их отсматриваем и приглашаем в спектакли. Театр – это всегда коллектив. И мы, и сам театр, заинтересованы в поисках талантливых людей, а не наоборот. Многие думают: вот, человек хочет устроиться в театр. Нет, это театр хочет, чтобы в него приходили новые люди.

- В одном интервью вы уже говорили о подобном, о том, что театр определяют не здания и не бюджет, а люди… Итак, за время вашей работы в качестве художественного руководителя «Модерн» пополнился новыми людьми. Как вы их находите? И что показала практика, со всеми ли «новичками» вам по пути?

– Сегодня я считаю, что труппа театра «Модерн» – одна из самых интересных в Москве. Есть актёры, которые играют очень интересно и ярко в спектакле «Затерянный мир» горилл, а потом они же выходят в сложном и интересном, трогательном, ярком спектакле «На дне» Максима Горького. Мы расстались за эти полтора года с десятью актёрами и двенадцать человек приняли новых. Я рад, что это яркие и молодые актёры. Также к нам пришла заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова, звезда Анатолия Эфроса, которая играет в спектакле по роману-бестселлеру Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». И сейчас мы репетируем с ней новый спектакль «Ничего, что я Чехов?». Она там играет Ольгу Чехову, знаменитую и легендарную актрису России и Голливуда. Идеальный театр – это когда у вас сплочённый коллектив. Поэтому я всегда жду предложения, новые пьесы, новых людей, художников, драматургов... В данный момент мы понемногу репетируем спектакль «Война и мир», который выйдет летом следующего года.

О ГАСТРОЛЯХ

- В конце сентября вы едете в Псков. В гастрольную афишу включены три спектакля: «На дне», «Матрёшки на округлости Земли» и «Юлий Цезарь». Почему выбор пал именно на эти постановки? Как шёл отбор материала для псковского зрителя?

– Довольно трудная была задача, потому что мне самому интересно познакомиться с Псковом и его жителями, хочется их познакомить с театром «Модерн». Мы выбрали разные постановки.

«Матрёшки на округлости Земли» – это прекрасная, лирическая, трогательная комедия про женщин, которые преодолевают любые трудности. И, как любая женщина в нашей стране, они более жизнеустойчивы, чем мужчины. Это трогательный спектакль.

Спектакль «Матрёшки на округлости Земли». Фото: официальный сайт театра «Модерн».

«Юлий Цезарь» – это спектакль, который не шёл в России 114 лет. Его запретили в царской России, а потом и в СССР. Мы – первый театр, который возобновил трагедию Уильяма Шекспира в нашей стране. Это было сделано к выборам президента России. Если кто-то помнит сюжет, Шекспир писал про эти выборы. Это были выборы Цезаря. И что произошло на выборах Цезаря, приходите и увидите. Это яркий, исторический и современный спектакль, потому что мы говорим о дне сегодняшнем. О том, как живут сейчас политики во всём мире, в том числе, и в России.

Спектакль «Юлий Цезарь». Фото: официальный сайт театра «Модерн».

Спектакль «На дне» поставлен по хрестоматийному произведению в честь 150-летия со дня рождения Максима Горького. Это великий драматург. Я, как и у Шекспира, не изменил ни строчки авторского текста, оставил его таким же, лишь немного сократил, поменяв звучание и среду. Если у Горького «На дне» – это ночлежка и бедные люди, низко павшие, то у меня в спектакле это очень богатые люди, живущие в дорогом районе на Рублёвке. Но мы не меняем текст. Если бы сегодня жил Горький, он писал бы про эту же ситуацию, про эту же проблему, про эти же идеи. Для меня автора важно приподнимать, не издеваться над ним. Поэтому Горький у нас звучит уникально. Нет равнодушных. В Москве мы моментально распродаём билеты на спектакль «На дне».

Спектакль «На дне». Фото: официальный сайт театра «Модерн».

