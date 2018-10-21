Пять спортсменок «Мисс Псков – 2018»

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-21T21:28:28+03:00

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Если 21 октября услышите сначала от одного, затем от другого приятеля, что вечером они отдыхают в компании красоток, – возможно, речь об одних девушках. В 16.00 на сцене ТРК «Акваполис» – претендентки на титул красоты «Мисс Псков – 2018». В сентябре эти 16 незамужних конкурсанток 16 – 25 лет преодолели кастинг, а теперь, в полуфинале, впервые выступают перед широкой публикой.

Многие конкурсантки считают, что без проблем выдержат на себе и несколько сотен взглядов, поскольку находятся в прекрасной физической форме. И это вполне оправдано, так как среди действующих участниц немало спортсменок.

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ, ИЛИ ДЕФИЛЕ С ТРАВМОЙ

Одна из девушек, студентка 4 курса факультета менеджмента ПсковГУ Илона Кепеть, даже на время проекта не оставила любимое хобби и теперь с травмой выйдет на сцену.

Илона Кепеть. Фото из личного архива участницы проекта.

– Я с травмой голеностопа выйду. Кроме укола, ничего не сделаешь. Мама занималась лёгкой атлетикой, поэтому спорт для меня – наследственное! – делится конкурсантка.

Около 12 лет эта 21-летняя девушка играет в баскетбол. Она - кандидат в мастера спорта.

– Недавно выступила за женскую сборную Пскова во всероссийском турнире «Памяти», – вспоминает участница. – Я с баскетболом со школы. Там тренировалась и стала лучшим игроком. По совокупности бросков, передач, КПД в целом была лучшей в 10 – 11 классах и на первом курсе.

Сейчас Илона – сразу в двух командах. Одна – «Энигма», с которой девушка выиграла кубки Пскова и Псковской области, другая – «Команда ПсковГУ», где студентка – капитан. Баскетбол открыл конкурсантке разные города России и ближнего зарубежья, а также принёс около 50 медалей и грамот.

КОННОЙ ТЯГИ НЕТ, ЗАТО ЕСТЬ – «МЕРТВАЯ»

Однако чтобы в спорте быть на коне, – не обязательно много выигрывать.

Мария Бедрикова. Фото из личного архива участницы проекта.

– Я просто катаюсь верхом. Держу себя в тонусе с помощью конного спорта. Сейчас учёба отнимает много времени, поэтому раз в неделю тренируюсь, – отмечает ученица 11 класса псковского многопрофильного правового лицея № 8, конкурсантка Мария Бедрикова. – Накормить, экипировать лошадь – очень дорого, но я начала ездить, чтобы укрепить мышечный корсет.

Лошадь наездницы – в деревне Родина в одноимённом клубе. У этой 17-летней девушки 3-летний стаж верховой езды и 2-й разряд по выездке. Однако «спортом миллионеров» Маша не ограничивалась.

– Любой спорт – жизнь, саморазвитие! – подчёркивает старшеклассница. – Поэтому хочу поблагодарить творческую компанию «Astra Video» за то, что я успела поиграть в футбол и флорбол (зальный хоккей).

За футбольную и флорбольную команды конкурсантка выступала 3 года.

– Сейчас ещё около 5-и лет фитнесом занимаюсь. Там есть «мёртвая тяга», обожаю её, – замечает она.

Мёртвая тяга – упражнение на мышцы ягодиц, бёдер, спины, плеч, рук, в котором на прямых ногах спортсмен отрывает с пола штангу (или гантели) и так, со снарядом в руках, поднимает торс.

ЭНЕРГИЯ В МИНИАТЮРЕ

– Штанги, гантели, – как это знакомо! – уверяет 20-летняя няня из Острова Ирина Калинина. – Тоже тренируюсь, сейчас за подход по 20 раз отжимаюсь, по 10 – подтягиваюсь, больше 40 – на пресс. Самих подходов несколько.

Ирина Калинина. Фото из личного архива участницы проекта.

Так девушка последние годы упражняется в зале, на спортплощадке и дома.

– Это всё – для тела, чтобы хорошо выглядеть, – объясняется Ирина. – Вообще, я энергичная, много чем занималась. Всегда нравились физические нагрузки.

За плечами самой миниатюрной конкурсантки, которая ростом 156 сантиметров, – около 2-х лет спортивной борьбы, несколько месяцев на позиции футбольного вратаря и даже занятия баскетболом в спортшколе.

– На всё меня уже не хватает, но ещё продолжаю заниматься бегом. Это тренирует всё тело. Выдастся свободное время – бегаю. И так 2 года, – заключает Ирина.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТА

– Забеги укрепляют все группы мышц, всё так! Я регулярно бегаю в школьном спортзале, – рассказывает десятиклассница островской общеобразовательной школы № 1 Елизавета Черноок. – В этот спорт меня вовлёк тренер. Много выступала за сборную школы.

Елизавета Черноок. Фото из личного архива участницы проекта.

В соревнованиях по бегу Лиза участвовала в Острове, Пскове, Печорах, Пушкинских Горах и других городах региона. Один из недавних результатов девушки – километр за 3,5 минуты.

– Люблю жить активно, обожаю спорт! Из последних крупных событий – ездила сдавать нормативы на всероссийские соревнования по многоборью, – вспоминает конкурсантка. – Там мой личный результат – 2-е место по баскетболу.

В 2018 году на этом турнире в Анапе состязались в беге, прыжках в длину, баскетболе, плавании и других видах спорта около 80 команд.

– И вот уже месяц лёгкой атлетикой занимаюсь. Тоже тренер посодействовал. Пророчат, что из-за роста (180 сантиметров) буду хорошо в высоту прыгать, – смеётся Лиза.

МОДЕЛИНГ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

И если старшеклассница из Острова только вступает на нелёгкий путь легкоатлета, то 16-летняя первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко на эту дорожку, возможно, уже вряд ли вернётся.

Полина Василенко. Фото из личного архива участницы проекта.

– Тоже люблю бегать, но больше нравился бег с барьерами. Когда проходили тренировки, соревнования по лёгкой атлетике, – было весело! Она придала мне сил, уверенности в себе, – сообщает девушка.

Этот вид спорта привёл Полину в Белоруссию, Санкт-Петербург, Великий Новгород, другие города России. Студентка посвятила лёгкой атлетике около 4 – 5 лет.

– Сейчас уже год не занимаюсь. Некогда. Может, и хотелось бы всё возобновить, но, вероятно, пожертвую, поскольку изменились главные интересы. Сейчас интересует моделинг, возможности модельных агентств: тренинги, кастинги, встречи с интересными людьми. Так что дальше я – в модели! – утверждает Полина.