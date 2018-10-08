Победительницы псковского конкурса «Учительница первая моя» приняли поздравления

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-08T18:28:49+03:00

Победители конкурса "Учительница первая моя" пришли в редакцию "Комсомолки" за своими подарками. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Изменить размер текста: A A

Любой желающий мог отправить в редакцию «Комсомольской правды - Псков» фотографию своей первой учительницы. Главное, чтобы этот учитель работал в одной из школ Псковской области. Снимок следовало сопроводить небольшим, но искренним текстом о педагоге.

Учителя начальных классов уделили несколько минут своего времени корреспонденту "Комсомолки".Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Заявки присылали выпускники прошлых лет, студенты, старшеклассники, родители первоклашек. Письма присылали со всей страны. А комментарии в альбоме конкурса в социальных сетях – со всего мира.

Призовые места определялись путем голосования на сайте «Комсомолки». И это было поистине народное голосование.

Третье место завоевала учительница Бежаницкий средней школы Ирина Артуровна Медведева.

Ирина Артуровна Медведева, учительница начальных классов Бежаницкой средней школы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- О том, что я могу участвовать в конкурсе, я узнала от своих учеников, - рассказала Ирина Медведева, - это было для меня неожиданностью.

Болели и поддерживали буквально все.

- И ученики, и их родители, и мои знакомые, и знакомые семьи. Всех и не перечислишь. Мне очень приятно, что меня, оказывается, так ценят. Подключились даже знакомые из других стран, - поделилась она.

Участница также добавила, что ученику, который написал заявку на конкурс, она купила фрукты и другие вкусности. В знак признательности.

Второе место заняла Наталья Александровна Малярова – тоже учительница Бежаницкой школы. Победа для нее была неожиданна.

Наталья Александровна Малярова, учительница начальных классов Бежаницкой средней школы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Дети больше меня переживали. Приятно, что ученики были так воодушевлены голосованием. И их родителям большое спасибо, они постоянно всем напоминали о голосовании. За ходом конкурса я не следила, к сожалению, так как не зарегистрирована в Вконтакте. Но попросила своих родственников из Санкт-Петербурга проголосовать, - рассказала Наталья Малярова.

Лидером по итогам голосования была признана Светлана Георгиевна Иванушкина - учительница Псковского педагогического комплекса. По ее словам, самое активное участие принимали пятиклассники, которые отслеживали результаты и ежедневно информировали ее о количестве уже набранных голосов.

Светлана Георгиевна Иванушкина, учитель начальных классов "Псковского педагогического комплекса".Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Но для меня было важно не количество голосов, а то, что ученики помнят обо мне и переживают, - призналась Светлана Иванушкина.

Трем победительницам организаторы конкурса вручили подарки - учительницам вручили дипломы и благодарственные письма от редакции «Комсомольская правда - Псков», сертификаты на доставку здорового питания и на поход в кафе, а еще и календари на следующий год с фотографиями самих педагогов.

Светлане Иванушкиной вручили ручку и ежедневник от магазина «Каллиграф», а также блендер от компании «Polaris».