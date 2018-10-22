«Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург и обратно: как купить билеты

СЕГОДНЯ 19:26 2018-10-22T20:01:41+03:00

Чем раньше купишь билет на "Ласточку", тем выше вероятность сэкономить. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Как добраться скорым поездом «Ласточка» из Пскова в Петербург, сэкономить на поездке, где купить билеты - узнала «Комсомолка»

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У жителей Пскова и Санкт-Петербурга все чаще спрашивают, как приобрести билеты на скоростной поезд «Ласточка» № 809/810. Спрашивали? Отвечаем.

«Ласточка» является поездом дальнего следования. Соответственно, при поездке на таком транспорте место предоставляется каждому пассажиру в обязательном порядке. «Зайцем» проехать не получится, места распределены согласно купленным билетам. Их, кстати, можно приобрести у проводника прямо перед отправлением. Но гарантировать наличие свободных мест никто не может. Поэтому в структуре советуют покупать билеты заблаговременно. Тем более, что его приобрести можно за три месяца до даты выезда. Стоит помнить, что чем раньше куплен билет, тем ниже его стоимость. Таким образом, за 90 суток до отправления цена поездки в базовом классе составит чуть более 300 рублей, в эконом-классе 360 рублей, а в бизнес-классе около 1 400 рублей.

Купить билеты можно четырьмя способами. Один из них описан выше, но лучше перестраховаться и купить билет заранее.

Электронные проездные документы можно приобрести на официальном сайте РЖД. Там оплата билетов осуществляется с помощью банковской карты. Комиссия, кстати, не взимается. Кроме того, все существующие тарифные планы продолжают действовать.

Билеты также можно приобрести с помощью мобильного приложения «РЖДпассажирам». Оплата производится безналичным расчетом. Стоимость проезда по льготам или по специальной тарифной сетке сохраняется.

И стандартный способ - в железнодорожных кассах дальнего следования.

- Электронные билеты покупаются по полному тарифу, детскому и по специальным тарифным планам. Пассажирам, проходящим по тарифу «Senior» (люди старше 60 лет) или «Junior» (в возрасте от 10 до 21 года) предоставляется скидка 30%. По тарифу «туда-обратно» делается скидка 20% на обратный проезд, - сообщили в ведомстве.

Пассажиры также могут купить дорожную или электронную карты «Универсальные». Стоимость дорожной «Универсальной» карты 3 000 рублей, она предоставляет своему владельцу возможность ездить на 10% дешевле в течение года. Электронная «Универсальная карта» стоит 1 000 рублей, по ней 10% скидка действует в течение одного месяца.

- Скидки не суммируются, за исключением тарифных планов для маломобильных граждан, - отметили в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Информацию о стоимости, акциях, скидках и условиях проезда можно получить на официальном сайте РЖД и по телефону Единого информационного центра 8-800-755-00-00 (звонок бесплатный).