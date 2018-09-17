2018-09-17T15:31:39+03:00
Звезды

Пять средневековых дворов: В Пскове отменят праздник в честь воеводы Шуйского

Фестиваль пройдёт под стенами Покровской башни 22 сентября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Гостей ждут около Покровской башни 22 сентября.Гостей ждут около Покровской башни 22 сентября.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В третий раз в Пскове пройдет праздник, посвященный воеводе Шуйскому. Гости мероприятия поучаствуют в конкурсах, а также отправятся на экскурсию и в крестный ход. Гостей ждут пять дворов: исторический, ремесленный, зрелищный, музыкальный и сытный. Праздник получил название «И я там был, мед-пиво пил...». Мероприятие пройдёт около Покровской башни.

Программа праздника

10.00 – 19.00 - работа площадок:

- клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-град»

- клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден»

- клубы исторической реконструкции «Нормандия» и «Чертог Раса»

- клуб с хищными птицами «Rafn og Varg»

11.00 - открытие Европейского городка

11.30 - крестный ход от храма Рождества и Покрова Богородицы от пролома к памятнику 300-летия героической обороне Пскова, заупокойная лития

12.00 - официальное открытие праздника

12.10 - выступление церковных хоров

12.40 - историческая справка от представителя музея-заповедника

12.55 - дефиле исторического костюма (Клубы реконструкторов)

13.15 – 14.15 «Площадка Стрельцов»:

- мастер-класс по стрельбе из лука

- сулично-топорный тир

- показательные выступления стрелков

- ристалище среди детей и взрослых - гостей праздника

14.00 - интерактивная площадка артисты на ходулях

14.15 - встреча с участниками съемок исторических фильмов в Пскове на площадке «Лучный тир»

15.00 - исторический квест для старшеклассников «Лести не слушаем, а угроз не боимся»

14.30 - 17.00 - праздничный концерт

17.00 – 18.00 - показательные выступления клубов исторической реконструкции и десантников

18.00 – 19.00 - гала-концерт фолк-рок группы «Вольный ветер» и светодиодное шоу группы «Айрис»

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