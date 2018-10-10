Вынесен приговор убийцам бывшей сотрудницы администрации Псковской области Татьяны Волар

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-10T10:31:41+03:00

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Эта трагедия произошла в Пскове в многоквартирном доме на Рижском проспекте.

Воскресным утром в полицию позвонил мужчина. Он с сыном нашел в квартире тело своей жены. Она лежала в коридоре. Двери были заперты изнутри. Казалось, будто кто-то очень сильно избил ее на улице, но несчастная успела добежать до квартиры, заперла за собой замок и упала.

Но это только на первый взгляд. Стоило пройти в комнату, и представала ужасная картина. Все перевернуто, вещи разбросаны, окно нараспашку. Март. В квартире холодно. И тихо.

Полиция начала опрашивать соседей.

ХОДИЛИ СЛУХИ, БУДТО ЕЕ УБИЛИ ИЗ-ЗА СКАНДАЛОВ С ЗЕМЛЕЙ

47-летняя Татьяна Волар жила одна. Сын уже взрослый, с мужем расстались.

Следила за собой, хорошо одевалась, посещала фитнес-зал. Выбирала дорогую косметику и парфюмерию. При этом не транжирила деньги, и всегда была очень педантичная, например, сохраняла все бирки и ценники от покупаемых сережек или колец.

После развода иногда выпивала. Но не так, чтобы сильно. Однако стыдилась выходить в подобном состоянии из дома – вдруг кто увидит. В этом случае всегда на помощь приходила соседка. Они с нею приблизительно одного возраста. Соседка – добрейшая женщина, таксовала, и в любой момент могла принять заказ и привезти спиртное. Рассчитывались в прихожей. И Татьяна снова оставалась одна.

Волар до января 2017 года была начальником отдела правового обеспечения госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Вот почему, и это тогда активно обсуждали в Пскове, убийство женщины связали с ее профессиональной деятельностью. Говорили, будто все из-за земельных участков в природоохранной зоне. Была тогда мутная история. Звучали предположения, будто в смерти чиновницы виноваты прикарманившие берег живописного озера дяди.

ЭКСПЕРТЫ УСТАНОВИЛИ, ЧТО ЖЕНЩИНЕ НАНЕСЛИ БОЛЕЕ 65 УДАРОВ

Из квартиры пропали телефон хозяйки, банковские карты, украшения. Все было перерыто вверх дном. На первый взгляд казалось, будто убийцы намеренно путали следы, заставляя думать, что виною всему ограбление.

По оценкам экспертов, погибшей нанесли более 65 ударов по всему телу. Били по голову, по животу. В результате произошел разрыв печени. Смерть наступила от массивного внутреннего кровотечения.

В установлении причастных к преступлению помогли соседи и камеры видеонаблюдения на здании детского сада, находящегося по соседству.

- В результате вышли на первого участника. Он был на административном надзоре, - рассказывает Алексей Назаренко, заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Псковской области. – Его задержали и он указал на остальных участников.

Ниточка потянула огромный клубок и вскоре стало понятно, что соучастников в этом деле было несколько, и руководила ими женщина.

К ПОГИБШЕЙ ПРИХОДИЛИ ДВАЖДЫ

В день, когда произошла трагедия, в двери Татьяны постучали. На пороге стояли двое мужчин. Один из них с букетом и коньяком в руках. Он назвал себя бывшим мужем соседки, пояснил, что приехал поздравить с прошедшим 8 марта, что в Пскове проездом из Питера, времени мало, а бывшей нет дома. И тут же предложил посидеть вместе и отметить прошедший праздник. На календаре было 11 марта. Суббота. Завтра не надо идти на работу. Но вот беда – Татьяна не любила коньяк. А потому и гостей быстренько выпроводила за дверь.

Тогда она еще не знала, что мужички в прихожей прихватили ее телефон и банковскую карточку. Один из гостей тут же отправился к банкомату и попытался снять деньги с карты. Наводчик сообщил ему пин-код. Но что-то пошло не так. Раз ввел заветные цифры, не прошло. Второй раз. И снова не тот. Тогда мужчина вернулся к своим друзьям. Те не поверили. Пин-код был введен в третий раз. Не подошел и карту заблокировало.

Все участники «операции» собрались вместе и стали решать, что делать дальше. По их данным, на карте Татьяны было около 200 тысяч рублей. Уж очень хотелось снять эти деньги.

Тогда решено было повторить визит к хозяйке квартиры.

Так на ее пороге появился еще один гость. На этот раз в пакете оказалась бутылочка водочки. Мужчина молодой, разговорчивый. Татьяна впустила его в дом, разговорились, она рассказала об утреннем визите, посмеялись. Беседа переросла в застолье. А вскоре Татьяна стала отключаться.

Когда она уснула, ее визитер спустился вниз, у подъезда стояла машина, а в салоне его ждали друзья. Через пару минут они поднялись, стали складывать в пакеты драгоценности и личные вещи хозяйки. Нашли еще одну банковскую карту. Один из сообщников вновь отправился к банкомату. И снова не получилось снять деньги. Не та карта.

ОБ ОПАСНОСТИ ПЕРЕДАВАТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОН В РУКИ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ

Один из мужчин решил «выбить» пин-код из Татьяны.

Женщина она хрупкая, рост – около 165 сантиметров. А он – мужик рукастый, такой даже при слабом ударе вмятину на металлическом листе оставит. Женщина пыталась сопротивляться, она даже вцепилась ногтями в лицо своему обидчику. Но вырваться уже не могла.

Женщина перестала реагировать. И вскоре молодчик осознал, что попросту убил ее. Тогда он вытер все свои следы в квартире, собрал дисконтные карты и женские духи. Потом запер входную дверь изнутри и вылез через окно – квартира на первом этаже.

В воскресное утро полицейские опрашивали свидетелей. Одной из них была соседка. Та самая, мужем которой представились бандиты. Накануне женщина работала, таксовала по городу. А потому ничего не видела и не слышала. Да и про визитеров на тот момент еще ничего не было известно толком.

И вдруг задержанные указали именно на нее! На соседку. И назвали организатором всего преступления.

Выяснилось, что накануне Татьяна обратилась к соседке с просьбой привезти ей спиртное. И если обычно она рассчитывалась наличными, то в этот раз она была уже навеселе, и предложила доброй соседке самостоятельно перевести себе деньги с мобильного телефона. Сама передала его в руки, назвала пин-код, сама стояла рядом и шутила пока таксистка переводила нужную сумму. Тогда же она и увидела, что на счету Татьяны Волар находится 200 тысяч рублей. «Можно срубить легкие деньги», - щелкнуло в ее голове. Тогда же родился план: нанять мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом, чтобы тот выкрал карточку и обналичить всю сумму. Пин-код ведь хозяйка сама назвала.

ПРИСЯЖНЫЕ СМЯГЧИЛИ ПРИГОВОР

Первоначально соседка отпиралась от своего участия в этом преступлении. Но потом во всем созналась. Даже показала, куда были выброшены пакеты с личными вещами погибшей.

Все время пока исполнители входили и выходили в квартиру Татьяны, она была на связи, ей звонили, отчитывались, с нею советовались, что делать дальше. Убийство в планы не входило.

- Вердикт выносил суд присяжных, и наказание оказалось мягче, чем просили гособвинители, - рассказывает Алексей Назаренко.

Соседку признали организатором преступления, ей предъявили обвинения по ч.3 ст. 33 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ. В совокупности она проведет в исправительной колонии общего режима 2,5 года.

Тем мужичкам, что приходил первыми с цветами и коньяком, а потом участвовали в краже, дали 2 года 10 месяцев и 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.

А вот убийце Татьяны вынесли приговор по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ - в совокупности 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.