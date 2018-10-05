2018-10-05T14:45:30+03:00
Звезды

Бабушки из псковской деревни зачитали рэп и готовятся к танцевальному батлу

Себя они называют «Ситцевыми тетками»
БЕВЗА АНАСТАСИЯ
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Одна из участниц, Лариса Понаморёва, рассказала, что коллектив образовался совершенно случайно. Фото: коллектив "Ситцевые бабушки".Одна из участниц, Лариса Понаморёва, рассказала, что коллектив образовался совершенно случайно. Фото: коллектив "Ситцевые бабушки".
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Фольклорный коллектив «Ситцевые тетки» состоит всего из трех исполнительниц - простых русских женщин из небольшой деревеньки на востоке Псковской области. Коллектив образовался два года назад. Как поведала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» одна из «Ситцевых теток» Лариса Пономарева, их группа образовался спонтанно. На одном из конкурсов русские тетки, как однажды Юлий Цезарь, пришли, увидели и победили.

- Коллектив появился сам собой. Представьте: деревня, два двора крестом и мы три подруги. Спели однажды на юбилее и нам предложили выступить на конкурсе «Моя малая Родина». Для нас это было просто «чудачество», а получилось так, что мы стали известны, - рассказала Лариса Валерьевна.

Но популярность к «Ситцевым теткам» пришла после рэпа о России. Видео попало в Интернет. И это не просто «чудачество», как выразилась Лариса Валерьевна, это было выступление в защиту букв - «Россия начинается здесь», которые хотели убрать с набережной реки Великой. Успех выступления воодушевил участниц и дальше развиваться в этом направлении. И они продолжили писать речитативы.

Оцените мой текст и поймите его.

Я хочу добиться только одного.

Рассказать про отцов, про своих дедов,

Потому что знаю много русских слов:

Родина, род, родник, урожай.

Корень свой смотри, не забывай!

Я живу в России и этим горжусь,

Ты одна такая великая Русь

- Рэп мы прочитали, чтобы быть на одной волне с молодежью. Им «прикольно», и нам хорошо. Мне нравится современная молодежь, они лучше, чем были мы в свое время. У нас был только галстук, значок. Линейка. Речевка. Строем. Надо слушать, надо петь! Сейчас, конечно, проще, - призналась Лариса Валерьевна.

Рэп про Псков коллектив прочитал, чтобы быть на одной волне с молодёжью. Фото: коллектив "Ситцевые бабушки".

Рэп про Псков коллектив прочитал, чтобы быть на одной волне с молодёжью. Фото: коллектив "Ситцевые бабушки".

До этого момента в репертуаре «Ситцевых теток» были только русские народные песни и частушки. Облачившись в соответствующие наряды с кокошниками, фольклорный коллектив выступал на местных праздниках: Святки, Крещение, масленица. Тексты песен уроженки деревни Быстрецово сочиняют сами. В комнатке местной библиотеки участницы коллектива придумывают сценки, репетируют выступления и просто судачат о насущном за чаем с пирогами.

Но после «рэп-дебюта» «Ситцевые тетки попробуют себя в новом амплуа. Они готовятся к танцевальному батлу.

- Танцевальный номер чисто по-русски: приходы, проходочки, дроби. Незамысловато и легко. Чтобы не получилось мультяшно или а-ля Русь! Затем мы плавненько выйдем на эпизод дискотеки 80-х годов. Будем использовать соответствующие атрибуты: спортивные куртки, мохеровый шарф на шее. Хочется навеять ностальгическое настроение людям, - говорит Лариса.

Одновременно с батлом «Ситцевые тетки» работают над новым текстом. И судя по первой строчке рэп, будет веселым.

- Депутаты гадают, депутаты страдают, почему мы так долго живем,- напела Лариса Валерьевна, смеясь.

Остальной текст вокалистка коллектива нам не прочитала, чтобы не выкладывать всех карт сразу и выдержать интригу.

О гастролях группа еще думала, сообщила Лариса Валерьевна. Но кто знает, может «Ситцевые тетки» пойдут по стопам «Бурановских бабушек».

"Ситцевые тётки" призвали молодежь не забывать своих корней. Видео: ГТРК "Псков"..Коллектив образовался случайно и теперь покоряет интернет.

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