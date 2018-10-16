Великолучане помогли раскрыть убийство скупщика золота из Орши

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-16T11:45:41+03:00

В Псковской области нашли не только похищенное, но и орудие убийства

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Вся эта история начиналась еще в сентябре 2017 года. Жительница Республики Беларусь обратилась за помощью в милицию.

Накануне она договорилась о встрече с отцом своей дочери. Так сложилось – в браке не были, да и не жили уже вместе. Но связал ребенок. А потому общались, и иногда даже встречались, чтобы девочка могла повидаться с папой. В тот день созвонились. Решено было встретиться в его квартире. Женщина открыла двери своим ключом. Просидела час, другой. Без толку. Попыталась дозвониться – никто не взял трубку. В конце концов, собрала дочь и они ушли. Значит, решила женщина, не судьба увидеться в этот раз. Видимо, дела какие-то задержали.

ЗАРАБАТЫВАЛ СКУПКОЙ ЗОЛОТА

Мужчина, о котором идет речь, был довольно известным человеком. Он – учредитель фирмы, занимавшейся ювелирными изделиями. Но официально считался безработным.

Сам скупал украшения из драгоценных металлов в Витебской, Гомельской и ряде других областей Белоруссии. Выезжал в так называемые «командировки», возвращался с «уловом» и большими суммами денег. Правда, бизнес этот был нелегальным.

Жил он в городе Орша. По привычке, возвращаясь из поездок, звонил приятелю, тот работал таксистом. И вот уже без лишних слов подавалась машина, и скупщик без какого-либо страха ехал домой, а то и по каким-то делам.

И вдруг что-то пошло не так.

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Посреди ночи в квартире женщины, той самой, что напрасно просидела в чужой квартире, ожидая возвращение хозяина, зазвонил телефон. Пока осознала, что это не сон, пока дотянулась до трубки, все стихло. Зато определился номер. Его номер. Стала набирать. Гудки. Но никто не подходит. Было это 4 октября. На следующий день женщина, измученная догадками и предположениями, пошла в милицию.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в Следственном комитете Республики Беларусь, сразу было установлено – в день исчезновения скупщик золота зачем-то выезжал к небольшой деревеньке в Оршанском районе. Называется деревенька – Замосточье. Что ему делать там? А возил его к этому местечку тот самый знакомый таксист.

К месту предполагаемого исчезновения выехали следователи. И вскоре была сделана страшная находка.

ПОМОГ ПОЛИГРАФ

Из земли на небольшом сельском кладбище извлекли тело пропавшего. Эксперты дали однозначную оценку: перед смертью мужчину избили. Затем в него выстрелили. Было произведено четыре выстрела в голову и шею. Захоронение было без опознавательных знаков. Убийца или убийцы продумали все до мелочей, и не случайно выбрали именно сельское кладбище, затерянное среди лесов. Так проще спрятать следы преступления. Местечко безлюдное. К кладбищу ведет только грунтовая дорога. Случайных свидетелей не встретишь.

- 19 октября опрашивали таксиста с помощью полиграфа, - рассказали в ведомстве. – Следователям уже было известно, что водитель и погибший были у кладбища. В результате таксиста задержали.

Вину он свою всячески отрицал. Но у стражей правопорядка уже имелись доказательства.

Тогда же стало понятно, что действовал он не один. Был сообщник, но, вот беда, к тому моменту этот человек уже покинул страну.

ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

Позднее стало известно, что в этом деле замешан и гражданин России. Он из Москвы, но поскольку родился в Орше, и здесь осталась жить его мама, то частенько наведывался в гости. Следователи говорят, что приезжал он не реже одного раза в месяц.

Ему 58 лет, а его приятелю – 52. Знакомы давно. Как и со скупщиком золотишка. С тем, кстати, тоже в дружеских отношениях не первый год.

В тот день таксист встречал предпринимателя не один. В машине сидел гость из Москвы. Но у возвращавшегося домой приятеля не возникло каких-либо опасений. Друзья же давние! Чего их бояться!

А между тем мужчины заранее спланировали каждый свой шаг.

ДАЖЕ ЗВОНКИ ЗАПЛАНИРОВАЛИ

Старые приятели напали на скупщика золота в машине. Вначале колотили руками и ногами. А потом выстрелили из револьвера. От тела избавились.

Добычей стали личные вещи убитого, например, три мобильных телефона, деньги и ювелирные украшения. Все это потянуло на сумму в 60 тысяч долларов.

О легенде, придуманной сообщниками, никто не должен был догадаться, когда и при каких обстоятельствах исчез предприниматель. А потому решено было создавать иллюзию того, что он жив, просто по каким-то причинам не выходит на связь. Вот почему ночью 4 октября в квартире женщины раздался телефонный звонок с телефона умершего. Звонил ей таксист.

ВСПЛЫЛИ ПРОПАВШИЕ ВЕЩИ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

В феврале 2018 года один из пропавших мобильных телефонов появился в сети на территории России. А точнее – в Псковской области. Тогда же следователи из Витебской области обратились за помощью к своим российским коллегам.

- Было установлено, что второй подозреваемый вернулся в Россию и сбывал ювелирные украшения в ломбардах Великих Лук через своего знакомого, с которым познакомился в следственном изоляторе еще в 2003-2004 годах, - поведали в СК Белоруссии. – Он отдал этому человеку и телефон, и сверток с револьвером. Тогда же продал дочери знакомого и одно из пропавших колец за 30 тысяч рублей.

В марте подозреваемый приехал в Белоруссию к маме. Тогда же его задержали и предъявили обвинение.

ВКЛАД ВЕЛИКОЛУЧАН

- Большой объем работы был выполнен великолукскими коллегами - сотрудниками следственного комитета и полиции, - отметили в СК Республики Беларусь. – был изъят револьвер, семь гильз, которые впоследствии были экспериментально отстреляны, что позволило сличить образцы и получить подтверждение версии о том, что именно из этого оружия и был убит учредитель фирмы из Орши.

Злоумышленникам сейчас предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии: «убийство» (ст. 139 УК РБ), «разбой» (ст. 207 УК РБ), «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия…» (ст. 195 УК РБ), незаконное перемещение оружия через государственную границу (ст. 333 прим. 1 УК РБ).

Кстати, московскому гостю предстоит ответить за совершенное преступление в соответствии с белорусским законодательством, ведь задержан он был на территории этого государства.

- Хотелось бы сказать слова благодарности следователю-криминалисту отдела Криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Валиевой Дженнет Омаровне, следователю-криминалисту отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Мусатову Евгению Олеговичу и заместителю руководителя следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области Лиджиеву Чингизу Анатольевичу за оказанную помощь белорусским коллегам, - отметили в СК Республики Беларусь.

В ближайшее время суд вынесет решение о дальнейшей участи подозреваемых в совершении этого громкого преступления.