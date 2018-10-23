Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Псковской области

23 Окт. 14:56 2018-10-23T14:44:08+03:00

Они прогнозируют много осадков, в том числе и мокрый снег

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Лучи осеннего солнца всё холоднее. Серое небо всё чаще не сдерживает влагу и проходится водяной очередью по причёскам, шляпам, зонтам людей. В областном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уверяют, что ноябрь обещает полностью соответствовать климатической норме.

– Что тут скажешь, бабье лето закончилось, а это значит, что характер погоды существенно поменяется не в тёплую, комфортную сторону. Хотя температура по-прежнему будет носить смешанный характер, – отметила главный синоптик области Тала Нещадимова. – В ноябрьские ночи на улице традиционно будет -3...+2 градуса. Днём же столбик термометра сосредоточится на 0…+5 градусах.

При этом резких похолоданий не предвидится. Скорее даже наоборот.

– Солнечные дни полностью не исчезнут. На какое-то время температура за окном утвердится на позиции +5…+10 градусов, – уточняет начальник гидрометцентра.

А вот осадков жителям региона хватит с лихвой.

– Повсеместно будут как дожди, так и мокрый снег. Причём последний пойдёт уже в ближайшие две недели. Об устойчивом снежном покрове пока ещё рано говорить, поскольку в ноябре, да и даже в декабре, ожидаем несколько оттепельных явлений, – добавила Тала Нещадимова.

Ветер не создаст жителям Псковской области особых проблем, он будет южным и умеренным.

– Можно отметить, что зима тоже будет соответствовать среднестатистическим показателям, – заключила Тала Геннадиевна.