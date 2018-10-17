2018-10-17T10:51:07+03:00
Общество

Встали на защиту заведующей

Письмо жительницы Опочки стало поводом для поправок в закон «Об образовании в Псковской области»
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Псковской области законодательно устранят несправедливость, по которой бывшие работники ведомственных детских садиков не получают положенную доплату к пенсии.В Псковской области законодательно устранят несправедливость, по которой бывшие работники ведомственных детских садиков не получают положенную доплату к пенсии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Галину Александровну Ефимову в Опочке знают многие. Около 25 лет она работала в детских садиках районного центра.

- Вначале в «Колокольчике», ведомственном садике отделения псковского завода АТС, потом в детском садике № 1 и в «Светлячке», - рассказывает она.

Кстати, в садике «Колокольчик» она была первой и единственной заведующей.

- Появился он в 80-е годы. Садик был на три группы. Я его открывала. А потом началась перестройка, предприятие уже не могло его содержать, - отметила Галина Александровна. - Вначале сокращали рабочих, а потом и садик закрылся… Получается, что я его и закрывала.

Позднее Галина Ефимова перешла на полставки старшим воспитателем сразу в два садика - в «Светлячок» и в садик № 1. А еще через год ее назначили заведующей в «Светлячке».

- Уходила я по состоянию здоровья, когда мне было 59 лет и 7 месяцев, то есть почти 60 лет, - вспоминает Галина Александровна. - Уходила вместе с другим заведующим. Ему сразу же стали перечислять к пенсии дополнительно 100 рублей в месяц, а мне - нет.

Галина Ефимова попыталась выяснить, в чем же дело. Оказалось, всему виной нехватка стажа - вроде бы отработала 25 лет в должности заведующей, областным законом при стаже свыше 15 лет гарантирована мера социальной поддержки. Но опыт работы в ведомственном детском садике в расчет не приняли.

- Я даже попробовала судиться, но безуспешно. А потом заболела. И решила тогда, что здоровье дороже этих 100 рублей, - признается женщина.

1 ноября исполнится 10 лет, как Галина Александровна вышла на пенсию. Сейчас она получает 13 тысяч.

- Только представьте, за эти годы могла бы в сумме получить 12 тысяч рублей, - замечает женщина.

А ведь в июле 2018 года Псковским областным Собранием депутатов были утверждены поправки в региональный закон об образовании, и ежемесячная выплата увеличилась с 100 до 1000 рублей. Это и подтолкнуло Галину Ефимову написать напрямую председателю областного парламента Александру Котову.

- Это очень обидно, когда выходящие на пенсию люди из ведомственных учреждений не могут получить причитающиеся деньги, и приходится даже обращаться в суд, - пояснила жительница Опочки.

А ведь в должности заведующей ведомственным садиком ее нагрузка была ничуть не меньше, чем у ее коллег из муниципальных дошкольных образовательных учреждений, да и образовательная программа ничем не отличалась. Одним словом, одно дело делали.

И депутаты не просто услышали жительницу Опочки, но и подготовили изменения в региональный закон. Вот так предложение Галины Александровны подтолкнуло к существенному шагу в правовом поле.

В администрации Псковской области отметили, что в ситуации, подобной той, что и у Галины Ефимовой, оказались всего несколько человек.

Вопрос о внесении изменений комитет по труду и социальной политике регионального парламента планирует внести на одну из ближайших сессий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Антонов, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов:

- Конечно, возникшая ситуация несправедлива – и с точки зрения педагога, много лет проработавшего в региональной системе образования, и с нашей, депутатской точки зрения. Внесение поправок в действующие законы – абсолютно нормальная практика. Это не значит, что когда-то был принят плохой закон. Просто бывают коррективы, которые со временем выявляются самой жизнью. В этом и заключается законотворческая работа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Гражданская жена московского экс-префекта Юрия Буланова: Я носила ему в тюрьму витамины и котлеты, а он обвинил меня в краже 70 миллионов
Приемная дочь актера Бориса Химичева Елена Дмитриева дала интервью «Комсомолке», в котором рассказала свое видение странного уголовного дела о воровстве
Новости 24
Шахматисты из Псковской области выиграли награды турнира «Латгальская осень»
Школьников из Великих Лук наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах»
В Пскове оштрафовали бывшего главу «Псковпассажиравтотранса»
Известный фотограф издаст календарь с изображением псковского Кремля
На областном этапе конкурса «Народный участковый» победил полицейский из Себежского района
Магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
Андрей Агапов покинул пост председателя комитета Псковской области по строительству и ЖКХ
В Порхове на дорогах, прилегающих к двум школам, установили знаки и обновили разметку
В Пскове перекроют участок улицы Льва Толстого
К псковскому конкурсу «Котябрь» присоединилась ветеринарная клиника «Любовь и забота»
Режиссер Александр Хант собирает на краудфайдинге деньги на фильм о трагедии в Стругах Красных
Три крупных должника Псковского региона рискуют потерять свое имущество
Груминг салон «Городской стиль» стал партнером псковского фотоконкурса «Котябрь»
В Великих Луках мужчину, пырнувшего знакомого, наказали двумя годами колонии
В Великих Луках мужчине, ограбившему таксиста, дали год колонии
В Пскове выступят особые участники проекта «Звонкие сердца»
Псковская прокуратура добилась ремонта четырех жилых домов, находящихся в аварийном состоянии
В Псковской области задержаны 11 нарушителей государственной границы
Для поисков пенсионера, пропавшего в Великолукском районе, не хватает людей
Скандальный спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра покажут на фестивале в Петербурге
В Пскове за пренебрежение требованиями прокурора оштрафовали руководителя «Псковавтодора»
Стали известны дата и место полуфинала «Мисс Псков – 2018»
В Пскове предприятие рассчиталось с сотрудниками благодаря субсидии
В Себеже пресекли незаконный вывоз около 1000 пачек сигарет
В Великих Луках раскрыли две кражи, не связанные между собой