Зрители увидят спектакли про самих себя, своих знакомых, родных и близких. Они будут поражены этим действием. Они испытают эмоции. Театр без эмоции не может быть. Я считаю, что театр – это всегда высказывание и какая-то позиция. Поэтому я обещаю вам уникальное зрелище, которое вам будет интересно.

- Каждую вашу постановку активно обсуждают в СМИ и социальных медиа. Театралы с удивлением отмечают, что заданное вами звучание классических материалов, - в данном случае это «Юлий Цезарь» и «На дне», – делают уже знакомые вещи «из прошлого» современными, актуальными, иногда даже пугающими. Зритель после спектакля тащит запылённый томик с полки для того, чтобы перечитать произведение с мыслью «не могло быть такого у автора, это всё Грымов выдумал». Как Вам удаётся создать эту почти химическую реакцию? Дело ведь отнюдь не в переносе персонажей пьесы «На дне» в современные реалии…

– Мне кажется, что гений театра заключается только в том, чтобы по-новому осмысливать то, что было до тебя. Повторы никому не нужны. В театр приходят только ради эксперимента и эмоции. Поэтому, уважаемые псковские зрители, приходите. Я думаю, что вам будет, что потом вспомнить и обсудить.

- Знаком ли Вам псковский зритель? Как вам кажется, что за люди придут в зал?

– Я с большим интересом еду в Псков. Никогда там не был. Не знаком с его зрителями. Поэтому после спектакля «Матрёшки на округлости Земли» 29 сентября мы организуем встречу со зрителями. Будет творческий вечер, где будут я и актёры театра «Модерн». Поговорим, познакомимся, ответим на любые вопросы.

- На сайте театра есть пометка о дресс-коде. Отменяется ли это пожелание на время гастролей?

– Можно приходить так, как принято в театре имени Пушкина.

О СЕБЕ И О МАЛЕНЬКИХ ГОРОДАХ

- Когда вы пришли в театр «Модерн» зритель получил два огромных торта в виде ваших киноработ: «Три сестры» и «Анна Каренина. Интимный дневник». Наверняка на вашей кухне за последний год-полтора родились и новые идеи, новые кинопроекты. Что сейчас живёт в вашем сердце, занимает ваши мысли. Будут ли новые кинодесерты для тех, кто любит вас и ваш талант?

– Если говорить про мечты, то у меня написан прекрасный проект. И я надеюсь, что удастся найти финансирования для фильма «Маяковский, Брик и она». Этот фильм посвящён всем женщинам Владимира Маяковского. Но учитывая, что у нас смотрят только коммерческое кино, развлекательное, я думаю, что будет трудно найти финансирование на фильм о великом русском поэте и его женщинах.

- В первые месяцы в «Модерне» вы говорили, что живёте в театре, что семья вас практически не видит. Что-то изменилось за этот период? Остаётся ли у вас время на людей, которые знают вас куда лучше тысяч зрителей, на ваших близких?

– На самом деле, если вы чем-то занимаетесь, то надо заниматься этим полностью. В театре написана моя фамилия. Я – художественный руководитель. Я отвечаю за многое: за буфет, за репертуар, за актёров, за проектную работу администрации, за капельдинеров, за гардеробщиц, за людей, которые работают в театре. Это моя ответственность. Если кому-то в театре не поправилось или кому-то нахамили, то это абсолютно моя вина.

- Псков, куда вы едете с гастролями, – город маленький. Но есть у него особая душа, своё особенное звучание. Как вы строите свой график во время гастролей театра? Что планируете посмотреть?

– Конечно, на гастролях, и, в частности, в Пскове, хочется посмотреть прекрасный русский город. В планах увидеть псковские монастыри, познакомиться с архитектурой, людьми, зайти в музеи. Но у нас плотный график потому что выход на сцену – это всегда репетиции. И показывая три спектакля псковским зрителям, мы, как минимум, должны провести не меньше шести полноценных репетиций на сцене театра имени Пушкина. Поэтому приглашаю всех. Приходите, увидимся в Пскове!