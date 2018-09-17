Михаил Ведерников принес присягу на верность Псковской области

СЕГОДНЯ 14:24 2018-09-17T14:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области 17 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного в единый день голосования главы региона. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», инаугурация состоялась в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В числе гостей торжества: депутаты Госдумы и Псковского областного Собрания, главы районов и руководители органов исполнительной власти региона, духовенство, представители вузов и общественных организаций, выдающиеся спортсмены, педагоги, врачи, почетные граждане город и районов. Приехал на инаугурацию экс-глава региона Евгений Михайлов.

Поздравить Михаила Ведерникова прибыли вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

По традиции под звуки марша в зал внесли флаг страны и регалии власти в регионе. Затем олава облизбиркома Михаил Иванов зачитал протокол о результатах прошедших 9 сентября выборов главы региона. Михаил Ведерников произнес слова присяги на верность Псковской области. Финальной точкой этой части церемонии стало исполнением гимна России. Михаил Ведерников исполнил его вместе со сводным хором.

После этого председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов передал символы власти.

Жителей области, котрые «пришли на ввборы и сделали свой выбор» поблагодарил полпред Александр Беглов.

- Выборы прошли честно, - отметил он.

Александр Беглов порекомендовал использовать программы политических оппонентов в своей работе на благо региона, на благо псковичей.

- Единый день голосования показал, что подавляющее число избирателей увидели результаты нашей работы и поддерживают нашу программу развития региона. Хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным и пришёл на избирательные участки, и, конечно тех, кто отдал голос в мою пользу. Я прекрасно понимаю, какую ответственность я взял на себя, и сделаю всё, чтобы оправдать доверие руководства страны и жителей Псковской области, - обратился в ответном слове губернатор Михаил Ведерников.

Он наметил основные направления, в которых планирует работать в ближайшее время: снижение госдолга, повышение собственной доходной базы региона, реформирование сферы ЖКХ, повышение доступности здравоохранения, улучшение дорог, сохранение объектов культурного наследия. Своей главной задачей Михаил Юрьевич видит повышение продолжительности и уровня жизни в Псковской области.