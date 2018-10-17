Встали на защиту заведующей

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-17T10:51:07+03:00

В Псковской области законодательно устранят несправедливость, по которой бывшие работники ведомственных детских садиков не получают положенную доплату к пенсии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Галину Александровну Ефимову в Опочке знают многие. Около 25 лет она работала в детских садиках районного центра.

- Вначале в «Колокольчике», ведомственном садике отделения псковского завода АТС, потом в детском садике № 1 и в «Светлячке», - рассказывает она.

Кстати, в садике «Колокольчик» она была первой и единственной заведующей.

- Появился он в 80-е годы. Садик был на три группы. Я его открывала. А потом началась перестройка, предприятие уже не могло его содержать, - отметила Галина Александровна. - Вначале сокращали рабочих, а потом и садик закрылся… Получается, что я его и закрывала.

Позднее Галина Ефимова перешла на полставки старшим воспитателем сразу в два садика - в «Светлячок» и в садик № 1. А еще через год ее назначили заведующей в «Светлячке».

- Уходила я по состоянию здоровья, когда мне было 59 лет и 7 месяцев, то есть почти 60 лет, - вспоминает Галина Александровна. - Уходила вместе с другим заведующим. Ему сразу же стали перечислять к пенсии дополнительно 100 рублей в месяц, а мне - нет.

Галина Ефимова попыталась выяснить, в чем же дело. Оказалось, всему виной нехватка стажа - вроде бы отработала 25 лет в должности заведующей, областным законом при стаже свыше 15 лет гарантирована мера социальной поддержки. Но опыт работы в ведомственном детском садике в расчет не приняли.

- Я даже попробовала судиться, но безуспешно. А потом заболела. И решила тогда, что здоровье дороже этих 100 рублей, - признается женщина.

1 ноября исполнится 10 лет, как Галина Александровна вышла на пенсию. Сейчас она получает 13 тысяч.

- Только представьте, за эти годы могла бы в сумме получить 12 тысяч рублей, - замечает женщина.

А ведь в июле 2018 года Псковским областным Собранием депутатов были утверждены поправки в региональный закон об образовании, и ежемесячная выплата увеличилась с 100 до 1000 рублей. Это и подтолкнуло Галину Ефимову написать напрямую председателю областного парламента Александру Котову.

- Это очень обидно, когда выходящие на пенсию люди из ведомственных учреждений не могут получить причитающиеся деньги, и приходится даже обращаться в суд, - пояснила жительница Опочки.

А ведь в должности заведующей ведомственным садиком ее нагрузка была ничуть не меньше, чем у ее коллег из муниципальных дошкольных образовательных учреждений, да и образовательная программа ничем не отличалась. Одним словом, одно дело делали.

И депутаты не просто услышали жительницу Опочки, но и подготовили изменения в региональный закон. Вот так предложение Галины Александровны подтолкнуло к существенному шагу в правовом поле.

В администрации Псковской области отметили, что в ситуации, подобной той, что и у Галины Ефимовой, оказались всего несколько человек.

Вопрос о внесении изменений комитет по труду и социальной политике регионального парламента планирует внести на одну из ближайших сессий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Антонов, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов:

- Конечно, возникшая ситуация несправедлива – и с точки зрения педагога, много лет проработавшего в региональной системе образования, и с нашей, депутатской точки зрения. Внесение поправок в действующие законы – абсолютно нормальная практика. Это не значит, что когда-то был принят плохой закон. Просто бывают коррективы, которые со временем выявляются самой жизнью. В этом и заключается законотворческая работа.