2018-09-18T12:12:42+03:00
Недвижимость

Алексей Кириллов о строительных коллизиях в Пскове: Нужны изменения в законодательство

Жильцы новостроек сталкиваются с проблемами лишь потому, настаивают эксперты, что строители все делают по-старинке
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Алексей Кириллов.Алексей Кириллов.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Пскове жильцы новеньких многоквартирных домов сталкиваются с проблемами, которые не должны в принципе встречаться в современном домостроении. Именно так считает председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. И все потому, что строительные компании предпочитают работать как в конце 70-х, без учета новых требований к жилью. К примеру, у многих домов нет пандусов.

- К нам обратилась за помощью жительница нового дома на улице Труда. Возведен он в 2014 году, - цитирует Алексея Кириллова корреспондент «Комсомольской правды – Псков». – У женщины двойня. Чтобы вытащить коляску-тандем из подъезда необходимо преодолеть несколько ступенек. Нужен пандус. Женщина готова за свой счет сделать временный откидной пандус и убрать его, когда дети подрастут. И вот тут мы столкнулись с юридической коллизией. По закону нужно провести общее собрание собственников. В доме – 300 квартир.

Управляющая компания в этом случае устранилась – ваши проблемы, вы и проводите собрание. У молодой мамы своих дел много, ей бы с двумя малышами справиться.

- Почему строители не учли это при строительстве? Почему жилищная комиссия приняла этот дом? Только по этому району мы обнаружили еще семь таких случаев, - отметил Алексей Кириллов. – стало понятно, что необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Речь идет не только об ужесточении требований к застройщикам, но и к упрощению решения локальных вопросов, таких, например, как установка пандуса или скамейки у одного из десяти подъездов, без привлечения всего дома в 300 и более квартир.

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