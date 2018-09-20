«Книжная яблоня» в Пскове: Мастер-классы и творческие встречи
В Пскове во второй раз пройдёт фестиваль «Книжная яблоня». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» организаторы, в рамках фестиваля с 26 по 28 сентября состоятся разноплановые мероприятия: конкурсы, ярмарка, круглые столы, лекции, мастер-классы, семинары.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
26 – 28 сентября
10.00 – 18.00 - книжная ярмарка с мастер-классами в режиме нон-стоп
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
10.00 – 18.00 - выставка «Книжки-игрушки для Катюшки и Андрюшки» (творческие работы студентов факультета образовательных технологий ПсковГУ)
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
26 сентября
11.00 - торжественное открытие фестиваля «Книжная яблоня»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
6+
12.00 - «Педагогические технологии изучения детской литературы в вузе и школе» - открытая лекция (читает Елена Олеговна Галицких)
Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)
16+
13.00 - творческие встречи с писателями в библиотеках:
- творческая встреча с Анастасией Строкиной
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
12+
- творческая встреча с Татьяной Беринг
Детская библиотека «ЛиК» (Октябрьский пр., 21)
12+
- творческая встреча с Юлией Лавряшиной + мастер-класс по книге от издательства «Формат-М»
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а)
6+
- творческая встреча с Майей Лазаренской
Детская экологическая библиотека «Радуга» (ул. Новоселов, 11)
6+
13.00 - сольная программа Игоря Шевчука «Педаль от огурца»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
6+
14.30 - педагогическая мастерская «Творческие мастер-классы – мощный инструмент поддержки детского чтения» с практическим мастер-классом (проводит Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга идей»)
Средняя Образовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова
(ул. Печорская, 3, актовый зал)
16+
15.00 - финал конкурса театрализованного чтения стихов
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5)
16+
15.00 - 20.00 - семинар по повышению квалификации «Современная детская литература»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
16+
27 сентября
10.00 - «Яблочный червячок» - творческий мастер-класс
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
6+
12.00 - творческая встреча с Юлией Лавряшиной + мастер-класс по книге от издательства «Формат-М»
Погранично-таможенно-правовой лицей (ул. Алтаева, 2)
12+
МАСТЕР-КЛАССЫ
12.00 - мастер-класс «Юмористический рассказ» писателя Майи Лазаренской
Погранично-таможенно-правовой лицей (ул. Алтаева, 2)
12+
12.00 - мастер-класс «Уроки поэтического перевода» (ведет поэт, переводчик Анастасия Строкина)
Псковская инженерно-лингвистическая гимназия
Псковский район, д. Борисовичи (ул. Балтийская, 5Б)
12+
12.00 - мастер-класс «Зарисовки с натуры: учимся фантазировать» (ведет писатель Таня Беринг)
Псковская инженерно-лингвистическая гимназия
Псковский район, д. Борисовичи (ул. Балтийская, 5Б)
12+
12.00 - «Современная отечественная проза для детей, подростков и юношества: традиции, новаторство, тематика и проблематика, эклектика жанров» - открытая лекция (читает Наталья Евгеньевна Кутейникова)
Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)
16+
14.00 - Конкурс «Дети читают стихи…»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
14.30 - практическая мастерская «Кукольный театр в школе, клубе, библиотеке – необычные идеи» с мастер-классом «Пальчиковый театр за 5 минут» (проводит Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга идей»)
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5)
16+
28 сентября
09.00 - 11.30 - семинар по повышению квалификации «Современная детская литература»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
16+
09.00 - творческий час писателя в школе:
Шпионский квест по книге «Троянский кот» - (ведет Майя Лазаренская)
Средняя Образовательная школа №24 им. Л.И. Малякова
(ул. Печорская, 3)
6+
Творческая встреча с Анастасией Строкиной
Средняя Образовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова
(ул. Печорская, 3)
12+
09.00 - Мастер-класс по сценарному мастерству (проводит Юлия Лавряшина)
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5)
16+
12.00 - творческие встречи с писателями в библиотеках:
Творческая встреча с Юлией Лавряшиной
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
12+
Творческая встреча с Майей Лазаренской + мастер-класс по книге от издательства «Формат-М»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
12+
Творческая встреча с Анастасией Строкиной
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
(ул. Н. Васильева, 83А)
12+
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