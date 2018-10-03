Илья Казанцев из Пскова вошел в пятерку лучших учителей России

СЕГОДНЯ 22:32 2018-10-03T22:40:19+03:00

5 октября подведут итоги конкурса и назовут имя сильнейшей, у псковича есть все шансы им стать

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«Как же хорошо верить ребенку, верить в то, что он справится, сможет, преодолеет все трудности и, наконец, откроет себя истинного, чтобы спустя годы научить своих детей смело и самостоятельно идти к цели», - это строчка из эссе Ильи Казанцева, учителя истории, обществознания и права псковского лицея №4. Его он писал на заочном этапе отборочного тура конкурса «Учитель года – 2018».

Искренность, честность, прямота – вот качества, которые в первую очередь называют его коллеги, когда ты спрашиваешь их об Илье. «Илье Сергеевиче» - поправляют педагоги, которым он годится в сыновья.

НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ С МЕЧТЫ

Он появился на свет в Риге в 1991 году. Так сложились обстоятельства, как говорится, и семья переехала в Псков. Об этом городе, совсем маленьком, всего-то 200 тысяч жителей, часто пишут в учебниках истории. Приграничный, город-крепость, город сотен церквей. Наверное, поэтому именно здесь в Илье проснулась тяга вначале к историческим романам, а потом к серьезным трудам по археологии и так далее, и так далее.

Правда, будем честными, вначале он планировал стать военным. Шутка ли, отец – инженер-механик по авиационным двигателям летательных аппаратов. Мальчишке очень хотелось связать свою жизнь с армией. Он даже после окончания исторического факультета сам пошел в военкомат. Хочу служить, и все тут. Было это в 2013 году. Отправили Илью Казанцева на Балтийский флот. И вот там произошла какая-то внутренняя перезагрузка. Вспоминая свое тогдашнее решение, он признается: «учитель – это своего рода офицер в школе». Так что через год он вернулся в Псков и в августе пришел на порог одной из школ.

ЧЕЛОВЕК С ХАРАКТЕРОМ

- Он творческий учитель, школьники его уважают и любят. Он сам влюблен в предмет и пытается влюбить в него учеников, - рассказывает об Илье Казанцеве заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Матвеева.

В городе имя этого педагога звучит не первый год. Ведь Илья Сергеевич регулярно участвует в конференциях, охотно делится наработками с педагогами городских и областных школ, он – участник конкурса педагогического мастерства в Псковской области. Вначале взял «серебро» в номинации «Педагогический дебют», а потом пришел и стал учителем года!

Илья Казанцев убежден: увлечь ребенка может только увлеченный учитель.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

А накануне нового учебного года его имя снова прозвучало в местных СМИ. В Псков тогда приехал министр просвещения. В здании новенькой школы шло совещание с директорами и педагогами школ. И в самом конце перешли к вопросам из зала. Их было немного, но самым трогательным и теплым для Ольги Васильевой стал вопрос молодого учителя. А спросил он вот что: какие периоды своей жизни глава министерства считает самыми значимыми и как выкраивается время на книги, на музыку». И это в ряду с вопросами о подготовке кадров, о сдаче ЕГЭ. Прозвучал вопрос, и весь зал будто вздохнул свободно, исчезло напряжение. А Ольга Васильева стала рассказывать о себе, о своих любимых авторах, о том, как читает во время перелетов электронные книги и так далее, и так далее.

С ЧЕМ ПОЕХАЛ КАЗАНЦЕВ

Мы связались с Ильей, когда он садился в самолет.

- Летим в Москву, - пояснил он корреспонденту «Комсомольской правды – Псков».

Буквально пару часов назад завершилась торжественная церемония в Санкт-Петербурге. Перелет. Немного сна. И завтра еще одно испытание – «разговор с министром».

- В Пскове вы спрашивали у главы ведомства о любимых книгах и свободном времени, не приготовили ли какой-то сюрприз в связи с услышанным ответом?

- Нет, он был бы неуместен. С членами жюри и руководителями нужно держаться соответственно, это правило хорошего тона и правило конкурса, - ответил Илья Казанцев, которого буквально только что назвали в числе пяти лучших учителей страны.

- Может быть, есть какой-то вопрос, ответ на который очень хочется услышать в этот раз?

- Да, - оживился Илья. – В каком направлении развивается российская школа и какой она станет через 10-20 лет?

Сразу скажем, пытались мы узнать, не брал ли пскович на финал конкурса какие-то талисманы или какие-то мелочи, которые, по его мнению, всегда приносят удачу. Но Илья только рассмеялся в ответ.

- У меня есть мощная поддержка в регионе, ее вполне хватает…

В 2018 году Илья Казанцев выпустил 11 класс, ребята успешно сдали ЕГЭ.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

КСТАТИ

В пятерку сильнейших вошли:

Алихан Динаев, преподаватель обществознания и права (Чеченская республика),

Игнат Игнатов, преподаватель информатики и ИКТ, технологии (Москва),

Илья Казанцев, преподаватель истории, обществознания и права (Псковская область),

Григорий Назаров, преподаватель истории и обществознания (Московская область),

Юрий Клюев, преподаватель химии (Брянская область).

КОНКРЕТНО

5 октября назовут имя «Учителя года – 2018».