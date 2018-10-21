2018-10-21T21:28:28+03:00
Досуг

Пять спортсменок «Мисс Псков – 2018»

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» узнал, какую физическую нагрузку предпочитают претендентки на корону конкурса красоты «Мисс Псков – 2018», регионального этапа соревнования «Мисс России».
Алексей Назаров
Поделиться:
Фото: Даниил Леонтьев.Фото: Даниил Леонтьев.
Изменить размер текста:

Если 21 октября услышите сначала от одного, затем от другого приятеля, что вечером они отдыхают в компании красоток, – возможно, речь об одних девушках. В 16.00 на сцене ТРК «Акваполис» – претендентки на титул красоты «Мисс Псков – 2018». В сентябре эти 16 незамужних конкурсанток 16 – 25 лет преодолели кастинг, а теперь, в полуфинале, впервые выступают перед широкой публикой.

Многие конкурсантки считают, что без проблем выдержат на себе и несколько сотен взглядов, поскольку находятся в прекрасной физической форме. И это вполне оправдано, так как среди действующих участниц немало спортсменок.

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ, ИЛИ ДЕФИЛЕ С ТРАВМОЙ

Одна из девушек, студентка 4 курса факультета менеджмента ПсковГУ Илона Кепеть, даже на время проекта не оставила любимое хобби и теперь с травмой выйдет на сцену.

Илона Кепеть. Фото из личного архива участницы проекта.

Илона Кепеть. Фото из личного архива участницы проекта.

– Я с травмой голеностопа выйду. Кроме укола, ничего не сделаешь. Мама занималась лёгкой атлетикой, поэтому спорт для меня – наследственное! – делится конкурсантка.

Около 12 лет эта 21-летняя девушка играет в баскетбол. Она - кандидат в мастера спорта.

– Недавно выступила за женскую сборную Пскова во всероссийском турнире «Памяти», – вспоминает участница. – Я с баскетболом со школы. Там тренировалась и стала лучшим игроком. По совокупности бросков, передач, КПД в целом была лучшей в 10 – 11 классах и на первом курсе.

Сейчас Илона – сразу в двух командах. Одна – «Энигма», с которой девушка выиграла кубки Пскова и Псковской области, другая – «Команда ПсковГУ», где студентка – капитан. Баскетбол открыл конкурсантке разные города России и ближнего зарубежья, а также принёс около 50 медалей и грамот.

КОННОЙ ТЯГИ НЕТ, ЗАТО ЕСТЬ – «МЕРТВАЯ»

Однако чтобы в спорте быть на коне, – не обязательно много выигрывать.

Мария Бедрикова. Фото из личного архива участницы проекта.

Мария Бедрикова. Фото из личного архива участницы проекта.

– Я просто катаюсь верхом. Держу себя в тонусе с помощью конного спорта. Сейчас учёба отнимает много времени, поэтому раз в неделю тренируюсь, – отмечает ученица 11 класса псковского многопрофильного правового лицея № 8, конкурсантка Мария Бедрикова. – Накормить, экипировать лошадь – очень дорого, но я начала ездить, чтобы укрепить мышечный корсет.

Лошадь наездницы – в деревне Родина в одноимённом клубе. У этой 17-летней девушки 3-летний стаж верховой езды и 2-й разряд по выездке. Однако «спортом миллионеров» Маша не ограничивалась.

– Любой спорт – жизнь, саморазвитие! – подчёркивает старшеклассница. – Поэтому хочу поблагодарить творческую компанию «Astra Video» за то, что я успела поиграть в футбол и флорбол (зальный хоккей).

За футбольную и флорбольную команды конкурсантка выступала 3 года.

– Сейчас ещё около 5-и лет фитнесом занимаюсь. Там есть «мёртвая тяга», обожаю её, – замечает она.

Мёртвая тяга – упражнение на мышцы ягодиц, бёдер, спины, плеч, рук, в котором на прямых ногах спортсмен отрывает с пола штангу (или гантели) и так, со снарядом в руках, поднимает торс.

ЭНЕРГИЯ В МИНИАТЮРЕ

– Штанги, гантели, – как это знакомо! – уверяет 20-летняя няня из Острова Ирина Калинина. – Тоже тренируюсь, сейчас за подход по 20 раз отжимаюсь, по 10 – подтягиваюсь, больше 40 – на пресс. Самих подходов несколько.

