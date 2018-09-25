В Пскове освободили секс-рабынь

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-25T12:41:23+03:00

Для организации притона снимали квартиры в центре города, и владельцы жилья долгое время не догадывались, что творилось за дверью

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Только представьте себе. В центре Пскова, в самой обычной квартире на две или три комнаты, живут молодые девушки. Они забираются с ногами на диван, пьют чай с сахаром. Смотрят телевизор. Жизнь течет своим чередом. День за днем. И все, кажется, еще впереди…

А по сути все они - рабыни. И у них есть хозяин. А точнее, хозяйка.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ИДЕЯ

В 2015 году жительница Пскова решила организовать собственный бизнес. Что бы вы думали? Нет, не магазинчик, не кафе и даже не ателье или химчистку. Барышня решила зарабатывать на жизнь на торговле чужим телом. Да, да. Это не ошибка и не опечатка, не закравшаяся сюда ради красного словца фигура речи. Девушка, которой тогда еще не было и 25 лет, задумала организовать притон.

Сняла квартиру. И стала через знакомых искать тех, кто мог бы в ее «компании» поработать. Нет, объявлений в газете не было, не расклеивались листочки с броской надписью «Трудоустрою в секс-индустрии», не размещались объявления в социальных сетях. Действовать барышня стала через своих знакомых. Искала молодых и симпатичных девушек, которым очень-очень нужна была работа.

- На так называемых собеседованиях девушкам прямо говорилось, чем им предлагают зарабатывать, - рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» сотрудник следственного управления УМВД России по Псковской области. - Им говорили, что выручка будет делиться по схеме 50 на 50. То есть половина - организаторам, например, на аренду, питание и «другие заботы о сотрудниках», половина - исполнительницам.

Всего, по словам следователя, в такой бизнес были вовлечены семь жительниц Пскова и ряда районов. Возраст «жриц любви» - от 22 до 27 лет.

ПОТОМ ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ

Для притона снимали самую обычную квартиру. За период существования «предприятия» их было несколько. И, как отмечают в полиции, хозяева даже не догадывались, для чего арендуют их жилье и чем там занимаются.

Девушек заселяли и уже не выпускали. Совсем. Лишь иногда барышень вывозили «на работу», если клиент заказывал их, как говорится, «с доставкой на дом». Тогда несчастных сажали в машину, везли по указанному адресу, ждали там, собирали оплату с клиента и возвращали обратно.

Позднее, во время оперативных мероприятий, были найдены тетради, в которые организаторы притона аккуратно записывали свои доходы и расходы. В день заработок мог составлять до 50 тысяч рублей. Правда, сами девушки, которых втянули в проституцию, не видели из этих сумм ни копейки. Они попали в самое настоящее рабство.

- Когда девушки пытались прекратить эту деятельность, им предъявляли вымышленный долг и требовали его отработать. А иногда вывозили за пределы города в лесной массив и применяли к ним насилие, - сообщил в беседе с корреспондентом «Комсомолки» сотрудник правоохранительных органов, пожелавший остаться не названным.

Посторонних нет, кричать бесполезно. Бить могли долго. А потому девушки сдавались.

ЛЮДИ В МАСКАХ

Даже сложно себе представить, что владелицей этого секс-притона была молодая женщина, ровесница своих жертв. Помогал ей в этом 24-летний мужчина. Но в какой-то момент мужик сломался и решил оставить бизнес, способный утащить на самое дно. Рано или поздно, считал он, все это должно было плохо кончиться.

Тогда в эту компанию пришла еще одна барышня-руководитель. Чем занимались «начальники»? Снимали жилье, покупали продукты и одежду, искали клиентов, планировали встречи и места для них, взимали оплату.

Мужик как в воду глядел. Однажды в квартиру, где работали девицы, ворвались люди в масках…

Оказалось, что и мужчина, и одна из начальниц ранее уже привлекались правоохранительными органами. Дамочка даже была судима. Все они, в том числе и молодой человек, несмотря на то, что вышел из бизнес-схемы, стали фигурантами уголовного дела. Им предъявлены обвинения по статьям «вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой» и «организация занятия проституцией». Вскоре городской суд вынесет решение.

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.