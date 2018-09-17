Пять средневековых дворов: В Пскове отменят праздник в честь воеводы Шуйского
В третий раз в Пскове пройдет праздник, посвященный воеводе Шуйскому. Гости мероприятия поучаствуют в конкурсах, а также отправятся на экскурсию и в крестный ход. Гостей ждут пять дворов: исторический, ремесленный, зрелищный, музыкальный и сытный. Праздник получил название «И я там был, мед-пиво пил...». Мероприятие пройдёт около Покровской башни.
Программа праздника
10.00 – 19.00 - работа площадок:
- клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-град»
- клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден»
- клубы исторической реконструкции «Нормандия» и «Чертог Раса»
- клуб с хищными птицами «Rafn og Varg»
11.00 - открытие Европейского городка
11.30 - крестный ход от храма Рождества и Покрова Богородицы от пролома к памятнику 300-летия героической обороне Пскова, заупокойная лития
12.00 - официальное открытие праздника
12.10 - выступление церковных хоров
12.40 - историческая справка от представителя музея-заповедника
12.55 - дефиле исторического костюма (Клубы реконструкторов)
13.15 – 14.15 «Площадка Стрельцов»:
- мастер-класс по стрельбе из лука
- сулично-топорный тир
- показательные выступления стрелков
- ристалище среди детей и взрослых - гостей праздника
14.00 - интерактивная площадка артисты на ходулях
14.15 - встреча с участниками съемок исторических фильмов в Пскове на площадке «Лучный тир»
15.00 - исторический квест для старшеклассников «Лести не слушаем, а угроз не боимся»
14.30 - 17.00 - праздничный концерт
17.00 – 18.00 - показательные выступления клубов исторической реконструкции и десантников
18.00 – 19.00 - гала-концерт фолк-рок группы «Вольный ветер» и светодиодное шоу группы «Айрис»
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