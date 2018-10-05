«Хочу признаться в любви»: Жители Псковской области рассказали о своих первых учителях

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-05T18:49:49+03:00

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На наше предложение принять участие в необычной акции и поблагодарить учителя откликнулись десятки жителей Псковской области, и еще сотни поддержали их своими комментариями и пожеланиями добра и успехов в социальных сетях.

Мы выбрали самые теплые письма и решили их опубликовать. Но можем с уверенностью сказать, что эти слова адресованы всем учителям начальных классов.

Полякова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов школы № 2 г.Невель.

«С моей учительницей, Татьяной Ивановной, я познакомилась год назад, когда ходила в школу на подготовительные занятия в группу «Развитие». А вот теперь я первоклашка, и когда я пришла на свой первый урок, мне было совсем не страшно, ведь нас встречала приветливой улыбкой Татьяна Ивановна.

Учительница у нас очень хорошая и ласковая, как в детском саду воспитатели. Она нас хвалит, а если кто-то шумит и не слушает, то разговаривает строго, но все равно глаза у неё добрые.

Татьяна Ивановна очень интересно рассказывает на уроках про окружающий нас мир, про животных и природу. Мы вместе считаем и пишем.

У нашей учительницы всегда очень красивые платья и она ходит на высоких каблуках. В школе у нас она самая красивая и самая лучшая».

Ученица 1 класса Степанова Полина.

Медведева Ирина Артуровна, педагог Бежаницкой средней школы.

«Учителей встречается по жизни много, но первая – всегда одна! Она как первая любовь навечно в сердце у меня. Из теплых маминых рук Ирина Артуровна взяла нас и торжественно повела в первый «А» класс. Я помню: улыбок было много, смеха, музыки, цветов, тепла. Как маленьких цыплят она нас осенью считала, под крылышко брала и бережно вела четыре года по лесенке знаний, каждый день открывая для нас что-то новое и интересное. Не каждый может полюбить дитя чужое, не пожалеть частичку своего тепла. Способно только ее сердце – терпеливое, большое, которому дано других согреть любовью и теплом.

Даже сейчас, будучи в 6 классе, на переменке к ней я часто забегаю, проведать и спросить, как у нее дела. И очень часто я ее благодарю за сказку, за улыбку и мечту, за искреннюю сердца доброту, за прожитых четыре года вместе. И желаю, чтобы у каждого школьника был именно такой ПЕРВЫЙ Учитель».

Сидоренков Максим, ученик 6А класса.

Богданова Валентина Ивановна, педагог Цапельской основной школы Струго-Красненского района.

«Первой учительницей у меня была Богданова Валентина Ивановна. Она учила сразу два класса, на столе у неё лежали стопки книг и тетрадей разных классов. Несмотря на загруженность в работе, Валентина Ивановна уделяла каждому своё внимание. У меня не всегда получалось нарисовать рисунок, и она за меня подрисовывала, чтобы мне было понятно, что следовало изобразить, а я помогал проверять тесты по математике, это у меня получалось лучше. Когда я учился в 4 классе, Валентина Ивановна принесла в класс газету «Комсомольская правда» с бланком конкурса «Губернаторский дневник» и сказала, что у нас всё получится. Так и случилось. Потом я продолжал участвовать в этом конкурсе в 5 и 6 классе и также был победителем. Я до сих пор учусь на «5», потому что Валентина Ивановна научила меня учиться, дала мне в начальной школе прочные основы знаний, приучила быть трудолюбивым и ответственным. Я очень люблю свою первую учительницу».

Захаров Даниил, ученик 9 класса.

Зинаида Петровна Корейченко, учитель школы №5 г. Невель.

«Мою первую учительницу зовут Зинаида Петровна. А началось моё знакомство с ней еще в 2003 году. Тогда я, такая маленькая и беззащитная, бежала в школу на первое Первое Сентября в своей жизни. Я даже уснуть не могла перед этим днём, так волнительно было переживать вступление в новую, как потом оказалось интересную и захватывающую жизнь.

