Победительницы псковского конкурса «Учительница первая моя» приняли поздравления
Любой желающий мог отправить в редакцию «Комсомольской правды - Псков» фотографию своей первой учительницы. Главное, чтобы этот учитель работал в одной из школ Псковской области. Снимок следовало сопроводить небольшим, но искренним текстом о педагоге.
Учителя начальных классов уделили несколько минут своего времени корреспонденту "Комсомолки".Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Заявки присылали выпускники прошлых лет, студенты, старшеклассники, родители первоклашек. Письма присылали со всей страны. А комментарии в альбоме конкурса в социальных сетях – со всего мира.
Призовые места определялись путем голосования на сайте «Комсомолки». И это было поистине народное голосование.
Третье место завоевала учительница Бежаницкий средней школы Ирина Артуровна Медведева.
Ирина Артуровна Медведева, учительница начальных классов Бежаницкой средней школы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
- О том, что я могу участвовать в конкурсе, я узнала от своих учеников, - рассказала Ирина Медведева, - это было для меня неожиданностью.
Болели и поддерживали буквально все.
- И ученики, и их родители, и мои знакомые, и знакомые семьи. Всех и не перечислишь. Мне очень приятно, что меня, оказывается, так ценят. Подключились даже знакомые из других стран, - поделилась она.
Участница также добавила, что ученику, который написал заявку на конкурс, она купила фрукты и другие вкусности. В знак признательности.
Второе место заняла Наталья Александровна Малярова – тоже учительница Бежаницкой школы. Победа для нее была неожиданна.
Наталья Александровна Малярова, учительница начальных классов Бежаницкой средней школы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
- Дети больше меня переживали. Приятно, что ученики были так воодушевлены голосованием. И их родителям большое спасибо, они постоянно всем напоминали о голосовании. За ходом конкурса я не следила, к сожалению, так как не зарегистрирована в Вконтакте. Но попросила своих родственников из Санкт-Петербурга проголосовать, - рассказала Наталья Малярова.
Лидером по итогам голосования была признана Светлана Георгиевна Иванушкина - учительница Псковского педагогического комплекса. По ее словам, самое активное участие принимали пятиклассники, которые отслеживали результаты и ежедневно информировали ее о количестве уже набранных голосов.
Светлана Георгиевна Иванушкина, учитель начальных классов "Псковского педагогического комплекса".Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
- Но для меня было важно не количество голосов, а то, что ученики помнят обо мне и переживают, - призналась Светлана Иванушкина.
Трем победительницам организаторы конкурса вручили подарки - учительницам вручили дипломы и благодарственные письма от редакции «Комсомольская правда - Псков», сертификаты на доставку здорового питания и на поход в кафе, а еще и календари на следующий год с фотографиями самих педагогов.
Светлане Иванушкиной вручили ручку и ежедневник от магазина «Каллиграф», а также блендер от компании «Polaris».
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