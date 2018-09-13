2018-09-13T15:28:52+03:00
Общество

Жительница Дновского района была первой, кто узнал Джонибоя, когда репер работал в кафе

Об этом репер рассказал в интервью Юрию Дудю
Алексей Назаров
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Денис Василенко сообщил, что весной работал барменом в кафе на востоке Англии, в графстве Сафолк, где его узнала девушка из Дно по имени Кристина. Фото: скриншот выпуска.Денис Василенко сообщил, что весной работал барменом в кафе на востоке Англии, в графстве Сафолк, где его узнала девушка из Дно по имени Кристина. Фото: скриншот выпуска.
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Известный русскоязычный репер из Латвии Джонибой (Johnyboy), Денис Василенко, стал гостем программы «вДудь», которую блогер Юрий Дудь ведёт на YouTube.

Там Денис Василенко сообщил, что весной работал барменом в кафе на востоке Англии, в графстве Сафолк. Эту работу репер особо не светил, но скрыться от внимательных фанатских глаз не удалось. Первой музыканта узнала Кристина, жительница небольшого городка в Псковской области - города Дно.

Девушка пришла в кафе со своим парнем и заметила бармена. Лицо показалось подозрительно знакомым. В течение нескольких дней Кристина интересовались у сотрудников заведения, Джонибой ли бармен? Репер обеспокоился, что пара «сольёт инфу» о том, где он работает, чем испортит эффект от возвращения на сцену, которое планировалось через месяц. Поэтому Денис раскрыл молодым людям свою персону и попросил их никому не раскрывать его секрет. Со слов Джонибоя, к просьбе Кристина и её молодой человек отнеслись с пониманием.

Примерно через месяц, в начале лета, «Джонибой» объявил о своём возвращении в собственном клипе «Intro». Сейчас у видеозаписи около двух миллионов просмотров на «Ютуб».

Напомним, в 2016 году «Джонибой» приостановил карьеру репера и исчез из медийного пространства.

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