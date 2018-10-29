2018-10-29T14:07:34+03:00
Общество

Пскович просит запретить празднование Хэллоуина и «прочего мракобесия» в стенах ВУЗов и школ

С такой просьбой мужчина обратился к администрации Псковской области
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Пскович утверждает, что студентов на парах заставляют отмечать хеллоуин против их воли.Пскович утверждает, что студентов на парах заставляют отмечать хеллоуин против их воли.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Пскова Антон Масальский хочет запретить празднование Хэллоуина и «прочего мракобесия» в учебных заведениях. Как сообщил корреспондент «Комсомольской правды - Псков», с такой просьбой мужчина обратился к администрации на официальном сайте губернатора региона.

- Просим вас рассмотреть серьезный вопрос о запрете праздновании таких «лжепраздников» как Хэллоуин и подобных ему, насажденных западной пропагандой в наши школы и вузы, и бурно отмечаемых при поддержке учителей иностранных языков, - написал Антон.

Пскович обратился с призывом по просьбе своей родственницы, которая учится в Псковском государственном университете на факультете русской филологии и иностранных языков. Девушка сетует, что каждый год в преддверие Хэллоуина на парах им приходится его отмечать.

- Там буквально заставляют рядиться в этот день в сатанинские наряды, отмечать на парах, посвященных этому «празднику», делать фото. Студенты даже ради «ярких» фото в этот день приносили холодное оружие - ножи и топоры. Это, вообще, беспредел! Тех, кто не хочет участвовать в вакханалии и прогуливает данные «занятия» ждут упреки и разбирательства. Это свобода выбора? Я уже молчу о том, что происходит в эти дни в ночных клубах... Откровенный сатанизм, - написал Антон Масальский на сайте.

Пскович попросил серьезно подойти к его вопросу о запрете «сего шабаша». Поскольку, по его мнению - подобные мероприятия оскорбляют чувства православных христиан.

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