Путь к подиуму: Кастинг на участие в «Мисс Псков 2018» прошли 11 девушек

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-21T14:36:02+03:00

Девушки рассказали о себе, продефилировали в платьях и без

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В зале отеля на улице Верхне-Береговой в Пскове собралось несколько десятков человек, чтобы поддержать самых красивых девушек. Чтобы ступить сюда, многие участницы прошли через косметолога, портного, стилиста и визажиста. Здесь вот-вот начнётся официальный кастинг на конкурс красоты «Мисс Псков - 2018», для незамужних девушек от 16 до 25 лет.

ПОЖЕЛАЙТЕ УДАЧИ

– Несмотря на то, что в таком соревновании буду участвовать впервые, я хочу пройти и в конечном итоге победить. Тут узнаю свои способности, – делится 16-летняя студентка Псковского кооперативного техникума Ксения Румянцева.

Она из числа участниц, кого пришла поддержать семья.

– Желаю Ксюше удачи. Она самая красивая, – смеётся семилетняя сестра девушки Настя. – Когда вырасту, тоже хочу на конкурс красоты!

Мама Ксении и Ксюши Татьяна желание старшей дочки поощряет. Не отворачивает даже предстоящее публичное выступление в купальниках.

– Если смотреть со стороны, что на людном пляже все девушки в купальниках, то почему бы и нет. Хочу, чтобы всё, что захочет Ксюша, исполнилось, – улыбается женщина.

В жюри были три победительницы проекта прошлых лет: Валерия Иванов, Валерия Голубева и Алёна Прокопьева.Фото: Татьяна РОДИНА

СНАЧАЛА ДЕФИЛЕ

Гости мероприятия заняли около тридцати зрительских кресел. Собравшиеся кидают взгляды на директора конкурса Николая Королёва.

– Сначала – дефиле! – объявляет он.

На импровизированном подиуме выстраивается шеренга из двенадцати девушек. В многоцветной веренице длинных и коротких платьев чаще встречаются оттенки красного, чёрного и белого.

– Вы продефилируете к нам, – указывает на судей директор. – Немного расскажите о себе.

Помимо Николая Королёва, за столом жюри – «Мисс Псков – 2015» Валерия Иванова, «Мисс Псков – 2016» Валерия Голубева, «Мисс Псков – 2017» Алена Прокопьева, «Мистер Псков – 2017» Никита Тропин и член избирательной комиссии Псковской области Илья Можаев.

Первое испытание - дефиле в платьях.Фото: Татьяна РОДИНА

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ

Участницы змейкой покидают сцену, чтобы по-модельному вернуться по одной.

– Номер восемь. Василенко Полина. Мне 16 лет. Учусь в Псковском государственном университете на архитектора, – первой представляется судьям девушка в деловом бордовом платье. – Занималась в модельном агентстве. Этот конкурс поможет мне узнать что-то новое.

Далее дефилирует Ксения Румянцева. Через секунд 15 – следующая участница. Ещё через 20 – четвёртая…

Выясняется, наибольшая часть конкурсанток – студентки из Псковского государственного университета и Псковского кооперативного техникума. Кто-то учится на дизайнера, кто-то – на чиновника, кто-то – на экономиста, а кто-то – на факультете по туризму. Попробовать свои силы пришли и профессиональная модель, медсестра, замдиректора ресторана и кандидат в мастера спорта по баскетболу.

В своих презентациях девушки рассказывают об увлечениях. Тут и фотография, и стрельба, и вокал, и украшения из проволоки, и лёгкая атлетика с танцами, и театр, и чтение, и вышивание, и волонтёрская деятельность.

Для девушек самым волнительным был выход в купальниках.Фото: Татьяна РОДИНА

КТО ПРОШЁЛ

– Так, теперь переодеваемся и выходим к нам в купальниках, – руководит Николай Королёв.

Через пять минут конкурсантки направляются к судьям всё так же, по одной, но уже без платьев. Кто-то стесняется, а кто-то напротив гордится своей фигурой.

После того, как себя показала последняя участница, коллегия выносит решение: из двенадцати девушек отбор проходят одиннадцать.

– Поздравляю всех, кто остался! Ваш следующий этап – фотосессия, которая пройдёт через неделю. Снимки – ваша визитная карточка, – объявляет директор мероприятия.

Повисший в воздухе стресс постепенно растворяется. Участницы фотографируются, обнимаются с друзьями и родственниками.

– Хоть я уже и была на разных кастингах и фотосессиях, всё равно очень переживала, что не подойду по росту. У меня – 156 сантиметров, – играет улыбкой 20-летняя Ирина Калинина.

Свой главный плюс Ира видит в упорстве.

– Да, мы дали этой девушке шанс! Часто высокие девушки считают, что для победы достаточно роста. Не задумываются о том, чтобы удивить эмоциями и талантами, а такие, как Ира, как раз этим и удивляют! – уверяет Николай Королёв.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Репортаж фотографа Татьяны Родиной с площадки кастинга (смотреть фото).