В Пскове автобусы изменят свои маршруты 22 сентября

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-19T15:14:03+03:00

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Центр Пскова 22 сентября станет площадкой для проведения Сельскохозяйственной ярмарки. В связи с этим с шести утра и до пяти часов вечера для транспорта закроют Октябрьский проспект между улицей Некрасова и Октябрьской площадью, Советскую от Детской до площади Ленина.

Ограничение коснётся не только обладателей личных авто, но и тех, кто пользуется общественным транспортом.

ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ

Автобусы № 4, 15, 17 не будут заезжать на площадь Ленина. Они объедут закрытый участок по улице Максима Горького, откуда свернут на Дамбу, дальше мимо площади Ленина и по Гражданской выйдут на Октябрьский проспект. Таким же образом поедет автобус № 14.

Тройка доедет до площади Ленина, повернёт налево, на Запсковье, пройдёт по улицам Труда, Текстильной, Алтаева и Инженерной.

Автобус № 19, который с 06.00 до 15.15 будет отходить от Цементных складов, доедет до площади Победы. Развернётся и проследует до Рижского проспекта, откуда выйдет на к площади Ленина и поедет обратно. Рейсы от вокзала с 09.52 до 16.29 пройдут по Яна Фабрициуса до площади Победы, затем выйдут к Дамбе, потом по Максима Горького на Рижский проспект, а оттуда – на площадь Ленина.

Автобус № 11 объедет ярмарку по улицам Звёздная, Труда, Текстильная и Инженерная. По последней он выйдет к Летнему саду, а дальше поедет по обычному маршруту.

Единица на время ограничения движения (с 06.00 до 17.00) будет ехать со Снятной горы по улице Ижорского батальона, дальше по Леона Поземского с поворотом около церкви Косьмы и Демиана на улицу Труда. Затем поедет по Текстильной, Алтаева и Инженерной выйдет на Октябрьский проспект в районе Летнего сада.

Автобусы № 8 и 8А будут ехать через площадь Победы и улицу Яна Фабрициуса на вокзал.

ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ

От автовокзала по улице Яна Фабрициуса к площади Победы поедут автобусы № 115, 122, 126, 129, 130. Там они сделают остановку и двинутся дальше в сторону Дамбы, по улице Максима Горького пассажиров довезут до Рижского проспекта. Дальше транспорт пойдёт по привычному маршруту.

Автобус № 109 от автовокзала доедет до Летнего сада, повернёт на Кузнецкую, откуда выйдет на Запсковье. По улицам Инженерной, Алтаева доедет до Архива, по улице Труда доедет до Леона Поземского и выйдет на обычный маршрут.

ВАЖНО

В день ярмарки запустят дополнительные автобусы № 1 от Снятной горы до площади Леина. Они будут ходить в среднем каждые 20 минут.