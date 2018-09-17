Пять средневековых дворов: В Пскове отменят праздник в честь воеводы Шуйского

Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли

Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни