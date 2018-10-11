В Пскове разразился скандал из-за откровенных сцен в спектакле «Ревизор» на сцене местного драмтеатра

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-11T10:00:20+03:00

Голая задница актера и слишком шумная постельная сцена возмутили зрителей постановки "Ревизор" на псковской сцене. Фото: Игорь Тезнев.

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«Бедный Гоголь», - восклицают выходящие из зрительного зла люди. На лицах негодование и недоумение. Такую реакцию у публики вызвал спектакль «Ревизор» Петра Шерешевского, режиссёра из Санкт-Петербурга.

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» попытался проникнуть за кулисы и понять, что на самом деле происходило на сцене.

ГОЛЫЙ ХЛЕСТАКОВ

– На кое-что хватило бы и намёка. Не обязательно демонстрировать во всей красе, как герои раздеваются или как голый Хлестаков моется. На экране крупным планом показывают филейную часть актёра, а во время постельной сцены на весь зал стоят стоны, – уверяет попавшая на премьеру псковичка Анастасия Александрова.

Все происходящее на сцене снимают камеры, транслируется картинка на огромный экран, нависающий над персонажами. Тут уж даже если сидишь в последнем ряду, хочешь ты того или не хочешь, все равно разглядишь все в подробностях.

– Объясните, почему никто не проверил, какие фантазии будет ставить режиссер? Со второй части спектакля началась «клубничка», – высказывается зритель Игорь Тезнев.

Какой клубничкой, спрашиваем мы. Мужчина называет: «голую задницу» и «постельную сцену».

– Мы от такого «Ревизора» немного опешили. Мы к такому не готовы, - резюмирует он.

Кстати, о спектакле Игорь оставил отклик на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, и попросил цензурировать театральные постановки. Ответственной по вопросу уже назначили председателя государственного комитета Псковской области по культуре Жанну Малышеву.

ЗАДНИЦА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Однако помимо тех, кто считает эту интерпретацию «Ревизора» скорее не современной, а «постельной», есть и другой лагерь. Екатерина Омецинская, директор по связям с общественностью Камерного театра Малыщицкого, где и работает удививший псковскую публику режиссер, пояснила: без откровенных сцен иногда не обойтись.

– Так называемая «клубничка» – полностью в канве «Ревизора». Все действия на сцене абсолютно оправданы, – говорит она. – Так, режиссёр показывает, что со времён Гоголя в мире ничего к лучшему не изменилось! Поэтому и сегодняшние герои действуют наглее, жёстче.

Екатерина Омецинская убеждена, что главное в резонансной постановке Петра Шерешевского – посыл, который требует соответствующих образов.

- «Голая задница», «постельная сцена» – это всё необходимые художественные образы, чтобы показывать, насколько люди испортились, огрубели! – уверяет представитель театра. – И пока мы воспринимаем «голую задницу» всего лишь как голую задницу – мы так и будем слепо критиковать и не начнём жалеть, понимать, меняться!

ЗРИТЕЛЬ ГОЛОСУЕТ НОГАМИ

Валерий Павлов, директор Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина с 1991 по 2009 годы, понимает все тонкости, однако, «пошлых» образов не признаёт.

– Художник может выражать себя, как считает нужным, но откровенные сцены – слабый приём! Если у режиссёра нет другой краски, чтобы изобразить мысль, то это отсутствие таланта, широкого кругозора. «Голой задницей» зрителя не завоюешь! – подмечает бывший директор театра. – Но увидим, что со спектаклем будет дальше!

В Псковском драматическом театре сообщили, что «Ревизора» Петра Шерешевского будут показывать и в ноябре.

– Я человек старой формации – могу не полюбить современные видения. Но зрителя же не проведёшь! Зритель голосует ногами: он либо приходит, либо нет! – заключает Валерий Павлов.