И вот подходим мы с мамой к школе, а вокруг так много ребят…Шум, гам. И какая-то очень симпатичная женщина в синем костюме собирает первоклассников, это теперь и есть моя учительница. Если честно, не совсем помню наш первый урок, в памяти остались лишь некоторые моменты, но в Зинаиду Петровну я влюбилась сразу. Это добрейший человек. Она чуткая и отзывчивая, как и подобает быть учителю начальных классов. Я и вспомнить не могу ни одного момента, когда она бы повышала на нас голос. Да, вместе мы были не так долго, после первого класса Зинаида Петровна ушла в декретный отпуск. Затем пошли череда новых учителей и два года в ожидании нашей первой учительницы, той самой, любимой. А когда она вернулась к нам, я никак не могла нарадоваться и наслаждалась каждым уроком. Особенно часто вспоминаю уроки музыки и рисования, а еще сдачу техники чтения. Так и пошло дальше, музыкальная школа, зарисовки на парах в универе, чтение книг в метро и коротких перерывах между парами. Эти вещи стали самыми любимыми для меня. С тех пор творчество – это неотъемлемая часть моей жизни.

Я благодарна Зинаиде Петровне за то, что именно она была моей первой учительницей. Именно она заложила все те качества, которыми я обладаю. Именно она стала одним из примеров в моей жизни. Не так уж много людей, которые любят свою работу и отдаются ей полностью. Зинаида Петровна – одна из них».

Шатова Анна, бывшая ученица школы.

Илларионова Инна Геннадьевна, учитель школы №3, г. Псков.

«Мы, ученики школы №3 города Пскова, хотим рассказать о нашей доброй, любимой, родной учительнице. Мы учимся уже в 5 классе, у нас сейчас много учителей, но мы очень скучаем по своей первой учительнице. И часто навещаем её на переменах. Немного завидуем первоклашкам так как они рядом с нашей родной учительницей. Инна Геннадьевна научила нас многому, мы ей благодарны за всё.

Четыре года мы были семьёй, было очень тяжело расставаться с Инной Геннадьевной. Мы знаем точно, что первая учительница остаётся не только в памяти, но и в сердце учеников.

Посеяли в сердцах добро,

Распознавать учили зло,

И справедливостью своей

Вы покорили всех детей!

Вы были нам поводырем

При нашей встрече с букварем.

Вы помогли нам мир открыть,

Писать и с книгою дружить!

Всегда для каждого из нас

Вы время находили,

И каждый день, и каждый час

Вы терпеливы были!

Мы любим вас от всей души

И взрослые, и малыши,

Девчонки наши и мальчишки,

И тихие, и шалунишки!

Нам никогда не позабыть

Лучистый свет любимых глаз,

Желаем вам здоровой быть,

Хотим счастливой видеть вас!»

Ваши ученики.

Малярова Наталья Александровна, педагог Бежаницкой средней школы.

«Наша первая учительница - очень хороший человек. Думаем, что нам с ней очень повезло. Она приняла нас как родных детей. Она терпеливо объясняла нам предметы, стараясь донести нужные знания до каждого.

К Наталье Александровне всегда можно было обратиться за советом. Она старалась выслушать и подсказать выход.

На все праздники Наталья Александровна придумывала для нас что-нибудь интересное. Мы устраивали конкурсы, викторины и концерты для родителей.

Она всегда строго следила за выполнением заданий и дисциплиной, но мы никогда ее не боялись, а уважали её. Наталья Александровна стала нам настоящим наставником, расставаться с нею было очень грустно.

Ученики 5 «В» класса.

Евгения Николаевна Холодова, учитель Новоизборской средней школы Печорского района.

«С Евгенией Николаевной меня судьба свела давно, в 80-е годы, когда она, закончив институт, приехала по распределению в маленькую сельскую школу и повела «первый раз в первый класс» мою младшую сестру Ларису.

Отработав три года, Евгения Николаевна уехала, и наши пути разошлись.

Через несколько лет, когда мой сын Роман пошел в первый класс Новоизборской средней школы, я была приятно удивлена тем, что его первой учительницей стала Евгения Николаевна. Четыре года начальной школы - это незабываемые годы для детей. Евгения Николаевна все делала для того, чтобы детям было легко и комфортно учиться, помогала им, была для них и учителем, и воспитателем, и другом. Дети приходили в класс с радостью.

Евгения Николаевна - веселый и жизнерадостный человек, трудолюбивый и современный.

Более 30 лет работает она в Новоизборской средней школе. Много детей вышли в большую жизнь из-под ее крыла.

И я надеюсь, что моя внучка Ксения, которой сейчас 4 года, тоже будет учиться у Евгении Николаевны, нашего «семейного учителя».

Близится праздник - День учителя, и хочется пожелать ей здоровья, радости, бодрости духа, мира, добра и благополучия.

С уважением, Ольга Колесникова.

Логунова Наталья Владимировна, учитель МОУ «Гимназия г. Невель».

