Илья Казанцев из Пскова вошел в пятерку лучших учителей России
«Как же хорошо верить ребенку, верить в то, что он справится, сможет, преодолеет все трудности и, наконец, откроет себя истинного, чтобы спустя годы научить своих детей смело и самостоятельно идти к цели», - это строчка из эссе Ильи Казанцева, учителя истории, обществознания и права псковского лицея №4. Его он писал на заочном этапе отборочного тура конкурса «Учитель года – 2018».
Искренность, честность, прямота – вот качества, которые в первую очередь называют его коллеги, когда ты спрашиваешь их об Илье. «Илье Сергеевиче» - поправляют педагоги, которым он годится в сыновья.
НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ С МЕЧТЫ
Он появился на свет в Риге в 1991 году. Так сложились обстоятельства, как говорится, и семья переехала в Псков. Об этом городе, совсем маленьком, всего-то 200 тысяч жителей, часто пишут в учебниках истории. Приграничный, город-крепость, город сотен церквей. Наверное, поэтому именно здесь в Илье проснулась тяга вначале к историческим романам, а потом к серьезным трудам по археологии и так далее, и так далее.
Правда, будем честными, вначале он планировал стать военным. Шутка ли, отец – инженер-механик по авиационным двигателям летательных аппаратов. Мальчишке очень хотелось связать свою жизнь с армией. Он даже после окончания исторического факультета сам пошел в военкомат. Хочу служить, и все тут. Было это в 2013 году. Отправили Илью Казанцева на Балтийский флот. И вот там произошла какая-то внутренняя перезагрузка. Вспоминая свое тогдашнее решение, он признается: «учитель – это своего рода офицер в школе». Так что через год он вернулся в Псков и в августе пришел на порог одной из школ.
ЧЕЛОВЕК С ХАРАКТЕРОМ
- Он творческий учитель, школьники его уважают и любят. Он сам влюблен в предмет и пытается влюбить в него учеников, - рассказывает об Илье Казанцеве заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Матвеева.
В городе имя этого педагога звучит не первый год. Ведь Илья Сергеевич регулярно участвует в конференциях, охотно делится наработками с педагогами городских и областных школ, он – участник конкурса педагогического мастерства в Псковской области. Вначале взял «серебро» в номинации «Педагогический дебют», а потом пришел и стал учителем года!
Илья Казанцев убежден: увлечь ребенка может только увлеченный учитель.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
А накануне нового учебного года его имя снова прозвучало в местных СМИ. В Псков тогда приехал министр просвещения. В здании новенькой школы шло совещание с директорами и педагогами школ. И в самом конце перешли к вопросам из зала. Их было немного, но самым трогательным и теплым для Ольги Васильевой стал вопрос молодого учителя. А спросил он вот что: какие периоды своей жизни глава министерства считает самыми значимыми и как выкраивается время на книги, на музыку». И это в ряду с вопросами о подготовке кадров, о сдаче ЕГЭ. Прозвучал вопрос, и весь зал будто вздохнул свободно, исчезло напряжение. А Ольга Васильева стала рассказывать о себе, о своих любимых авторах, о том, как читает во время перелетов электронные книги и так далее, и так далее.
С ЧЕМ ПОЕХАЛ КАЗАНЦЕВ
Мы связались с Ильей, когда он садился в самолет.
- Летим в Москву, - пояснил он корреспонденту «Комсомольской правды – Псков».
Буквально пару часов назад завершилась торжественная церемония в Санкт-Петербурге. Перелет. Немного сна. И завтра еще одно испытание – «разговор с министром».
- В Пскове вы спрашивали у главы ведомства о любимых книгах и свободном времени, не приготовили ли какой-то сюрприз в связи с услышанным ответом?
- Нет, он был бы неуместен. С членами жюри и руководителями нужно держаться соответственно, это правило хорошего тона и правило конкурса, - ответил Илья Казанцев, которого буквально только что назвали в числе пяти лучших учителей страны.
- Может быть, есть какой-то вопрос, ответ на который очень хочется услышать в этот раз?
- Да, - оживился Илья. – В каком направлении развивается российская школа и какой она станет через 10-20 лет?
Сразу скажем, пытались мы узнать, не брал ли пскович на финал конкурса какие-то талисманы или какие-то мелочи, которые, по его мнению, всегда приносят удачу. Но Илья только рассмеялся в ответ.
- У меня есть мощная поддержка в регионе, ее вполне хватает…
В 2018 году Илья Казанцев выпустил 11 класс, ребята успешно сдали ЕГЭ.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
КСТАТИ
В пятерку сильнейших вошли:
Алихан Динаев, преподаватель обществознания и права (Чеченская республика),
Игнат Игнатов, преподаватель информатики и ИКТ, технологии (Москва),
Илья Казанцев, преподаватель истории, обществознания и права (Псковская область),
Григорий Назаров, преподаватель истории и обществознания (Московская область),
Юрий Клюев, преподаватель химии (Брянская область).
КОНКРЕТНО
5 октября назовут имя «Учителя года – 2018».
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