Ирина Калинина. Фото из личного архива участницы проекта.

Ирина Калинина. Фото из личного архива участницы проекта.

Так девушка последние годы упражняется в зале, на спортплощадке и дома.

– Это всё – для тела, чтобы хорошо выглядеть, – объясняется Ирина. – Вообще, я энергичная, много чем занималась. Всегда нравились физические нагрузки.

За плечами самой миниатюрной конкурсантки, которая ростом 156 сантиметров, – около 2-х лет спортивной борьбы, несколько месяцев на позиции футбольного вратаря и даже занятия баскетболом в спортшколе.

– На всё меня уже не хватает, но ещё продолжаю заниматься бегом. Это тренирует всё тело. Выдастся свободное время – бегаю. И так 2 года, – заключает Ирина.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТА

– Забеги укрепляют все группы мышц, всё так! Я регулярно бегаю в школьном спортзале, – рассказывает десятиклассница островской общеобразовательной школы № 1 Елизавета Черноок. – В этот спорт меня вовлёк тренер. Много выступала за сборную школы.

Елизавета Черноок. Фото из личного архива участницы проекта.

Елизавета Черноок. Фото из личного архива участницы проекта.

В соревнованиях по бегу Лиза участвовала в Острове, Пскове, Печорах, Пушкинских Горах и других городах региона. Один из недавних результатов девушки – километр за 3,5 минуты.

– Люблю жить активно, обожаю спорт! Из последних крупных событий – ездила сдавать нормативы на всероссийские соревнования по многоборью, – вспоминает конкурсантка. – Там мой личный результат – 2-е место по баскетболу.

В 2018 году на этом турнире в Анапе состязались в беге, прыжках в длину, баскетболе, плавании и других видах спорта около 80 команд.

– И вот уже месяц лёгкой атлетикой занимаюсь. Тоже тренер посодействовал. Пророчат, что из-за роста (180 сантиметров) буду хорошо в высоту прыгать, – смеётся Лиза.

МОДЕЛИНГ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

И если старшеклассница из Острова только вступает на нелёгкий путь легкоатлета, то 16-летняя первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко на эту дорожку, возможно, уже вряд ли вернётся.

Полина Василенко. Фото из личного архива участницы проекта.

Полина Василенко. Фото из личного архива участницы проекта.

– Тоже люблю бегать, но больше нравился бег с барьерами. Когда проходили тренировки, соревнования по лёгкой атлетике, – было весело! Она придала мне сил, уверенности в себе, – сообщает девушка.

Этот вид спорта привёл Полину в Белоруссию, Санкт-Петербург, Великий Новгород, другие города России. Студентка посвятила лёгкой атлетике около 4 – 5 лет.

– Сейчас уже год не занимаюсь. Некогда. Может, и хотелось бы всё возобновить, но, вероятно, пожертвую, поскольку изменились главные интересы. Сейчас интересует моделинг, возможности модельных агентств: тренинги, кастинги, встречи с интересными людьми. Так что дальше я – в модели! – утверждает Полина.

Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Определились финалистки «Мисс Псков – 2018»
Туман стал причиной задержки вылета самолета из Москвы в Псков
Псковские пожарные рекомендуют выкосить на оставляемых без присмотра дачах траву и обесточить здания
Пенсионерка разыскивает в Псковской области семью своего брата
В Пскове скончалась поэтесса Татьяна Гореликова
Из-за пристрастия к наркотикам молодой отец из Пскова отправится в колонию
Трех жителей Ленинградской области обвинили в краже мототехники из магазина в Пскове
В Себеже таможенники нашли за коробками сушеного чернослива контрабанду
Улица Толстого в Пскове закрыта для транспорта
В Пскове за фальсификацию доказательств наказан полицейский
В Пыталовском районе юношу обвиняют в краже с электронного счёта
В Пскове на Ольгинской набережной прошел осенний субботник
Житель Великих Лук задолжал 200 тысяч рублей алиментов
В Великих Луках укравшему мобильник рецидивисту дали около двух лет колонии