Нам посчастливилось оказаться в Ваших надежных руках 4 года в начальной школе. Вы были доброй и заботливой, внимательной и прекрасной. Сколько интересных и полезных дел было сделано благодаря Вам. Вы каждому из нас подарили красоту своей души. Вы максимально отдали себя нам, первоклашкам нового тысячелетия.

Спасибо Вам! Мы любим Вас».

Ивченко Таня, выпускница гимназии 2012 года.

Светлана Георгиевна Иванушкина, педагог Псковского педагогического комплекса.

В пять лет я уже умела читать и очень хотела побыстрее пойти в школу. Я знала, что в школе у нас будет учительница. Сначала я почему-то считала, что она будет похожа на мою бабушку – такая же немолодая, с седыми волосами и морщинками у глаз.

Когда меня привели в первый класс, учительница была такого же возраста, как моя мама, высокая и стройная.

Мою первую учительницу зовут Иванушкина Светлана Георгиевна. Уроки с ней были очень интересными. Мы много узнали об основах математики, трудностях изучения русского языка, познали глубины окружающего мира и истории и красоту изобразительного искусства.

Классные часы были не менее интересными: нас учили быть дружными, работать в команде, становиться настоящими взрослыми людьми. Как вторая мама, она помогала нам в трудных школьных ситуациях.

Несмотря на внешнюю строгость, ежедневная работа нашей учительницы была похожа на интересные приключения, в которых мы были участниками. Нам казалось, что наше совместное со Светланой Георгиевной путешествие по волшебной стране знаний, не закончится никогда.

Очень быстро пробежали 4 года, и в этом году начальная школа для нас закончилась. Нам радостно от того, что мы стали взрослее и умнее, но нам очень грустно, что мы ушли от Светланы Георгиевны. На выпускном вечере все плакали: и мы, и родители, и наша учительница. Это были слезы радости с печалью.

Сейчас у Светланы Георгиевны новый первый класс. На переменах мы часто к ней заходим. Пока нам сложно представить, как мы будем без нее.

Мы очень благодарны ей за всё то, что она сделала для нас. И даже став взрослыми, мы всегда будем знать, что она для нас первая и самая любимая учительница.

Стельмашёнок Кристина, ученица 5 «А» класса.

Егорова Светлана Вячеславовна, учитель школы №7 им. В.Н. Пушкарева г.Остров.

»Моя первая, самая лучшая, самая любимая учительница. С ней я познакомилась, когда пришла в школу в первый класс. Сейчас я ученица 6 класса, но забыть Светлану Вячеславовну до сих пор не могу. 1 сентября она оказалась волшебницей, мы вытаскивали оценки и оказалось, что все будут учиться только на «4» и «5», в принципе, все так и получилось. Мне досталась пятерка и я до сих пор отличница. Светлана Вячеславовна очень добрый и отзывчивый человек, она для меня как вторая мама. На все уроки я ходила с удовольствием. Она привила мне любовь к учебе, я всегда старалась ее не подвести. Светлана Вячеславовна готова всегда помочь, подсказать. Она дарила нам тепло, радость от встреч, свою лучезарную улыбку. Мы часто устраивали чаепития, ездили в поездку. Светлана Вячеславовна - самый ЛУЧШИЙ учитель на планете. Успехов вам, мой дорогой учитель. Люблю Вас!

Алексеева Анастасия, ученица 6 «Б» класса.

Елена Викторовна Петрова, учитель Цапельской основной школы Струго-Красненского района.

«Наступила прекрасная пора, все ученики пошли в школу. Моя младшая сестренка пошла в первый раз в первый класс к замечательному педагогу Петровой Елене Викторовне. Учительница уверенно повела на первую линейку первоклашек. А ведь это и моя первая учительница.

Елена Викторовна – доброжелательный, приветливый, образованный и лучезарный педагог. Она знает ответы на все вопросы своих учащихся. Первая учительница учила нас выручать друг друга в трудных ситуациях, быть вежливыми, аккуратными, внимательными и ответственными. И только потом она учила нас писать, считать, читать. Елена Викторовна помогла развить способности к рукоделию. Это завораживает, когда делаешь один крестик, а получается целая картина. Но не всегда было весело и легко, иногда были разочарования, которые кажутся сейчас пустяками.

Приближается замечательный профессиональный праздник всех педагогов. Я хотела бы искренне поблагодарить первую учительницу за её большой труд.

Общение с Еленой Викторовной всегда приятно, мне кажется, что я погружаюсь в начальную школу. Школа, дети, книги подпитывают душу учительницы и дают ей заряд бодрости.

