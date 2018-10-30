Псковские врачи рассказали, что делать при инсульте, чтобы не навредить больному

30 Окт. 18:40 2018-10-31T00:03:09+03:00

Человеку с инсультом нужно как можно скорее попасть в руки к медикам, но ни в коем случае его нельзя транспортировать самостоятельно. Фото: Влад КОМЯКОВ

В таком состоянии человек как можно быстрее должен оказаться у медиков, иначе полностью может не восстановиться

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Ежегодно на 5% растёт количество молодых людей, получивших инсульт. Но в основном он у людей старше 75 лет. Об этом «Комсомолке» рассказали сотрудники лечебных учреждений Пскова. В честь Дня борьбы с инсультом они собрались и посоветовали жителям региона, как обнаружить нарушение и что делать дальше.

– Можно сказать, что инсульт – наша расплата за долголетие, естественный исход, – делится мыслями заместитель главврача сосудистого центра Псковской областной больницы Сергей Калашников. – Нередко беда не приходит одна. Это острое нарушение кровообращения головного мозга может повлечь за собой гипертонический кризис. Не редкость – инфаркт миокарда.

Более склонны к инсульту те, кто подвергается стрессам, имеет вредные привычки, аритмию, генетическую предрасположенность к гипертонии.

– Инсульт проявляется судорожными припадками. Его можно обнаружить по изменению речи. Я об изменениях тембра голоса, чёткости произношения и рассуждения, – продолжает заместитель главврача. – Ещё один признак – перекос лица или появившаяся неловкость в движениях.

Если есть подозрения на инсульт – надо немедленно звонить в скорую. В этот момент каждая секунда на счету.

– До приезда скорой тому, у кого – признаки инсульта, нужно дать воздух, вывести из помещения людей. Этот человек должен лечь так, чтобы верхняя часть его тела была приподнята на 30 градусов. Можно подложить подушку, – советует врач по медицинской профилактике областного центра медицинской профилактики Олеся Масленникова. – Кроме того, больного нежелательно перемещать. Из его рта необходимо удалить съёмные зубные протезы, если есть. И главное – не надо давать никаких лекарств или подносить нашатырь. Нельзя делать ничего лишнего!

По словам специалистов, человека с инсультом можно вернуть к деятельности и самообслуживанию лишь в первый год нарушения.

– Люди, у которых есть предрасположенность, наблюдаются предпосылки к инсульту, – должны регулярно проверяться у врачей, проходить диспансеризацию, – уверяет главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.