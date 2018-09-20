2018-09-20T14:42:51+03:00
Звезды

«Книжная яблоня» в Пскове: Мастер-классы и творческие встречи

Книжный фестиваль пройдёт во второй раз, в этот раз выбраны три дня – с 26 по 28 сентября [программа]
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Во время книжного фестиваля пройдут конкурсы, ярмарка, круглые столы, лекции, мастер-классы, семинары.Во время книжного фестиваля пройдут конкурсы, ярмарка, круглые столы, лекции, мастер-классы, семинары.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове во второй раз пройдёт фестиваль «Книжная яблоня». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» организаторы, в рамках фестиваля с 26 по 28 сентября состоятся разноплановые мероприятия: конкурсы, ярмарка, круглые столы, лекции, мастер-классы, семинары.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

26 – 28 сентября

10.00 – 18.00 - книжная ярмарка с мастер-классами в режиме нон-стоп

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

10.00 – 18.00 - выставка «Книжки-игрушки для Катюшки и Андрюшки» (творческие работы студентов факультета образовательных технологий ПсковГУ)

Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)

26 сентября

11.00 - торжественное открытие фестиваля «Книжная яблоня»

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

6+

12.00 - «Педагогические технологии изучения детской литературы в вузе и школе» - открытая лекция (читает Елена Олеговна Галицких)

Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)

16+

13.00 - творческие встречи с писателями в библиотеках:

- творческая встреча с Анастасией Строкиной

Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)

12+

- творческая встреча с Татьяной Беринг

Детская библиотека «ЛиК» (Октябрьский пр., 21)

12+

- творческая встреча с Юлией Лавряшиной + мастер-класс по книге от издательства «Формат-М»

Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а)

6+

- творческая встреча с Майей Лазаренской

Детская экологическая библиотека «Радуга» (ул. Новоселов, 11)

6+

13.00 - сольная программа Игоря Шевчука «Педаль от огурца»

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

6+

14.30 - педагогическая мастерская «Творческие мастер-классы – мощный инструмент поддержки детского чтения» с практическим мастер-классом (проводит Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга идей»)

Средняя Образовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова

(ул. Печорская, 3, актовый зал)

16+

15.00 - финал конкурса театрализованного чтения стихов

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5)

16+

15.00 - 20.00 - семинар по повышению квалификации «Современная детская литература»

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

16+

27 сентября

10.00 - «Яблочный червячок» - творческий мастер-класс

Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)

6+

12.00 - творческая встреча с Юлией Лавряшиной + мастер-класс по книге от издательства «Формат-М»

Погранично-таможенно-правовой лицей (ул. Алтаева, 2)

12+

МАСТЕР-КЛАССЫ

12.00 - мастер-класс «Юмористический рассказ» писателя Майи Лазаренской

Погранично-таможенно-правовой лицей (ул. Алтаева, 2)

12+

12.00 - мастер-класс «Уроки поэтического перевода» (ведет поэт, переводчик Анастасия Строкина)

Псковская инженерно-лингвистическая гимназия

Псковский район, д. Борисовичи (ул. Балтийская, 5Б)

12+

12.00 - мастер-класс «Зарисовки с натуры: учимся фантазировать» (ведет писатель Таня Беринг)

Псковская инженерно-лингвистическая гимназия

Псковский район, д. Борисовичи (ул. Балтийская, 5Б)

12+

12.00 - «Современная отечественная проза для детей, подростков и юношества: традиции, новаторство, тематика и проблематика, эклектика жанров» - открытая лекция (читает Наталья Евгеньевна Кутейникова)

Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)

16+

14.00 - Конкурс «Дети читают стихи…»

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

14.30 - практическая мастерская «Кукольный театр в школе, клубе, библиотеке – необычные идеи» с мастер-классом «Пальчиковый театр за 5 минут» (проводит Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга идей»)

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5)

16+

28 сентября

09.00 - 11.30 - семинар по повышению квалификации «Современная детская литература»

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

16+

09.00 - творческий час писателя в школе:

Шпионский квест по книге «Троянский кот» - (ведет Майя Лазаренская)

Средняя Образовательная школа №24 им. Л.И. Малякова

(ул. Печорская, 3)

6+

Творческая встреча с Анастасией Строкиной

Средняя Образовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова

(ул. Печорская, 3)

12+

09.00 - Мастер-класс по сценарному мастерству (проводит Юлия Лавряшина)

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5)

16+

12.00 - творческие встречи с писателями в библиотеках:

Творческая встреча с Юлией Лавряшиной

Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)

12+

Творческая встреча с Майей Лазаренской + мастер-класс по книге от издательства «Формат-М»

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

12+

Творческая встреча с Анастасией Строкиной

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»

(ул. Н. Васильева, 83А)

12+

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