Сейчас я в восьмом классе и учусь на отлично, это не только мои старания, но и большой вклад моей первой учительницы».

Анастасия Гайсин, ученица 8 класса.

Моя первая учительница - Петрова Елена Викторовна. Опытный, жизнерадостный, целеустремленный педагог.

Вы учили нас главному – жить благородно,

Созидая, творить свои судьбы достойно,

К цели твердо идти через бури, ненастья,

Жизнестойкими быть и бороться за счастье!

Пролетают года, дни проходят незримо,

Только в памяти нашей учитель любимый,

Никогда не забыть нам советы, уроки,

Ваша мудрость для нас, как учебника строки!

Магомедова Камилла, учащаяся 8 класса.

Паринова Жанна Владимировна, учитель школы № 23 г.Пскова.

«Жанна Владимировна дала нам крепкие знания по всем предметам, привила стремление узнавать что-то новое, не бояться пробовать свои силы в различных конкурсах, викторинах и олимпиадах. Мы каждый день с радостью шли в школу, с нетерпением ждали новой встречи после выходных и каникул. БОЛЬШОЕ СПАСИБО Жанне Владимировне за интересные уроки, веселые праздники и увлекательные экскурсии».

Иван Кривуля, ученик 5 класса.

Петрова Раиса Григорьевна, учитель Бежаницкой средней школы

«Наш первый классный руководитель – Петрова Раиса Григорьевна. Она была для нас очень добрым и хорошим учителем. Она выпустила нас в 4А классе, благодаря ей наш класс занял 4-ое место в областном конкурсе по пожарной безопасности. С ней мы посещали различные выставки в музее, узнавали много нового. Раиса Григорьевна, спасибо вам за всё!

Ученики 7а класса МБОУ «Бежаницкая СШ»

Ивченко Надежда Ивановна, учитель начальных классов школы №2 г. Невель.

Наш классный - самый классный!

В 2006 году я в первый раз пошла в школу. Мы познакомились с нашей учительницей. С первой минуты мне стало очень приятно общаться с нашей учительницей, которую зовут Ивченко Надежда Ивановна. В ней много доброты, душевного тепла. Она нас научила держать правильно ручку, красиво писать, внимательно слушать. С первых дней учёбы она стала нам преподавателем, заботливой мамой и лучшей подругой, с которой мы делимся своими секретами. Она нам очень помогала своими советами.

Мы внимательно слушали все её уроки, то, что не понимали, переспрашивали. И она нам очень доходчиво объясняла. Мы за ней, как за каменной стеной были. Она нас очень любила и в обиду никому не давала, мы отвечали ей взаимностью.

Нам очень тяжело было расставаться, когда переходили в 5-ый класс. Всё равно бегали к ней за советами .

Зызина Анастасия.

Еникеева Маргарита Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия г. Невель».

Дорогая наша первая учительница, выпускники 2017 года хотят вам сказать огромное спасибо за то, что вы провели с нами замечательные четыре года! Спасибо вам за искренность и заботу, за понимание и доброту, за терпение и умение найти подход к каждому. Мы участвовали с вами в различных конкурсах и добивались успехов. Отмечали праздники и устраивали концерты. Вы учили нас танцевать, даже прощальный школьный вальс вы разучивали вместе с нами. У некоторых из нас младшие братья и сёстры тоже учились у вас. Они с такой же радостью и нетерпением, как и мы спешили к вам на занятия. Спасибо вам огромное от всех нас! Успехов, здоровья и новых интересных идей!

Молярова Анна, выпускница 2017 года.

Шалыгина Антонина Владимировна, педагог школы№2 имени, г. Невель.

1 сентября 2011 года ученики нашего класса переступили порог школы, нас встретила Шалыгина Антонина Владимировна. Её добрые глаза нас заворожили, она провела нас на торжественную линейку, где всё внимание и все поздравления были нашими. После торжественной части нас провели в наш светлый, просторный класс, где прошло наше общее знакомство. Наша Антонина Владимировна добрая, отзывчивая, профессиональный педагог, за четыре года мы ни разу не услышали ни повышенного тона, ни крика. Она не только научила нас читать, писать, считать, дружить, но и нам, девочкам. привила чувство вкуса, научили нас правильно и красиво одеваться. Мы очень благодарны Антонине Владимировне за это. Воспоминания о ней лишь положительные и мы рады, что нам встретился именно такой учитель. Первые учителя – важный этап взросления, которым нужно отдавать дань уважения.

Малашина Юлия, 8 класс.